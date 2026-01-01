La solución DLP de Cloudflare ofrece una variedad de mecanismos de detección, tanto predefinidos como personalizados, que permiten ajustar las políticas de seguridad según las características específicas de los datos de cada organización.Busca coincidencias en tu tráfico web, en aplicaciones SaaS, correo electrónico y en la nube.

Nuestro motor DLP, basado en la plataforma para desarrolladores de Cloudflare, utiliza algoritmos avanzados que garantizan detecciones eficientes y precisas, incluso para cargas de trabajo exigentes, como el análisis de contexto de IA o la protección de prompts generados por IA.