Cloudflare отмечена в Gartner® Magic Quadrant™ в категории SSE 2-й год подряд. Анонс >

Magic WAN

Облачные сетевые сервисы для вашей компании.

Обеспечьте многоточечное подключение между филиалами или розничными магазинами и центрами обработки данных, используя connectivity cloud от Cloudflare.

ПРЕИМУЩЕСТВА MAGIC WAN
Ease of use orange
Улучшенная операционная гибкость

Централизованно управляйте сетевыми подключениями и безопасностью с помощью единого интерфейса. Доставка трафика на основе возможностей сетевого подключения благодаря полностью автоматической конфигурации.

Shield with arrow icon
Обеспечение безопасности за счет внутренних, а не внешних средств

Получите облачно-ориентированную защиту от DDoS-атак, межсетевой экран, функциональные возможности SSE и Zero Trust — все компоненты глубоко интегрированы и предоставляются как услуга.

Доллар
Сокращение затрат на сеть

Сведите к минимуму пространство вашего филиала и перенесите сетевые функции в облако, чтобы снизить зависимость от дорогостоящих развертываний MPLS или SD-WAN.

Как это работает

Cloudflare как основа сетевой работы в вашей компании

Используйте соединитель Magic WAN, доступный в виде физического или виртуального устройства, чтобы подключиться к сети Cloudflare и направлять трафик через нее. Magic WAN применяет политики безопасности Cloudflare One и доставляет трафик другим сайтам в вашей сети, а также приложениями в Интернете или в облаке.

Подробнее о вариантах конфигурации

Читайте Руководство директора по ИТ по трансформации WAN

Получить электронную книгу
ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ

Cloudflare названа лидером согласно отчету KuppingerCole Leadership Compass 2023 в категории SASE

KuppingerCole Analysts logo

В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.

Ознакомиться с отчетом
KuppingerCole Analysts logo

Что говорят наши клиенты

«Cloudflare создала одну из самых тесно связанных сетей во всем мире. И в ней есть встроенная защита от DDoS-атак, средства ускорения трафика, межсетевые экраны, поддержка принципов Zero Trust. При этом всей глобальной IP-сетью Cloudflare можно управлять из единой плоскости. Вряд ли кто-то поспорит, что это величайший скачок в развитии технологий корпоративных сетей за последнюю пару десятилетий».

Ангерран Гаве (Enguerrand Gave), руководитель отдела порталов и сервисов

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MAGIC WAN
Оптимизация подключения филиалов

Организуйте быстрое и удобное соединение между всеми объектами вашей сети: офисами филиалов, розничными магазинами, заводскими цехами и так далее — с помощью соединителей Magic WAN.

Smart routing icon
Упрощение подключений в гибридной и мультиоблачной среде

Направляйте и защищайте трафик в гибридных и мультиоблачных средах.

Безопасное подключение к Интернету

Обеспечьте безопасность подключения к Интернету и облачным службам со стабильной проверкой трафика и применением средств управления политиками.

Доставка в глобальных масштабах

Используйте сеть Cloudflare, чтобы дополнить или заменить устаревшие MPLS и SD-WAN. Это позволит повысить гибкость систем, снизить расходы и увеличить производительность.

Помогаем компаниям создавать многоточечные подключения

Смотреть примеры использования

Получите Cloudflare Magic WAN для вашей компании

Связаться со специалистом

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак