什么是安全服务边缘 (SSE)？

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SASE 可以分为两组紧密结合的功能：网络服务和安全服务。

SASE 的网络方面：WAN 边缘服务

Gartner 是最早提出“SASE”一词的研究和咨询公司，它认为广域网 (WAN) 边缘服务（包括软件定义的广域网 (SD-WAN)）是构建 SASE 所依赖的网络能力。WAN 连接远距离的本地网络。将这些功能转移到边缘可以更好地为分支机构、移动用户和云基础设施提供服务。边缘交付的 WAN 服务也比基于 MPLS 的传统 WAN 更具可扩展性和灵活性。

SASE 的安全方面：SSE

SSE 包括三个核心组件，以及一些额外功能：

这些领域共同构成了 SSE，防火墙即服务 (FWaaS) 和远程浏览器隔离 (RBI) 等其他安全功能通常也包括在内。当从同一网络架构交付以云为中心的边缘 WAN 服务和 SSE 时，组织可以完全部署 SASE 模型。

Cloudflare 如何帮助企业采用 SSE？

Cloudflare 的网络横跨全球 335 个地点，Cloudflare 长期以来一直是安全性、网络性能和边缘计算方面的领导者。Cloudflare One 平台包括 SSE 的上述所有方面，它将其与网络即服务结合起来，以实现完整的 SSE 部署。了解有关 Cloudflare One 的更多信息 。