對於終端使用者來說，傳統的遠端瀏覽器隔離 (RBI) 服務不僅速度緩慢、頻寬佔用率高，還相當笨拙。Cloudflare 瀏覽器隔離可提供更快速、更簡易且更順暢的體驗，您可以立即親自試用。*示範不需訂閱、不需安裝，也無像素推送。
立即探索隔離瀏覽器
使用您的工作電子郵件提交表單，並透過三個簡單步驟，在數秒內開始體驗 RBI：
- 接收確認電子郵件
- 申請單次 PIN 碼
- 輸入單次 PIN 碼
從無用戶端部署中獲益
更輕鬆地為特定的應用程式、網站或承包商使用案例提供安全存取。Cloudflare 瀏覽器隔離採用無用戶端部署方法
，該方法無需任何端點軟體，即可隔離到特定超連結的連線。
關於 Cloudflare 瀏覽器隔離
- 在邊緣執行所有程式碼，從而保護使用者免於不受信任的 Web 內容的影響，並保護資料免遭不受信任的使用者和裝置存取
- 在任何網頁、任何瀏覽器上原生運作
- 設計為在 Cloudflare 的 330 個位置執行，以便在靠近使用者的位置提供 Web 工作階段，從而提供迅如閃電的體驗
- 與所有 Cloudflare 安全服務邊緣 (SSE)/Zero Trust 服務原生整合
*該示範適用於具有合法工作電子郵件的受訪者、擁有不少於 100 位使用者的組織，以及擔任 IT 或安全性職位的人員。