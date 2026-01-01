O Cloudflare DLP oferece um conjunto amplo e flexível de opções de detecção predefinidas e personalizadas para adaptar as políticas de segurança aos padrões de dados de sua organização. Verifique se há correspondências no seu tráfego da web, SaaS, e-mail e nuvem.

Criado na plataforma para desenvolvedores da Cloudflare, nosso mecanismo de DLP emprega algoritmos avançados que garantem detecções de alto desempenho, mesmo para cargas de trabalho com uso intensivo de computação, como análise de contexto de IA ou proteção de prompts de IA.