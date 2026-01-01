Inscreva-se

Experimente o isolamento do navegador da Cloudflare

Experimente uma navegação extremamente rápida e segura na borda.
Isolamento da web sem cliente - Imagem do blog SVG -ZT PMM- Os serviços tradicionais de isolamento do navegador remoto (RBI) podem ser lentos, exigirem muita largura de banda e serem desajeitados para os usuários finais. O Isolamento do navegador da Cloudflare oferece uma experiência mais rápida, simples e tranquila e agora você pode experimentar por si mesmo.* Não há necessidade de assinatura, instalação ou pixel pushing para a demonstração.
Explore o navegador isolado hoje mesmo
Envie o formulário usando seu e-mail de trabalho e comece a experimentar o RBI em segundos com três etapas fáceis:
  • Receba o e-mail de confirmação
  • Solicite um PIN único
  • Insira um PIN único
Beneficie-se da implantação sem cliente
Torne mais fácil fornecer acesso seguro para aplicativos, sites ou casos de uso de prestadores de serviços específicos. O Isolamento do navegador da Cloudflare emprega uma abordagem de implantação sem cliente, que isola conexões a hiperlinks específicos, sem exigir nenhum software de endpoint.
Sobre o Isolamento do navegador da Cloudflare
  • Executa todo o código na borda, isolando usuários de conteúdo da web não confiável e protegendo dados de usuários e dispositivos não confiáveis
  • Funciona nativamente em qualquer página da web, em qualquer navegador
  • Projetado para ser executado em todos os 330 locais da Cloudflare, para que as sessões da web sejam atendidas perto dos usuários para uma experiência extremamente rápida
  • Integrado nativamente com todos os serviços de segurança de borda (SSE)/serviços Zero Trust da Cloudflare
*A demonstração está disponível para entrevistados com um e-mail de trabalho legítimo, uma organização com cem ou mais usuários e uma função em TI ou segurança.

Solicite um acesso à demonstração agora

Ao enviar este formulário, você concorda em receber informações da Cloudflare relacionadas aos nossos produtos, eventos e ofertas especiais. Você pode cancelar o recebimento dessas mensagens a qualquer momento. Nunca venderemos seus dados e valorizamos suas opções de privacidade. Consulte nossa Política de Privacidade para obter mais informações.

COMECE A USAR

SOLUÇÕES

SUPORTE

CONFORMIDADE

INTERESSE PÚBLICO

EMPRESA

© 2026 Cloudflare, Inc.Política de privacidadeTermos de UsoDenuncie problemas de segurançaConfiança e segurançaMarca registradaImpressum