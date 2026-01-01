Stosowanie modelu Zero Trust w odniesieniu do przeglądania oznacza, że nie można pozwalać, aby jakikolwiek kod czy interakcje były wykonywane domyślnie na urządzeniach.

W przeciwieństwie do starszych metod RBI, nasza opatentowana technologia eliminuje kompromisy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności i jest tak szybka, że przypomina przeglądanie lokalne.