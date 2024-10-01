KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。