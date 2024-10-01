从一个界面集中管理网络连接和安全。零干预配置，接入流量仅需几分钟。
获得云原生的 DDoS 防护、网络防火墙、SSE 和 Zero Trust 功能——全部深度集成并作为服务交付。
最大限度地减少分支机构的足迹，并将网络功能转移到云端，以减少对昂贵的 MPLS 或 SD-WAN 部署的依赖。
使用 Magic WAN Connector，可作为物理或虚拟设备，连接并将流量引导到 Cloudflare 网络。Magic WAN 执行 Cloudflare One 安全策略，并将流量传送到企业网络中的其他站点，以及互联网和云端的应用。
KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。
“Cloudflare 已建成世界互连程度最高的网络之一。Cloudflare 全球 IP 网络还内置了 DDoS 防护、流量加速、网络防火墙和 Zero Trust 功能，全部通过单一面板进行管理——这无疑是数十年来企业网络技术的最大飞跃。”
Enguerrand Gave — RATP 门户与服务主管
利用 Cloudflare Magic WAN 便捷实现网络位置之间的站点到站点连接，包括分支机构、零售网点或工厂车间。
跨混合云和多云环境中路由和保护流量。
通过一致地执行流量检查和策略控制，安全连接到互联网和云。
利用 Cloudflare 网络来增强或替换传统的 MPLS 或 SD-WAN，实现更敏捷、具有成本效益的部署和更快的性能。