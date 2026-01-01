Me interesa

Prueba el aislamiento de navegador de Cloudflare

Prueba una navegación ultrarrápida y segura en el perímetro.
Aislamiento web sin cliente - Blog Image SVG -ZT PMM-
Los servicios tradicionales de aislamiento remoto del navegador (RBI) pueden ser lentos, consumen mucho ancho de banda y son complicados para los usuarios finales. El aislamiento de navegador de Cloudflare ofrece una experiencia más rápida, sencilla y eficaz, y ahora puedes probarlo tú mismo.* Para la demostración no se requiere ninguna suscripción, instalación o inserción de píxeles.
Descubre hoy mismo el aislamiento del navegador
Envía el formulario utilizando tu correo electrónico profesional y empieza a probar RBI en unos segundos mediante tres sencillos pasos:
  • Recibe el correo electrónico de confirmación.
  • Solicita un PIN de un solo uso.
  • Especifica el PIN de un solo uso.
Ventaja de la implementación sin cliente
Facilita proporcionar acceso seguro para aplicaciones, sitios web o casos de uso de proveedor específicos. El aislamiento de navegador de Cloudflare utiliza un enfoque de implementación sin cliente, que aísla las conexiones a hiperenlaces específicos, sin necesidad de software de punto final.
Acerca del aislamiento de navegador de Cloudflare
  • Ejecuta todo el código en el perímetro, aislando a los usuarios frente al contenido web que no sea de confianza y protegiendo los datos contra los usuarios y dispositivos que no sean fiables.
  • Funciona de forma nativa en cualquier página web, en cualquier navegador.
  • Está diseñado para ejecutarse en las 330 ubicaciones de Cloudflare, por lo que las sesiones web se proporcionan cerca de los usuarios para ofrecer una experiencia extremadamente rápida.
  • Está integrado de forma nativa con todos los servicios de seguridad en el perímetro (SSE)/Zero Trust de Cloudflare.
*La demostración está disponible para los encuestados con un correo electrónico profesional legítimo, una organización de al menos 100 usuarios y un rol de TI o seguridad.

Solicita ya acceso a la demostración

Al enviar el formulario, aceptas recibir información de Cloudflare en relación a nuestros productos, eventos y ofertas especiales. Puedes cancelar la suscripción a estos mensajes en cualquier momento. Nunca vendemos tus datos. Valoramos tus preferencias de privacidad. Consulta nuestra Política de privacidad para más información.

CÓMO EMPEZAR

SOLUCIONES

SOPORTE

CONFORMIDAD

INTERÉS PÚBLICO

EMPRESA

© 2026 Cloudflare, Inc.Política de privacidadCondiciones de usoInformar sobre problemas de seguridadConfianza y seguridadMarca