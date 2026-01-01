번개처럼 빠르고 안전한 에지 브라우징을 경험해 보세요.

기존 웹 브라우저 격리(RBI) 서비스는 느리고 대역폭을 많이 사용하며 최종 사용자가 편하게 이용하기 힘들 수 있습��니다. Cloudflare 브라우저 격리는 더욱 빠르고 간단하며 원활한 경험을 제공하며, 이제 직접 체험해 보실 수 있습니다.* 데모는 구독하거나 설치할 필요가 없으며 픽셀 푸싱이 필요하지 않습니다.

격리된 브라우저를 지금 사용해 보세요

업무용 이메일로 양식을 제출하여 간단한 세 가지 단계로 RBI 경험을 시작해보세요.

확인 이메일 수신

일회용 PIN 요청

일회용 PIN 입력

클라이언트리스 배포 혜택

특정 애플리케이션, 웹 사이트, 계약자 사용 사례에 대한 액세스를 더욱 손쉽게 보호하세요. Cloudflare 브라우저 격리는 클라이언트리스 배포 접근 방식 을 사용하여 엔드포인트 소프트웨어 필요 없이 특정 하이퍼링크에 대한 연결을 격리합니다.

Cloudflare 브라우저 격리 소개

에지에서 모든 코드를 실행하여 신뢰할 수 없는 웹 콘텐츠로부터 사용자를 격리하고, 신뢰할 수 없는 사용자와 장치로부터 데이터를 보호합니다.

어떠한 웹페이지나 브라우저에서도 기본적으로 작동합니다.

Cloudflare의 330개 위치에 걸쳐 실행되도록 고안되었으므로 사용자와 가까운 곳에서 웹 세션이 제공되어 번개처럼 빠른 경험을 제공합니다.

모든 Cloudflare 보안 서비스 에지(SSE)/Zero Trust 서비스와 기본적으로 통합되어 있습니다.

*합법적인 업무용 이메일, 100명 이상의 사용자가 있는 조직, IT 또는 보안 관련 직책의 응답자일 경우 데모 이용 자격에 해당합니다.