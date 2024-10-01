Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可。 公告>

Cloudflare 浏览器隔离

高性能远程浏览器隔离（RBI）

Browser Isolation 在我们的全球网络边缘运行所有代码，为用户隔离勒索软件、钓鱼和 zero-day 浏览器漏洞。

立刻尝试！亲自体验远程浏览器。

Cloudflare 浏览器隔离的好处
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快速部署 RBI 策略

在 Cloudflare 仪表板中使用预设的浏览器隔离策略保护站点、SaaS 和自托管应用。

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有条件地隔离资源

对应用、策略、仅可疑站点实施 RBI，或实施额外的数据丢失控制。

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扩展安全控制

RBI 与 Cloudflare 的 Zero Trust 服务（包括电子邮件安全）原生集成，实现分层安全方法。

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超越用户预期

通过创新的 RBI 和超低延迟，让安全性保持不可见，适用于日常浏览。

工作方式

将 Zero Trust 扩展到互联网浏览

Browser Isolation Product Page - HOW IT WORKS - diagram

在浏览中应用 Zero Trust 意味着默认不信任设备上运行的任何代码或交互。

与传统的 RBI 方法不同，我们的专利技术消除了安全和性能的折衷，而且速度飞快，感觉与本地浏览别无二致。

Browser Isolation Product Page - HOW IT WORKS - diagram

了解 Browser Isolation 在 Cloudflare 的 SASE 平台内如何工作

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分析机构的表彰
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Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可

我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。

Forrester logo
Cloudflare 被 The Forrester Wave™：安全服务边缘解决方案 2024 年第一季度报告评为“卓越表现者”

Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 被 2023 年 KuppingerCole SASE “领导力指南针” 报告评为 “领导者”

KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。

客户感言

我们开始使用 Cloudflare Browser Isolation 帮助为我们的客户数据提供最高安全性，并保护员工免受恶意软件侵害。它效果非常好，以至于我都忘记了它的存在。”

PensionBee 首席技术官

Browser Isolation 主要用例

Cloudflare Browser Isolation 在远离本地设备的地方运行浏览器代码，帮助防止攻击，并提供快速、响应迅速的用户体验

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防范勒索软件

通过隔离浏览阻止勒索软件攻击，防止其传播到内部网络。

挫败网络钓鱼企图

通过在隔离浏览器中打开可疑的电子邮件链接，缓解网络钓鱼的影响。

保护第三方访问

轻松控制和保护外部用户从 BYOD 或非受管设备访问的数据。

帮助世界各地组织迈向 Zero Trust

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