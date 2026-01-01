Me interesa

Prevención de pérdida de datos (DLP) de Cloudflare

Prevención de pérdida de datos (DLP) unificada y coherente

Protege los datos confidenciales en el tráfico web, en las aplicaciones SaaS, en los correos electrónicos y en la nube. Identifica la información confidencial, aplica políticas de seguridad y lleva un registro completo para evitar fugas de datos y garantizar el cumplimiento normativo.

Ventaja de la prevención de pérdida de datos

Uso seguro de la IA generativa

Analiza los prompts y las respuestas de la IA generativa para identificar el contenido y la intención, y luego bloquea comportamientos sospechosos para regular el uso de la IA en el entorno laboral y proteger los datos.

Unifica la gestión de políticas

Configura perfiles de DLP, reglas de detección y etiquetas de confidencialidad de Microsoft Purview para consolidar las medidas de protección en el tráfico de salida, los documentos, los archivos PDF y las imágenes.

Simplifica la seguridad SaaS y en la nube

Escanea las aplicaciones SaaS y los entornos en la nube para identificar los datos confidenciales en reposo. Implementa medidas de corrección específicas para mitigar los riesgos de filtración de datos.

Reduce las revisiones de detección manual

Brinda comentarios por cada detección para optimizar el análisis de contexto impulsado por IA y afinar la exactitud de las detecciones. DLP se adapta a tus patrones de datos y tráfico específicos para reducir los falsos positivos.

CÓMO FUNCIONA

Protege los datos confidenciales en todo tu entorno SaaS

La solución DLP de Cloudflare ofrece una variedad de mecanismos de detección, tanto predefinidos como personalizados, que permiten ajustar las políticas de seguridad según las características específicas de los datos de cada organización.Busca coincidencias en tu tráfico web, en aplicaciones SaaS, correo electrónico y en la nube.

Nuestro motor DLP, basado en la plataforma para desarrolladores de Cloudflare, utiliza algoritmos avanzados que garantizan detecciones eficientes y precisas, incluso para cargas de trabajo exigentes, como el análisis de contexto de IA o la protección de prompts generados por IA.

Descubre cómo DLP funciona dentro de la plataforma SASE de Cloudflare

Ver arquitectura de referencia

RECONOCIMIENTOS DE ANALISTAS

Opinión de los principales analistas

Cloudflare fue reconocida como empresa visionaria en el informe Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms
Leer informe
Cloudflare obtuvo la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, 3.º trimestre de 2025
Leer informe
Cloudflare ha sido reconocida como "competidor sólido" en el informe The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.° trimestre de 2025
Leer informe

Qué dicen nuestros clientes

Testimonio - Applied - Logotipo

"Actualmente, Cloudflare ayuda a evitar que nuestros usuarios compartan datos y códigos confidenciales con herramientas como ChatGPT y Gemini, lo que nos permite aprovechar la IA de forma segura. De cara al futuro, estamos entusiasmados con las continuas innovaciones de Cloudflare para proteger los datos y, en particular, con su visión y hoja de ruta para servicios como DLP y CASB".

CISO — Applied Systems

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco
Principales casos de uso de la prevención de pérdida de datos

Minimiza la exposición de los datos y contribuye con el cumplimiento de los requisitos normativos

Controla el uso de la IA en el entorno laboral

Detecta y protege los datos ingresados en las herramientas de IA accesibles desde la web.Aplica medidas de control para bloquear prompts riesgosos antes de que los datos confidenciales lleguen al modelo de IA.

Protege la información confidencial

Minimiza el riesgo de exposición de datos protegiendo los activos confidenciales en todos los canales: documentos confidenciales en aplicaciones SaaS, el código fuente en repositorios públicos y la información de identificación personal (PII) transmitida mediante canales no autorizados, entre otros.

Cumple con las nuevas reglamentaciones

Registra las coincidencias de DLP y las acciones de política, y deriva esos registros a soluciones externas de SIEM o almacenamiento en la nube cuando corresponda.

Descubre más casos de uso

Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a avanzar hacia la seguridad Zero Trust

Ver casos prácticos

Recursos

Rutas de aprendizaje

Para abordar los problemas de seguridad de la IA generativa, consulta nuestras prácticas recomendadas para proteger las herramientas de IA generativa con SASE.
Leer la guía
Blog

Descubre cómo la protección de prompts con IA ayuda a proteger los datos confidenciales sin limitar el potencial innovador.
Leer blog
Blog

Optimiza la eficacia del sistema DLP mediante análisis de contexto impulsado por IA.
Leer guía
Blog

Detecta datos confidenciales y configuraciones erróneas en entornos de Amazon S3 y Google Cloud Storage.
Leer blog
Resumen de soluciones

Descubre cómo Cloudflare facilita la protección de datos de manera más eficaz, productiva y ágil.
Obtener el resumen de la solución

Preguntas frecuentes sobre la prevención de pérdida de datos de Cloudflare

Obtén Cloudflare DLP para tu empresa

Habla con un experto
