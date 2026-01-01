Essayez le service d'isolement de navigateur de Cloudflare
Bénéficiez d'une navigation ultrarapide et sécurisée à la périphérie (Edge).
Les services d'isolement de navigateur à distance (RBI, Remote Browser Isolation) traditionnels sont lents, consomment une grande quantité de bande passante et s'avèrent fastidieux à utiliser pour les utilisateurs finaux. Le service d'isolement de navigateur de Cloudflare offre une expérience plus rapide, plus simple et plus fluide – et vous pouvez maintenant l'essayer vous-même.* La démo ne nécessite pas d'abonnement, ni d'installation ou de pixel pushing.
Explorez le navigateur isolé dès aujourd'hui
Envoyez le formulaire depuis votre adresse e-mail professionnelle et commencez à profiter du service d'isolement de navigateur à distance en quelques secondes, en trois étapes simples :
Recevez un e-mail de confirmation
Demandez un code PIN unique
Saisissez le code PIN unique
Bénéficiez d'un déploiement sans client
Facilitez la mise en œuvre d'un accès sécurisé pour des applications spécifiques, certains sites web ou des scénarios d'utilisation impliquant des sous-traitants. Le service d'isolement de navigateur de Cloudflare repose sur une approche de déploiement sans client, qui permet d'isoler les connexions vers des hyperliens spécifiques , sans nécessiter l'installation de logiciels sur les points de terminaison.
À propos du service d'isolement de navigateur de Cloudflare
Le service exécute l'ensemble du code à la périphérie du réseau ; il isole ainsi les utilisateurs des contenus web non fiables et protège les données lors des interactions avec des utilisateurs et des appareils non fiables
S'exécute nativement sur toutes les pages web, dans tous les navigateurs
Conçu pour s'exécuter sur les 330 sites de Cloudflare, assurant ainsi que les sessions de navigation web sont servies au plus près des utilisateurs, garantissant une expérience ultrarapide
Intégration native à l'ensemble des services Security Services Edge (SSE)/Zero Trust de Cloudflare
*La démo est accessible aux participants disposant d'une adresse e-mail professionnelle légitime au sein d'une entreprise comptant au moins 100 utilisateurs et justifiant d'un poste dans le service informatique ou la sécurité.