在邊緣體驗快速閃電的安全瀏覽。

對於終端使用者來說，傳統的遠端瀏覽器隔離 (RBI) 服務不僅速度緩慢、頻寬佔用率高，還相當笨拙。Cloudflare 瀏覽器隔離可提供更快速、更簡易且更順暢的體驗，您可以立即親自試用。*示範不需訂閱、不需安裝，也無像素推送。

立即探索隔離瀏覽器

使用您的工作電子郵件提交表單，並透過三個簡單步驟，在數秒內開始體驗 RBI：

接收確認電子郵件

申請單次 PIN 碼

輸入單次 PIN 碼

從無用戶端部署中獲益

關於 Cloudflare 瀏覽器隔離

在邊緣執行所有程式碼，從而保護使用者免於不受信任的 Web 內容的影響，並保護資料免遭不受信任的使用者和裝置存取

在任何網頁、任何瀏覽器上原生運作

設計為在 Cloudflare 的 330 個位置執行，以便在靠近使用者的位置提供 Web 工作階段，從而提供迅如閃電的體驗

與所有 Cloudflare 安全服務邊緣 (SSE)/Zero Trust 服務原生整合

*該示範適用於具有合法工作電子郵件的受訪者、擁有不少於 100 位使用者的組織，以及擔任 IT 或安全性職位的人員。