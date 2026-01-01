Prevenção contra perda de dados da Cloudflare
Prevenção contra perda de dados (DLP) unificada e consistente
Proteja dados confidenciais em tráfego da web, SaaS, e-mail e nuvem. Identifique informações confidenciais, aplique políticas de segurança e registre tudo para evitar vazamentos de dados e ser compatível com a conformidade regulatória.
Benefícios da Prevenção contra perda de dados
Uso seguro da GenAI
Analise os prompts e as respostas de GenAI para conteúdo e intenção e, em seguida, bloqueie comportamentos suspeitos para controlar o uso da IA pela força de trabalho e proteger os dados.
Unificar o gerenciamento de políticas
Configure perfis de DLP, entradas de detecção e rótulos de confidencialidade do Microsoft Purview para consolidar as proteções no tráfego de saída, documentos, PDFs e imagens.
Simplificar a segurança de SaaS e em nuvem
Verificar aplicativos SaaS e ambientes em nuvem para identificar dados confidenciais em repouso. Implementar etapas de correção direcionadas para reduzir os riscos de exfiltração de dados.
Reduzir as análises de detecção manuais
Forneça feedback por detecção para treinar a análise de contexto de IA e melhorar a precisão da detecção. O DLP se adapta aos seus padrões de dados e tráfego específicos para reduzir falsos positivos.
COMO FUNCIONA
Proteja dados confidenciais em seu ambiente SaaS
O Cloudflare DLP oferece um conjunto amplo e flexível de opções de detecção predefinidas e personalizadas para adaptar as políticas de segurança aos padrões de dados de sua organização. Verifique se há correspondências no seu tráfego da web, SaaS, e-mail e nuvem.
Criado na plataforma para desenvolvedores da Cloudflare, nosso mecanismo de DLP emprega algoritmos avançados que garantem detecções de alto desempenho, mesmo para cargas de trabalho com uso intensivo de computação, como análise de contexto de IA ou proteção de prompts de IA.
RECONHECIMENTO DE ANALISTAS
O que dizem os principais analistas
A Cloudflare foi nomeada Visionária no Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms de 2025
Obteve a 2ª maior pontuação na categoria “Estratégia” no The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 de 2025
A Cloudflare é Strong Performer no The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Colaboration Security Solutions, T2 de 2025
O que nossos clientes dizem
"Hoje, a Cloudflare ajuda a evitar que nossos usuários compartilhem dados e códigos confidenciais com ferramentas como ChatGPT e Gemini, o que nos permite aproveitar as vantagens da IA com segurança. Estamos entusiasmados com as inovações contínuas da Cloudflare no futuro para proteger dados e, em particular, com sua visão e roteiro para serviços como DLP e CASB.”
CISO, Applied Systems
Principais casos de uso da prevenção contra perda de dados
Reduzir a exposição de dados e ajudar a atender aos requisitos de conformidade
Controlar o uso de IA pela força de trabalho
Detecte e proteja os dados inseridos em ferramentas de IA baseadas na web. Aplique proteções para bloquear prompts arriscados antes que dados confidenciais alcancem um modelo de IA.
Proteger informações confidenciais
Reduza a exposição de dados protegendo ativos confidenciais em todos os canais, incluindo documentos confidenciais em aplicativos SaaS, código-fonte em repositórios públicos, informações de identificação pessoal enviadas por meio de aplicativos ou e-mails não autorizados e muito mais.
Cumprir os regulamentos em evolução
Capture os logs de auditoria para correspondências de DLP e ações de política e encaminhe-os para SIEMs externos ou destinos de armazenamento em nuvem, conforme necessário.
