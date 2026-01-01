Registrati

I servizi Browser Isolation remoto tradizionali sono lenti, richiedono molta larghezza di banda e sono scomodi per gli utenti finali. Cloudflare Browser Isolation offre un'esperienza più rapida, più semplice e più fluida che ora puoi provare in prima persona.* Per la demo non sono richiesti abbonamento, installazione o pixel pushing.
Scopri oggi stesso un browser isolato:
Invia il modulo a destra utilizzando la tua email di lavoro e sperimenta RBI rapidamente in tre semplici passaggi:
  • Ricevi un'e-mail di conferma
  • Richiedi un PIN monouso
  • Inserisci il PIN monouso
Sfrutta i vantaggi di una distribuzione clientless:
Semplifica l'implementazione di un accesso sicuro ad applicazioni, siti Web o casi d'uso di appaltatori specifici. Cloudflare Browser Isolation utilizza un approccio di distribuzione clientlessche isola le connessioni a collegamenti ipertestuali specifici, senza richiedere alcun software endpoint.
Informazioni su Cloudflare Browser Isolation
  • Esegue tutto il codice al perimetro, isolando gli utenti da contenuti Web non attendibili e proteggendo i dati da utenti e dispositivi non attendibili.
  • Funziona in modo nativo su qualsiasi pagina Web, in qualsiasi browser.
  • Progettato per essere eseguito in tutte le 330 sedi di Cloudflare, in modo che le sessioni Web siano erogate in prossimità degli utenti, per un'esperienza ultraveloce.
  • Integrato nativamente con tutti i servizi SSE (Security Services Edge)/Zero Trust di Cloudflare.
