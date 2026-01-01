Experimente o isolamento do navegador da Cloudflare
Experimente uma navegação extremamente rápida e segura na borda.
Os serviços tradicionais de isolamento do navegador remoto (RBI) podem ser lentos, exigirem muita largura de banda e serem desajeitados para os usuários finais. O Isolamento do navegador da Cloudflare oferece uma experiência mais rápida, simples e tranquila e agora você pode experimentar por si mesmo.* Não há necessidade de assinatura, instalação ou pixel pushing para a demonstração.
Torne mais fácil fornecer acesso seguro para aplicativos, sites ou casos de uso de prestadores de serviços específicos. O Isolamento do navegador da Cloudflare emprega uma abordagem de implantação sem cliente, que isola conexões a hiperlinks específicos, sem exigir nenhum software de endpoint.
Sobre o Isolamento do navegador da Cloudflare
Executa todo o código na borda, isolando usuários de conteúdo da web não confiável e protegendo dados de usuários e dispositivos não confiáveis
Funciona nativamente em qualquer p�ágina da web, em qualquer navegador
Projetado para ser executado em todos os 330 locais da Cloudflare, para que as sessões da web sejam atendidas perto dos usuários para uma experiência extremamente rápida
Integrado nativamente com todos os serviços de segurança de borda (SSE)/serviços Zero Trust da Cloudflare
