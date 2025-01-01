注册

网络安全解决方案

利用 Cloudflare 的集成网络安全解决方案保护并加强您的企业网络
Security week hero

企业需要统一、多层的安全解决方案，这些解决方案可以应用于所有端点和用户——无论位于何处。Cloudflare 可助一臂之力。

Security week hero

传统的网络架构并不能保证当今企业网络的安全。

随着企业网络架构继续演进，企业保护用户、网络和数据的方法也在发展。鉴于远程办公兴起和持续进行的云迁移，传统的架构和安全设备——定制的 MPLS 网络和不可能维护的硬件设备和工具——已经不能满足现代企业的需求，迫使组织重新评估他们的网络安全 方法。

是时候将您的网络边界转移到边缘了。

Network map spot hero illustration
Network map spot hero illustration

利用 Cloudflare One 保护和扩展您的网络。

Implement secure access service edgee hero illustration

Cloudflare One 是一个基于云的全球网络安全解决方案，为需要连接和保护员工的企业而构建，无需依赖于传统安全设备，折腾多个点安全产品，或牺牲对其网络的可见性和管控。

使用 Cloudflare，每项服务都通过一个庞大的边缘网络交付，该网络覆盖 125 个国家/地区的 330 个城市。这意味着，任何攻击都会在靠近源头的地方被自动缓解，网络流量通过最快、最高效的路径路由，访问策略可对全体员工统一应用，无论您的员工位于何处。

请继续阅读，了解 Cloudflare 如何通过一整套可扩展的网络安全服务来保护企业网络。

Implement secure access service edgee hero illustration
网络安全解决方案的类型

DDoS 保护

保护您的网络，防止任何类型和规模的 DDoS 攻击，平均需时不到三秒。

了解详情详细了解 DDoS 防护

WAN 即服务

Illustration of a global network

淘汰东拼西凑的设备和昂贵的专有电路，代之以一个统一的全球网络。

了解详情进一步了解云企业网络
Illustration of a global network

防火墙即服务

Magic Firewall 图

针对所有进出网络的流量设定策略，无需拼凑来自不同供应商的解决方案，也不用维护笨拙的硬件设备。

了解详情进一步了解 FWaaS
Magic Firewall 图

Zero Trust 访问

Teams access zero trust spot illustration

检查和保护从分支机构、数据中心和远程员工到互联网上任何目的地的连接，性能毫发无损。

了解详情进一步了解远程员工保护
Teams access zero trust spot illustration

准备好开始了吗？

比较计划与定价

深入了解网络安全解决方案

博客

Cloudflare One 是什么？

Cloudflare ONE 将旨在保护企业网络和将员工从全球任何地点连接的网络产品合二为一。

了解更多
博客

安全网络连接即服务

了解 Magic WAN 和 Magic Firewall 如何协同工作，在边缘对来自公司网络内部任何实体的流量执行网络防火墙策略。

了解更多
信息图

向 DDoS 缓解服务提供商提出的 5 个问题

选择正确的 DDoS 缓解服务对于保护您的网络、应用程序和用户至关重要。以下是评估提供商时要考虑的 5 个问题。

下载 PDF
博客

Magic Firewall 简介

Cloudflare 的网络级防火墙覆盖远程用户、分支机构、数据中心和云基础设施，帮助企业掌控其网络上发生的一切活动。

了解更多
链接

什么是网络安全？

了解现代企业网络面临的五种风险，以及组织能用来保护自己的技术和策略。

了解更多

网络安全解决方案 FAQ

入门

解决方案

支持

合规性

公共利益

公司

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标