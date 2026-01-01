Wypróbuj oferowaną przez Cloudflare funkcję izolacji przeglądarki

Doświadcz niezwykle szybkiego i bezpiecznego przeglądania na brzegu.

Tradycyjne usługi zdalnej izolacji przeglądarki (RBI) mogą być powolne, wymagać dużej przepustowości i być nieporęczne dla użytkowników końcowych. Oferowana przez Cloudflare izolacja przeglądarki zapewnia szybsze, prostsze i bardziej płynne doświadczenie — co można teraz wypróbować na własną rękę*. Do pokazu nie jest wymagana subskrypcja, instalacja ani pixel pushing.

Wypróbuj izolowaną przeglądarkę już dziś

Wypełnij formularz, używając swojego służbowego adresu e‑mail, i zacznij korzystać z funkcji zdalnej izolacji przeglądarki w ciągu kilku sekund, wykonując trzy proste kroki:

Odbierz potwierdzającą wiadomość e‑mail

Poproś o jednorazowy kod PIN

Wprowadź jednorazowy kod PIN

Skorzystaj z opcji wdrożenia bez klienta

Ułatwiaj uzyskanie bezpiecznego dostępu do określonych aplikacji, witryn internetowych lub przypadków użycia dotyczących podwykonawców. Oferowana przez Cloudflare funkcja izolacji przeglądarki wykorzystuje metodę wdrażania bez klienta , w ramach której izolowane są połączenia z określonymi hiperłączami — bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania w punktach końcowych.

Oferowana przez Cloudflare funkcja izolacji przeglądarki — informacje

Uruchamia cały kod na brzegu sieci, izolując użytkowników od niezaufanych treści internetowych i chroniąc dane przed niezaufanymi użytkownikami i urządzeniami

Działa natywnie w każdej witrynie internetowej, w dowolnej przeglądarce

Zaprojektowana pod kątem uruchamiania w 330 lokalizacjach Cloudflare, dzięki czemu sesje internetowe są obsługiwane blisko użytkowników, zapewniając błyskawiczne doświadczenia

Natywnie zintegrowana ze wszystkimi usługami Cloudflare SSE / Zero Trust

*Pokaz jest dostępny dla osób posiadających prawidłowy służbowy adres e‑mail, organizacji zatrudniających co najmniej 100 użytkowników oraz osób pracujących w dziale ds. IT lub bezpieczeństwa.