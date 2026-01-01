Prueba una navegación ultrarrápida y segura en el perímetro.

Los servicios tradicionales de aislamiento remoto del navegador (RBI) pueden ser lentos, consumen mucho ancho de banda y son complicados para los usuarios finales. El aislamiento de navegador de Cloudflare ofrece una experiencia más rápida, sencilla y eficaz, y ahora puedes probarlo tú mismo.* Para la demostración no se requiere ninguna suscripción, instalación o inserción de píxeles.

Descubre hoy mismo el aislamiento del navegador

Envía el formulario utilizando tu correo electrónico profesional y empieza a probar RBI en unos segundos mediante tres sencillos pasos:

Recibe el correo electrónico de confirmación.

Solicita un PIN de un solo uso.

Ingresa el PIN de un solo uso.

Aprovecha la implementación sin cliente

Facilita el acceso seguro para aplicaciones, sitios web o casos de uso de proveedor específicos. El aislamiento de navegador de Cloudflare utiliza un enfoque de implementación sin cliente , que aísla las conexiones a hiperenlaces específicos, sin necesidad de software de punto final.

Acerca del aislamiento de navegador de Cloudflare

Ejecuta todo el código en el perímetro, aislando a los usuarios frente al contenido web que no sea de confianza y protegiendo los datos contra los usuarios y dispositivos que no sean fiables.

Funciona de forma nativa en cualquier página web, en cualquier navegador.

Está diseñado para ejecutarse en las 330 ubicaciones de Cloudflare, por lo tanto, las sesiones web se proporcionan cerca de los usuarios para ofrecer una experiencia sumamente rápida.

Está integrado de forma nativa con todos los servicios de seguridad en el perímetro (SSE)/Zero Trust de Cloudflare.

*La demostración está disponible para los encuestados con un correo electrónico profesional legítimo, una organización de al menos 100 usuarios y un rol de TI o seguridad.