エッジでの超高速でセキュアなブラウジングを体験してください。

従来のリモートブラウザ分離（RBI）サービスは低速で、帯域幅を大幅に消費し、エンドユーザーにとって使いにくいものでした。Cloudflareブラウザ分離は、より速く、よりシンプルで、よりスムーズなエクスペリエンスを実現します。ご自身でぜひお試しください。*デモでは、サブスクリプション、インストール、ピクセルプッシュの必要はありません。

分離されたブラウザを今すぐお試しください

勤務先メールアドレスを使ってフォームを送信すると、簡単3ステップで数秒以内にリモートブラウザ分離の体験を開始できます：

確認メールが届く

ワンタイムPINをリクエスト

ワンタイムPINを入力

クライアントレスのデプロイメントにおけるメリット

Cloudflareブラウザ分離について

すべてのコードをエッジで実行 — 信頼できないWeb コンテンツからユーザを分離し、信頼できないユーザやデバイスからデータを保護

あらゆるWebページ、あらゆるブラウザでネイティブに動作

Cloudflareの330か所の拠点全体で実行するように設計されているため�、Webセッションはユーザーの近くで提供され、超高速のエクスペリエンスを実現

Cloudflareのすべてのセキュリティサービスエッジ（SSE）/Zero Trustサービスとネイティブに統合

*このデモは、正規の勤務先メールを持つ回答者、100人以上のユーザーを持つ組織、ITまたはセキュリティに関与する担当者が利用できます。