Connectivity cloud Cloudflare pomaga przyspieszyć wdrażanie modelu Zero Trust. Rozszerz — i docelowo zastąp — swoją sieć VPN, szybko odciążając użytkowników i aplikacje najwyższego ryzyka.
Przyspiesz wdrożenie modelu zabezpieczeń Zero Trust i zmniejsz ryzyko kosztownych naruszeń.
Zmniejsz liczbę zgłoszeń IT i przyspiesz wdrażanie nowych pracowników dzięki zmodernizowanej strategii dostępu i kompleksowej widoczności.
Pozbądź się frustracji związanej z korzystaniem z sieci VPN i wykorzystaj możliwości naszej ogromnej, globalnej sieci, aby zapewnij swoim pracownikom płynny dostęp do aplikacji i innych zasobów z niskim poziomem opóźnień.
Rozszerz zakres zastąpienia sieci VPN z aplikacji i sieci na całą infrastrukturę.
Wyeliminuj niską wydajność i nieodłączne luki w zabezpieczeniach, związane z dostępem do sieci VPN, dzięki usłudze dostępu do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA) firmy Cloudflare.
Stwórz spójny, podobny do modelu SaaS proces logowania we wszystkich zasobach wewnętrznych. Integracja z preferowanymi dostawcami tożsamości zapewnia użytkownikom łatwe korzystanie.
Zwiększ wydajność zdalnego dostępu, wykorzystując rozległą globalną sieć Cloudflare. Użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem z dowolnego miejsca na świecie.
Wyeliminuj domniemane założenie, że osoby wewnątrz sieci są automatycznie godne zaufania. Uwierzytelniaj każde żądanie na podstawie tożsamości użytkownika, stanu urządzenia i innych czynników kontekstowych.
Ulepszaj wdrażanie ZTNA w miarę upływu czasu. Zacznij od dostępu bezklientowego, aby szybko zacząć korzystać z zalet rozwiązania, a następnie dodaj możliwości oparte na obecności klienta oraz wbudowaną zdalną izolację przeglądarki (RBI) i ochronę przed wyciekiem danych (DLP) lub automatyzację z użyciem Terraform.
Firma Applied Systems musiała znaleźć rozwiązanie problemu słabej wydajności sieci VPN i zmniejszyć złożoność zarządzania, jednocześnie eliminując ryzyko związane z przyznaniem użytkownikom pełnego dostępu do sieci.
Firma Applied Systems zastąpiła swoje rozwiązania VPN i wychodzącego dostępu do Internetu platformą SSE firmy Cloudflare. W rezultacie zyskała bardziej szczegółową kontrolę dostępu, skonsolidowała administrację i zapewniła użytkownikom lepsze doświadczenia.
Dzięki ujednoliconej platformie natywnych usług chmurowych Cloudflare organizacje mogą wdrożyć model bezpieczeństwa Zero Trust, który chroni dostęp wewnętrzny lepiej niż VPN.
Spełnij pełen zakres wymagań dotyczących bezpieczeństwa i sieci, wykorzystując szeroką interoperacyjność i konfigurowalne sieci.
Zapewnij lepsze doświadczenia użytkowników dzięki globalnej sieci, której zasięg wynoszący około 50 ms obejmuje ~95% użytkowników Internetu.
Zapobiegaj większej liczbie ataków dzięki informacjom zebranym z serwerów proxy obsługujących ~20% sieci i blokujących ~215 miliardów zagrożeń dziennie.
Ogranicz rozproszenie narzędzi i zmęczenie alertami, łącząc wszystkie usługi bezpieczeństwa pracy hybrydowej w jednym interfejsie użytkownika.