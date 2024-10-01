使用我们的统一云原生平台实现网络现代化并保护员工队伍
背负技术债务且支离破碎的�“平台”妨碍着太多 SSE 和 SASE 实施历程。Cloudflare 的全球连通云是现代的解决方案 —— 一个组合式的云原生平台，可适应任何用例。
快速推进您的 SSE 或 SASE 采用过程。Cloudflare 通过一个内置安全性的网络和控制平面实现端到端的连接和安全，同时将 IT 团队效率提升了 13%。
确保可靠、可扩展的网络连接，从任何位置提供一致的保护。使用保护约 20% Web 的相同 Cloudflare 代理为您的业务提供 Zero Trust 服务。
一体化服务提供同样无与伦比的威胁情报——通过每天阻止 ~1580 亿次威胁获得——有效防止安全漏洞和警报疲劳。Cloudflare 将安全团队的��效率提高了 29%。
我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。
Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。
IDC 指出 Cloudflare 以“积极进取的产品战略来支持企业安全需求。”我们相信，这一认可证实了我们的方法，即帮助任何规模的企业开始采用 Zero Trust ，保护任何用户安全对任何资源的访问，无需 VPN。
Cloudflare 的全球连通云利用分布一个覆盖 330 城市的网络，在靠近任何用户的地方提供 SSE 服务，以便您：
验证更多类型的身份上下文，更容易地采用策略
利用我们无以伦比的威胁情报阻止更多威胁
改善对敏感数据、安全合规和用户体验的可见性
通过我们的灵活架构和一次通过检查扩展您的部署
确保企业进出流量均得到验证和授权。检查动态上下文，对每个请求“永不信任，始终验证”。