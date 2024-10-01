Cloudflare 扩展了内联安全控制，提供简单的预防性云安全。 公告 >

简化 SSE 和 SASE 采用

使用我们的统一云原生平台实现网络现代化并保护员工队伍


背负技术债务且支离破碎的“平台”妨碍着太多 SSE 和 SASE 实施历程。Cloudflare 的全球连通云是现代的解决方案 —— 一个组合式的云原生平台，可适应任何用例。

与专家讨论查看 Zero Trust 演示
优势

改善 IT 效率和用户体验，同时降低网络风险

Network scale orange
高效的网络改进

快速推进您的 SSE 或 SASE 采用过程。Cloudflare 通过一个内置安全性的网络和控制平面实现端到端的连接和安全，同时将 IT 团队效率提升了 13%。

User Multi - Orange
可靠的用户体验

确保可靠、可扩展的网络连接，从任何位置提供一致的保护。使用保护约 20% Web 的相同 Cloudflare 代理为您的业务提供 Zero Trust 服务。

美元
降低风险和网络成本

一体化服务提供同样无与伦比的威胁情报——通过每天阻止 ~1580 亿次威胁获得——有效防止安全漏洞和警报疲劳。Cloudflare 将安全团队的效率提高了 29%。

分析机构的表彰

在 SASE/SSE 领域获得顶级行业分析公司认可

Gartner logo
Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可

我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。

Forrester logo
Cloudflare 被 The Forrester Wave™：安全服务边缘解决方案 2024 年第一季度报告评为“卓越表现者”

Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。

Analyst Recognition - IDC - Full Color Thumbnail
Cloudflare 被 2023 年 IDC MarketScape 的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 报告评为 “领导者”

IDC 指出 Cloudflare 以“积极进取的产品战略来支持企业安全需求。”我们相信，这一认可证实了我们的方法，即帮助任何规模的企业开始采用 Zero Trust ，保护任何用户安全对任何资源的访问，无需 VPN。

Cloudflare 如何交付 SSE 和 SASE

SSE
NaaS
我们的网络
入口

Cloudflare 的全球连通云利用分布一个覆盖 330 城市的网络，在靠近任何用户的地方提供 SSE 服务，以便您：

  • 验证更多类型的身份上下文，更容易地采用策略

  • 利用我们无以伦比的威胁情报阻止更多威胁

  • 改善对敏感数据、安全合规和用户体验的可见性

  • 通过我们的灵活架构和一次通过检查扩展您的部署

在我们的 SASE 参考架构中了解更多信息

SASE 用例采购及部署指南

获取指南

主要用例

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Shield with arrow icon
采用 Zero Trust

增强或替换存在风险的 VPN，保护承包商或非受管设备的访问，缓解勒索软件攻击，查看并减少数据暴露

network-scale
将网络现代化

简化分支机构连接并从 MPLS 过渡，减少或消除 DMZ，消除局域网上的过度信任，加速并购连接

icon-cloudflare-radar
保护你的攻击面

防止多渠道网络钓鱼和商业电子邮件泄露，保护远程办公人员，保护分布式办公室，保障广域网的安全

Code Web approved - orange
现代化您的应用程序

保护应用程序访问和云迁移，保护特权访问，防止开发者代码泄露，保障 DevOps 工作流程安全

在任何地方保护您的数据

简化数据隐私监管合规，管理影子 IT，安全使用生成式 AI，保护敏感数据

整合各种点产品

淘汰过时硬件并整合单点解决方案。不再使用传统的 VPN、SWG、SEG、CASB、DLP、FW、SD-WAN 或 MPLS

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采用 Zero Trust

增强或替换存在风险的 VPN，保护承包商或非受管设备的访问，缓解勒索软件攻击，查看并减少数据暴露

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将网络现代化

简化分支机构连接并从 MPLS 过渡，减少或消除 DMZ，消除局域网上的过度信任，加速并购连接

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保护你的攻击面

防止多渠道网络钓鱼和商业电子邮件泄露，保护远程办公人员，保护分布式办公室，保障广域网的安全

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现代化您的应用程序

保护应用程序访问和云迁移，保护特权访问，防止开发者代码泄露，保障 DevOps 工作流程安全

在任何地方保护您的数据

简化数据隐私监管合规，管理影子 IT，安全使用生成式 AI，保护敏感数据

整合各种点产品

淘汰过时硬件并整合单点解决方案。不再使用传统的 VPN、SWG、SEG、CASB、DLP、FW、SD-WAN 或 MPLS

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采用 Zero Trust

增强或替换存在风险的 VPN，保护承包商或非受管设备的访问，缓解勒索软件攻击，查看并减少数据暴露

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将网络现代化

简化分支机构连接并从 MPLS 过渡，减少或消除 DMZ，消除局域网上的过度信任，加速并购连接

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保护你的攻击面

防止多渠道网络钓鱼和商业电子邮件泄露，保护远程办公人员，保护分布式办公室，保障广域网的安全

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现代化您的应用程序

保护应用程序访问和云迁移，保护特权访问，防止开发者代码泄露，保障 DevOps 工作流程安全

在任何地方保护您的数据

简化数据隐私监管合规，管理影子 IT，安全使用生成式 AI，保护敏感数据

整合各种点产品

淘汰过时硬件并整合单点解决方案。不再使用传统的 VPN、SWG、SEG、CASB、DLP、FW、SD-WAN 或 MPLS

Cloudflare 帮助 Conrad Electronic 部署
Zero Trust 并削减网络连接成本

Conrad Electronic 过于依赖存在风险的 VPN 连接和劳动密集型的安全服务。作为回应，他们采用了 Cloudflare 的 Zero Trust 安全服务，并结合 Terraform 自动化安全工作流程。

现在，他们已经放弃了 1000 个昂贵的 VPN 许可证，比以前更快地响应威胁。

“使用 [Cloudflare] 让一切变得更轻松。在我们的身份提供商上拥有账户的所有内部和外部资源都能使用单点登录快速连接到特定系统。不必维护 1000 个VPN 配置文件，增强了我们的安全性，为我们节省了时间和金钱。”

通过 Zero Trust 提升组织信任度

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平台能力

整合安全性并现代化您的网络

确保企业进出流量均得到验证和授权。检查动态上下文，对每个请求“永不信任，始终验证”。

Cloudflare One SASE 解决方案
零信任网络访问（ZTNA）

对用户访问执行默认拒绝的 Zero Trust 规则。

Cloudflare gateway orange
安全 Web 网关 (SWG)

保护并检查企业互联网流量以降低风险。

Cloudflare browser orange
远程浏览器隔离 (RBI)

防范互联网和数据威胁，性能丝毫无损。

资源

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电子书

CISO 的 SASE 指南

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白皮书

Zero Trust 分步实施路线图

阅读指南
白皮书缩略图
Documentation

使用 Cloudflare 的参考架构演进到 SASE

阅读参考架构
Reference Architecture Center
Product brief

SASE & SSE 平台 (Cloudflare One)

阅读解决方案简介
Product brief thumbnail
Documentation

Cloudflare One 技术文档

阅读技术文档
解决方案简介

适用于 Zero Trust & SASE 的 Quickstart 专业咨询服务

即刻了解详情
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电子书

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使用 Cloudflare 的参考架构演进到 SASE

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SASE & SSE 平台 (Cloudflare One)

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逐步解决 SSE 或 SASE 以采用 Zero Trust

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