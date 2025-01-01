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什么是恶意软件？ 恶意软件 (Malware) 由“恶意”(malicious) 与“软件”(software) 这两个词组成，它是一个通用术语，可以指代病毒、蠕虫、特洛伊木马、勒索软件、间谍软件、广告软件和其他类型的有害软件。恶意软件的主要特征在于它是故意为恶；相反，无意间造成损害的软件均不被视为恶意软件。

恶意软件的总体目标是破坏设备的正常运行。这种破坏目的范围很广，例如未经许可在设备上显示广告，或者获得计算机 root 访问权限。恶意软件可能试图向用户进行自我掩饰，从而暗自收集信息，或者可能锁定系统和截留数据以进行勒索。在 DDoS 攻击中，Mirai 等恶意软件会感染易受攻击的设备，在攻击者的控制下将其转变为机器人。遭到篡改后，这些设备便可作为僵尸网络的一部分来用于进行 DDoS 攻击。

恶意软件起源于计算机程序员的实验和恶作剧，但在发现其带来的商业潜力后，恶意软件开发已变成了有利可图的黑市行业。如今，许多攻击者为了谋取报酬而开发恶意软件或发起恶意软件攻击。

常见的恶意软件类型有哪些？

间谍软件 - 顾名思义，间谍软件用于窥探用户的行为。间谍软件可用于监视用户的 Web 浏览活动，向用户显示不想要的广告，以及修改联盟营销推广流。一些间谍软件使用所谓的“键盘记录器”来记录用户的击键，从而使攻击者能够访问包括用户名和密码在内的敏感信息。

- 顾名思义，间谍软件用于窥探用户的行为。间谍软件可用于监视用户的 Web 浏览活动，向用户显示不想要的广告，以及修改联盟营销推广流。一些间谍软件使用所谓的“键盘记录器”来记录用户的击键，从而使攻击者能够访问包括用户名和密码在内的敏感信息。 病毒 - 病毒是一种可以嵌入到操作系统或软件中的恶意程序；受害者需要运行操作系统或打开受感染的文件才能受到影响。

- 病毒是一种可以嵌入到操作系统或软件中的恶意程序；受害者需要运行操作系统或打开受感染的文件才能受到影响。 蠕虫 - 与病毒不同，蠕虫会自我复制并通过网络传播，因此，用户无需运行任何软件便可能成为受害者，只要连接到已受感染的网络便已足够。

- 与病毒不同，蠕虫会自我复制并通过网络传播，因此，用户无需运行任何软件便可能成为受害者，只要连接到已受感染的网络便已足够。 特洛伊木马 - 这一类恶意软件隐藏在其他有用的软件中，诱使用户安装它们。流行软件的盗版副本常常会感染特洛伊木马。

- 这一类恶意软件隐藏在其他有用的软件中，诱使用户安装它们。流行软件的盗版副本常常会感染特洛伊木马。 Rootkit - 这些软件包旨在修改操作系统，以便对用户隐藏他们不想要的安装。一个著名的例子是 2005 年的 Sony Rootkit 丑闻，Sony 售出的 2200 万张音乐 CD 感染了 Rootkit，可以秘密安装旨在破坏购买者计算机上 CD 复制功能的软件。这个 Rootkit 为其他攻击者打开了大门，让他们能够通过其他恶意软件使受感染的计算机成为攻击目标。

- 这些软件包旨在修改操作系统，以便对用户隐藏他们不想要的安装。一个著名的例子是 2005 年的 Sony Rootkit 丑闻，Sony 售出的 2200 万张音乐 CD 感染了 Rootkit，可以秘密安装旨在破坏购买者计算机上 CD 复制功能的软件。这个 Rootkit 为其他攻击者打开了大门，让他们能够通过其他恶意软件使受感染的计算机成为攻击目标。 勒索软件 - 这种软件可以对文件乃至计算机或网络上的整个操作系统进行加密，并让它们保持加密状态，直到向攻击者支付了赎金为止。随着比特币和其他加密货币的兴起，勒索软件攻击泛滥成灾，因为攻击者可以匿名接受货币并且最大程度地降低被逮捕的风险。

恶意软件感染的风险因素有哪些？

安全漏洞 - 操作系统、Web 浏览器和浏览器插件等软件可能会包含漏洞，从而被攻击者利用。

- 操作系统、Web 浏览器和浏览器插件等软件可能会包含漏洞，从而被攻击者利用。 用户错误 - 用户从未知源打开软件或从不受信任的硬件启动计算机会造成严重的风险。

- 用户从未知源打开软件或从不受信任的硬件启动计算机会造成严重的风险。 OS 共享 - 网络上的每台计算机使用单一操作系统也会增加恶意软件感染的风险；如果所有计算机都运行同一操作系统，则一种蠕虫便有可能将它们全部感染。

如何阻止恶意软件？

没有人可以对恶意软件攻击无动于衷；新的攻击不断滋生，即使最安全的系统也会受到威胁。但是，有很多方法可以最大程度地降低易受恶意软件攻击的风险，其中包括：