Erleben Sie blitzschnelles, sicheres Surfen an der Edge.

Herkömmliche Dienste zur Remote-Browser-Isolierung (RBI) können langsam, bandbreitenintensiv und umständlich für Endnutzer sein. Cloudflare sorgt für ein schnelleres, einfacheres und flüssigeres Nutzererlebnis. Überzeugen Sie sich jetzt selbst davon.* Für die Demo ist kein Abonnement, keine Installation und kein Pixel Pushing erforderlich.

Entdecken Sie den isolierten Browser noch heute

Füllen Sie das Formular (samt Ihrer beruflichen E-Mail-Adresse) aus und nutzen Sie die RBI in drei einfachen Schritten:

Bestätigungs-E-Mail erhalten

Einmal-PIN anfordern

Einmal-PIN eingeben

Profitieren Sie von der clientlosen Bereitstellung

Erleichtern Sie die Bereitstellung eines sicheren Zugangs für bestimmte Anwendungen, Websites oder Anwendungsfälle von Auftragnehmern. Cloudflare Browserisolierung verwendet einen Ansatz der clientlosen Bereitstellung , der Verbindungen zu bestimmten Hyperlinks isoliert – ohne dass eine Endpunkt-Software erforderlich ist.

Über Cloudflare Browser Isolation

Der gesamte Code wird an der Edge ausgeführt – isoliert Nutzer von nicht vertrauenswürdigen Webinhalten und schützt Daten vor nicht vertrauenswürdigen Nutzern und Geräten

Funktioniert nativ auf jeder Webseite, in jedem Browser

Entwickelt, um in jedem unserer330 Standorte ausgeführt zu werden, damit Websitzungen in der Nähe der Nutzer für ein blitzschnelles Erlebnis bereitgestellt werden.

Nativ integriert mit allen Cloudflare Security Services Edge (SSE) / Zero Trust-Services

*Die Demo ist für Umfrageteilnehmer mit einer legitimen geschäftlichen E-Mail-Adresse, einer Organisation mit 100 oder mehr Nutzern und einer Rolle in der IT oder Sicherheit verfügbar.