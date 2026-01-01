Cloudflare Browser Isolation
Wysokowydajna zdalna izolacja przeglądarki (RBI)
Funkcja izolacji przeglądarki uruchamia cały kod na brzegu naszej sieci globalnej, izolując użytkowników od oprogramowania typu ransomware, phishingu i luk typu zero‑day w zabezpieczeniach przeglądarki.
Korzyści z narzędzia Cloudflare Browser Isolation
Szybkie wdrażanie zasad RBI
Chroń witryny, SaaS i samodzielnie hostowane aplikacje za pomocą zasad izolacji przeglądarki wstępnie ustawionych na pulpicie nawigacyjnym Cloudflare.
Izoluj zasoby warunkowo
Wdrażaj technologię zdalnej izolacji przeglądarki według aplikacji, zasad, tylko dla podejrzanych witryn lub z dodatkowymi środkami kontroli zapobiegającymi utracie danych.
Rozszerzenie środków kontroli bezpieczeństwa
Natywnie zintegruj technologię zdalnej izolacji przeglądarki z usługami Zero Trust firmy Cloudflare, w tym z zabezpieczeniami poczty e‑mail, aby uzyskać warstwowe podejście do bezpieczeństwa.
Przewyższaj oczekiwania użytkowników
Zachowaj niewidoczne zabezpieczenia dzięki innowacyjnemu RBI i hiper-niskim opóźnieniom odpowiednim do codziennego przeglądania.
JAK TO DZIAŁA
Rozszerzenie Zero Trust na przeglądanie Internetu
Stosowanie modelu Zero Trust w odniesieniu do przeglądania oznacza, że nie można pozwalać, aby jakikolwiek kod czy interakcje były wykonywane domyślnie na urządzeniach.
W przeciwieństwie do starszych metod RBI, nasza opatentowana technologia eliminuje kompromisy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności i jest tak szybka, że przypomina przeglądanie lokalne.
Dowiedz się, jak działa izolacja przeglądarki w ramach platformy SASE firmy Cloudflare
WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW
Co mówią najlepsi analitycy
Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Drugi najwyższy wynik w kategorii „Strategia” w raporcie The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, III kwartał 2025 r.
Firma Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave™ dot. rozwiązań bezpieczeństwa poczty elektronicznej, komunikacji i współpracy w 2. kwartale 2025 r.
Co mówią nasi klienci
„Zaczęliśmy korzystać z technologii Cloudflare Browser Isolation, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych naszych klientów i chronić pracowników przed złośliwym oprogramowaniem. Działa to tak dobrze, że zapomniałem, że jest włączone”.
CTO —PensionBee
IZOLACJA PRZEGLĄDARKI — GŁÓWNE PRZYPADKI UŻYCIA
Izolacja przeglądarki Cloudflare uruchamia kod przeglądarki z dala od urządzeń lokalnych, pomagając zapobiegać atakom i zapewniając szybkie, responsywne doświadczenia użytkownika
Ochrona przed oprogramowaniem typu ransomware
Izoluj przeglądanie, aby blokować ataki typu ransomware — zanim rozprzestrzenią się na sieci wewnętrzne.
Udaremnianie ataków phishingowych
Zminimalizuj próby phishingu, otwierając podejrzane linki w odizolowanej przeglądarce.
Bezpieczny dostęp dla podmiotów zewnętrznych
Łatwo przechowuj i chroń dane, do których użytkownicy zewnętrzni uzyskują dostęp z BYOD lub urządzeń niezarządzanych.