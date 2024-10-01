Browser Isolation 在我们的全球网络边缘运行所有代码，�为用户隔离勒索软件、钓鱼和 zero-day 浏览器漏洞。
在 Cloudflare 仪表板中使用预设的浏览器隔离策略保护站点、SaaS 和自托管应用。
对应用、策略、仅可疑站点实施 RBI，或实施额外的数据丢失控制。
RBI 与 Cloudflare 的 Zero Trust 服务（包括电子邮件安全）原生集成，实现分层安全方法。
通过创新的 RBI 和超低延迟，让安全性保持不可见，适用于日常浏览。
在浏览中应用 Zero Trust 意味着默认不信任设备上运行的任何代码或交互。
与传统的 RBI 方法不同，我们的专利技术消除了安全和性能的折衷，而且速度飞快，感觉与本地浏览别无二致。
我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速��网络现代化的能力。
Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。
KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全�球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。
我们开始使用 Cloudflare Browser Isolation 帮助为我们的客户数据提供最高安全性，并保护员工免受恶意软件侵害。它效果非常好，以至于我都忘记了它的存在。”
PensionBee 首席技术官
通过隔离浏览阻止勒索软件攻击，防止其传播到内部网络。
通过在隔离浏览器中打开可疑的电子邮件链接，缓解网络钓鱼的影响。
轻松控制和保护外部用户从 BYOD 或非受管设备访问的数据。