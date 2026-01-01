注册

传统的无客户端浏览器隔离 (RBI) 服务对最终用户来说可能速度慢、带宽消耗大且使用不便。Cloudflare Browser Isolation 提供了更快、更简单、更流畅的体验——现在您可以亲自试试。*本演示不需要订阅、安装或任何额外操作。
享受无客户端部署的好处
更轻松地为特定应用、网站或承包商用例提供安全访问。Cloudflare Browser Isolation 采用无客户端部署方式，隔离对特定超链接的连接——无需任何终端软件。
关于 Cloudflare Browser Isolation
  • 在边缘运行所有代码——将用户与不可信的网络内容隔离，保护数据免受不可信用户和设备的影响
  • 原生工作于任何网页和任何浏览器上
  • 设计为在 Cloudflare 的 330 节点运行，因此网络会话在离用户更近的地方提供，带来闪电般快速的体验
  • 与所有 Cloudflare 安全服务边缘 (SSE) / Zero Trust 服务原生集成
*该演示适用于具备有效工作邮箱、所在组织用户超过 100 人以及 IT 或安全领域岗位的受访者。

