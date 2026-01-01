Zarejestruj się

Zastąp swoją sieć VPN usługą Cloudflare

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki szybkiemu i niezawodnemu dostępowi do sieci w modelu Zero Trust

Connectivity cloud Cloudflare pomaga przyspieszyć wdrażanie modelu Zero Trust. Rozszerz — i docelowo zastąp — swoją sieć VPN, szybko odciążając użytkowników i aplikacje najwyższego ryzyka.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ CLOUDFLARE
Shield with arrow icon
Wzmocnij swój poziom bezpieczeństwa

Przyspiesz wdrożenie modelu zabezpieczeń Zero Trust i zmniejsz ryzyko kosztownych naruszeń.

Ease of use orange
Uprość złożoność operacyjną IT

Zmniejsz liczbę zgłoszeń IT i przyspiesz wdrażanie nowych pracowników dzięki zmodernizowanej strategii dostępu i kompleksowej widoczności.

Lightning bolt icon
Zapewnij użytkownikom lepsze doświadczenia

Pozbądź się frustracji związanej z korzystaniem z sieci VPN i wykorzystaj możliwości naszej ogromnej, globalnej sieci, aby zapewnij swoim pracownikom płynny dostęp do aplikacji i innych zasobów z niskim poziomem opóźnień.

Zwiększ zakres dostępu w modelu Zero Trust

Rozszerz zakres zastąpienia sieci VPN z aplikacji i sieci na całą infrastrukturę.

JAK TO DZIAŁA

Szybszy i bezpieczniejszy dostęp wewnętrzny dzięki rozwiązaniu Zero Trust

Wyeliminuj niską wydajność i nieodłączne luki w zabezpieczeniach, związane z dostępem do sieci VPN, dzięki usłudze dostępu do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA) firmy Cloudflare.

  • Stwórz spójny, podobny do modelu SaaS proces logowania we wszystkich zasobach wewnętrznych. Integracja z preferowanymi dostawcami tożsamości zapewnia użytkownikom łatwe korzystanie.

  • Zwiększ wydajność zdalnego dostępu, wykorzystując rozległą globalną sieć Cloudflare. Użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem z dowolnego miejsca na świecie.

  • Wyeliminuj domniemane założenie, że osoby wewnątrz sieci są automatycznie godne zaufania. Uwierzytelniaj każde żądanie na podstawie tożsamości użytkownika, stanu urządzenia i innych czynników kontekstowych.

  • Ulepszaj wdrażanie ZTNA w miarę upływu czasu. Zacznij od dostępu bezklientowego, aby szybko zacząć korzystać z zalet rozwiązania, a następnie dodaj możliwości oparte na obecności klienta oraz wbudowaną zdalną izolację przeglądarki (RBI) i ochronę przed wyciekiem danych (DLP) lub automatyzację z użyciem Terraform.

Sprawdź architekturę referencyjną SASE

Strategie przyspieszające zastępowanie VPN

Pobierz przewodnik
Firma Applied Systems zastąpiła swój powolny
VPN usługą Cloudflare

Firma Applied Systems musiała znaleźć rozwiązanie problemu słabej wydajności sieci VPN i zmniejszyć złożoność zarządzania, jednocześnie eliminując ryzyko związane z przyznaniem użytkownikom pełnego dostępu do sieci.

Firma Applied Systems zastąpiła swoje rozwiązania VPN i wychodzącego dostępu do Internetu platformą SSE firmy Cloudflare. W rezultacie zyskała bardziej szczegółową kontrolę dostępu, skonsolidowała administrację i zapewniła użytkownikom lepsze doświadczenia.


„Otrzymaliśmy świetne opinie na temat rozwiązania Cloudflare Zero Trust — jest łatwiejsze do wdrożenia i lepsze dla naszych pracowników. Jesteśmy znacznie bezpieczniejsi jako organizacja, bez poświęcania dodatkowego czasu”.

Chcesz zaplanować zastąpienie sieci VPN w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami
Dlaczego Cloudflare?

Connectivity cloud Cloudflare zwiększa kontrolę dostępu i widoczność

Dzięki ujednoliconej platformie natywnych usług chmurowych Cloudflare organizacje mogą wdrożyć model bezpieczeństwa Zero Trust, który chroni dostęp wewnętrzny lepiej niż VPN.

Cloud upload icon
Komponowalna architektura

Spełnij pełen zakres wymagań dotyczących bezpieczeństwa i sieci, wykorzystując szeroką interoperacyjność i konfigurowalne sieci.

Wydajność

Zapewnij lepsze doświadczenia użytkowników dzięki globalnej sieci, której zasięg wynoszący około 50 ms obejmuje ~95% użytkowników Internetu.

Analiza zagrożeń

Zapobiegaj większej liczbie ataków dzięki informacjom zebranym z serwerów proxy obsługujących ~20% sieci i blokujących ~215 miliardów zagrożeń dziennie.

Shield with checkmark icon
Ujednolicony interfejs

Ogranicz rozproszenie narzędzi i zmęczenie alertami, łącząc wszystkie usługi bezpieczeństwa pracy hybrydowej w jednym interfejsie użytkownika.

FAQ dotyczące zastąpienia VPN

ROZPOCZĘCIE

ROZWIĄZANIA

OBSŁUGA

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

INTERES PUBLICZNY

FIRMA

© 2026 Cloudflare, Inc.Polityka prywatnościRegulamin usługiZgłaszanie problemów z bezpieczeństwemZnak handlowy