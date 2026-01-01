サインアップ

Cloudflareブラウザ分離を試す

エッジでの超高速でセキュアなブラウジングを体験してください。
従来のリモートブラウザ分離（RBI）サービスは低速で、帯域幅を大幅に消費し、エンドユーザーにとって使いにくいものでした。Cloudflareブラウザ分離は、より速く、よりシンプルで、よりスムーズなエクスペリエンスを実現します。ご自身でぜひお試しください。*デモでは、サブスクリプション、インストール、ピクセルプッシュの必要はありません。
分離されたブラウザを今すぐお試しください
勤務先メールアドレスを使ってフォームを送信すると、簡単3ステップで数秒以内にリモートブラウザ分離の体験を開始できます：
  • 確認メールが届く
  • ワンタイムPINをリクエスト
  • ワンタイムPINを入力
クライアントレスのデプロイメントにおけるメリット
特定のアプリ、Webサイト、または請負業者のユースケースに安全なアクセスを簡単に提供できます。Cloudflareブラウザ分離は、クライアントレスのデプロイメントアプローチを採用しており、特定のハイパーリンクへの接続を分離します。これには、いかなるエンドポイントソフトウェアも必要としません。
Cloudflareブラウザ分離について
  • すべてのコードをエッジで実行 — 信頼できないWeb コンテンツからユーザを分離し、信頼できないユーザやデバイスからデータを保護
  • あらゆるWebページ、あらゆるブラウザでネイティブに動作
  • Cloudflareの330か所の拠点全体で実行するように設計されているため、Webセッションはユーザーの近くで提供され、超高速のエクスペリエンスを実現
  • Cloudflareのすべてのセキュリティサービスエッジ（SSE）/Zero Trustサービスとネイティブに統合
*このデモは、正規の勤務先メールを持つ回答者、100人以上のユーザーを持つ組織、ITまたはセキュリティに関与する担当者が利用できます。

