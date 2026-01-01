Zarejestruj się

Wysokowydajna zdalna izolacja przeglądarki (RBI)

Funkcja izolacji przeglądarki uruchamia cały kod na brzegu naszej sieci globalnej, izolując użytkowników od oprogramowania typu ransomware, phishingu i luk typu zero‑day w zabezpieczeniach przeglądarki.

Korzyści z narzędzia Cloudflare Browser Isolation

Szybkie wdrażanie zasad RBI

Chroń witryny, SaaS i samodzielnie hostowane aplikacje za pomocą zasad izolacji przeglądarki wstępnie ustawionych na pulpicie nawigacyjnym Cloudflare.

Izoluj zasoby warunkowo

Wdrażaj technologię zdalnej izolacji przeglądarki według aplikacji, zasad, tylko dla podejrzanych witryn lub z dodatkowymi środkami kontroli zapobiegającymi utracie danych.

Rozszerzenie środków kontroli bezpieczeństwa

Natywnie zintegruj technologię zdalnej izolacji przeglądarki z usługami Zero Trust firmy Cloudflare, w tym z zabezpieczeniami poczty e‑mail, aby uzyskać warstwowe podejście do bezpieczeństwa.

Przewyższaj oczekiwania użytkowników

Zachowaj niewidoczne zabezpieczenia dzięki innowacyjnemu RBI i hiper-niskim opóźnieniom odpowiednim do codziennego przeglądania.

JAK TO DZIAŁA

Rozszerzenie Zero Trust na przeglądanie Internetu

Stosowanie modelu Zero Trust w odniesieniu do przeglądania oznacza, że nie można pozwalać, aby jakikolwiek kod czy interakcje były wykonywane domyślnie na urządzeniach.

W przeciwieństwie do starszych metod RBI, nasza opatentowana technologia eliminuje kompromisy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności i jest tak szybka, że przypomina przeglądanie lokalne.

Dowiedz się, jak działa izolacja przeglądarki w ramach platformy SASE firmy Cloudflare

Zobacz architekturę referencyjną

WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW

Co mówią najlepsi analitycy

Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Przeczytaj raport
Drugi najwyższy wynik w kategorii „Strategia” w raporcie The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, III kwartał 2025 r.
Przeczytaj raport
Firma Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave™ dot. rozwiązań bezpieczeństwa poczty elektronicznej, komunikacji i współpracy w 2. kwartale 2025 r.
Przeczytaj raport

Co mówią nasi klienci

„Zaczęliśmy korzystać z technologii Cloudflare Browser Isolation, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych naszych klientów i chronić pracowników przed złośliwym oprogramowaniem. Działa to tak dobrze, że zapomniałem, że jest włączone”.

CTO —PensionBee

IZOLACJA PRZEGLĄDARKI — GŁÓWNE PRZYPADKI UŻYCIA

Izolacja przeglądarki Cloudflare uruchamia kod przeglądarki z dala od urządzeń lokalnych, pomagając zapobiegać atakom i zapewniając szybkie, responsywne doświadczenia użytkownika

Ochrona przed oprogramowaniem typu ransomware

Izoluj przeglądanie, aby blokować ataki typu ransomware — zanim rozprzestrzenią się na sieci wewnętrzne.

Udaremnianie ataków phishingowych

Zminimalizuj próby phishingu, otwierając podejrzane linki w odizolowanej przeglądarce.

Bezpieczny dostęp dla podmiotów zewnętrznych

Łatwo przechowuj i chroń dane, do których użytkownicy zewnętrzni uzyskują dostęp z BYOD lub urządzeń niezarządzanych.

Zapoznaj się z przypadkami użycia

Pomagamy organizacjom na całym świecie dążyć do bezpieczeństwa w modelu Zero Trust

Zobacz studia przypadków

Zasoby

Neutralizowanie phishingu dzięki izolowaniu linków w wiadomościach e‑mail
Przeczytaj krótki opis rozwiązania
Jak na nowo definiujemy bezpieczeństwo izolacji przeglądarki
Uzyskaj dokumentację
Wielokanałowa ochrona przed phishingiem
Obejrzyj prezentację

FAQ

Zdobądź rozwiązanie Cloudflare Browser Isolation dla Twojej firmy

