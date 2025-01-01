Cloudflare One �是一个基于云的全球网络安全解决方案，为需要连接和保护员工的企业而构建，无需依赖于传统安全设备，折腾多个点安全产品，或牺牲对其网络的可见性和管控。

使用 Cloudflare，每项服务都通过一个庞大的边缘网络交付，该网络覆盖 125 个国家/地区的 330 个城市。这意味着，任何攻击都会在靠近源头的地方被自动缓解，网络流量通过最快、最高效的路径路由，访问策略可对全体员工统一应用，无论您的员工位于何处。

请继续阅读，了解 Cloudflare 如何通过一整套可扩展的网络安全服务来保护企业网络。