Cloudflare pomaga organizacjom stopniowo odchodzić od sieci VPN, rozszerzając ich funkcjonalność, a docelowo zastępując je dostępem do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA). Proces ten rozpoczyna się od przeniesienia użytkowników i aplikacji o wysokim ryzyku do modelu ZTNA, a następnie stopniowo rozszerza się na resztę organizacji. Docelowo organizacja będzie mogła w razie potrzeby wyłączyć swoją sieć VPN.