Обеспечьте многоточечное подключение между филиалами или розничными магазинами и центрами обработки данных, используя connectivity cloud от Cloudflare.
Централизованно управляйте сетевыми подключениями и безопасностью с помощью единого интерфейса. Доставка трафика на основе возможностей сетевого подключения благодаря полностью автоматической конфигурации.
Получите облачно-ориентированную защиту от DDoS-атак, межсетевой экран, функциональные возможности SSE и Zero Trust — все компоненты глубоко ин�тегрированы и предоставляются как услуга.
Сведите к минимуму пространство вашего филиала и перенесите сетевые функции в облако, чтобы снизить зависимость от дорогостоящих развертываний MPLS или SD-WAN.
Используйте соединитель Magic WAN, доступный в виде физического или виртуального устройства, чтобы подключиться к сети Cloudflare и направлять трафик через нее. Magic WAN применяет политики безопасности Cloudflare One и доставляет трафик другим сайтам в вашей сети, а также приложениями в Интернете или в облаке.
В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.
«Cloudflare создала одну из самых тесно связанных сетей во всем мире. И в ней есть встроенная защита от DDoS-атак, средства ускорения трафика, межсетевые экраны, поддержка принципов Zero Trust. При этом всей глобальной IP-сетью Cloudflare можно управлять из единой плоскости. Вряд ли кто-то поспорит, что это величайший скачок в развитии технологий корпоративных сетей за последнюю пару десятилетий».
Ангерран Гаве (Enguerrand Gave), руководитель отдела порталов и сервисов
Организуйте быстрое и удобное соединение между всеми объектами вашей сети: офисами филиалов, розничными магазинами, заводскими цехами и так далее — с помощью соединителей Magic WAN.
Направляйте и защищайте трафик в гибридных и мультиоблачных средах.
Обеспечьте безопасность подключения к Интернету и облачным службам со стабильной проверкой трафика и применением средств управления политиками.
Используйте сеть Cloudflare, чтобы дополнить или заменить устаревшие MPLS и SD-WAN. Это позволит повысить гибкость систем, снизить расходы и увеличить производительность.