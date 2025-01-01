«Cloudflare создала одну из самых тесно связанных сетей во всем мире. И в ней есть встроенная защита от DDoS-атак, средства ускорения трафика, межсетевые экраны, поддержка принципов Zero Trust. При этом всей глобальной IP-сетью Cloudflare можно управлять из единой плоскости. Вряд ли кто-то поспорит, что это величайший скачок в развитии технологий корпоративных сетей за последнюю пару десятилетий».