従来のリモートブラウザ分離（RBI）サービスは低速で、帯域幅を大幅に消費し、エンドユーザーにとって使いにくいものでした。Cloudflareブラウザ分離は、より速く、よりシンプルで、よりスムーズなエクスペリエンスを実現します。ご自身でぜひお試しください。*デモでは、サブスクリプション、インストール、ピクセルプッシュの必要はありません。
クライアントレスのデプロイメントにおけるメリット
特定のアプリ、Webサイト、または請負業者のユースケースに安全なアクセスを簡単に提供できます。Cloudflareブラウザ分離は、クライアントレスのデプロイメントアプローチ
を採用しており、特定のハイパーリンクへの接続を分離します。これには、いかなるエンドポイントソフトウェアも必要としません。
Cloudflareブラウザ分離について
- すべてのコードをエッジで実行 — 信頼できないWeb コンテンツからユーザを分離し、信頼できないユーザやデバイスからデータを保護
- あらゆるWebページ、あらゆるブラウザでネイティブに動作
- Cloudflareの330か所の拠点全体で実行するように設計されているため�、Webセッションはユーザーの近くで提供され、超高速のエクスペリエンスを実現
- Cloudflareのすべてのセキュリティサービスエッジ（SSE）/Zero Trustサービスとネイティブに統合
*このデモは、正規の勤務先メールを持つ回答者、100人以上のユーザーを持つ組織、ITまたはセキュリティに関与する担当者が利用できます。