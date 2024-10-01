Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可。 公告>

Cloudflare 数据丢失防护

统一、一致的数据丢失防护（DLP）

Cloudflare DLP 在所有网络、SaaS 应用、用户和设备上保护敏感数据，同时最大程度减少安全风险和合规问题。

数据丢失防护的优势
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简化 SaaS 安全性

从一个统一平台对应用进行持续检测和控制，从而消除数据外泄风险。

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统一的策略管理

轻松部署预定义的 DLP 配置文件，监控和阻止受监管数据（包括个人识别信息、医疗健康信息和财务信息）的共享。

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灵活的数据控制

通过上下文分析、精确数据匹配、OCR 和基于行为的用户风险评分，对您的敏感数据应用精细化控制。

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无缝的 Microsoft MIP 集成

通过强大的集成，提高敏捷性、降低复杂性， 自动检索敏感标签，并填充到 DLP 配置文件中。

工作方式

在您的 SaaS 环境中保护敏感数据

Cloudflare DLP 提供可定制的、细粒度的策略和控制，帮助检测和保护所有应用和设备上的敏感数据

内置于一个可组合的 SSE 平台中，自动检查 HTTP/S 流量和文件，增强对整个组织的可见性，并帮助您整合关键的数据保护措施。

了解 DLP 在 Cloudflare 的 SASE 平台如何工作

查看参考架构
分析机构的表彰
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Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可

我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。

Forrester logo
Cloudflare 被 The Forrester Wave™：安全服务边缘解决方案 2024 年第一季度报告评为“卓越表现者”

Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 被 2023 年 KuppingerCole SASE “领导力指南针” 报告评为 “领导者”

KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。

客户感言

“今天，Cloudflare 帮助我们防止用户使用 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感数据和代码，让我们能够安全地利用人工智能。展望未来，我们对 Cloudflare 为保护数据而进行的持续创新感到兴奋，尤其是他们有关 DLP 和 CASB 等服务的愿景和规划。”

Tanner Randolph — Applied Systems 首席信息安全官

数据丢失防护的主要用例

Cloudflare DLP 帮助确保 SaaS 应用和代码存储库中的敏感数据安全，同时防止数据泄露，确保符合数据法规

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保护宝贵的知识产权和开发代码

应用细粒度的 DLP 控制，减少数据暴露并阻止用户通过云、影子 IT 应用或电子邮件过度分享敏感数据。

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遵守不断演变的法规

最小化数据泄露风险，确保符合 GDPR、CCPA、HIPAA 等法规要求。通过详细的审计记录和 SIEM 分析，识别、控制和跟踪受监管的数据类别。

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实现 AI 的安全使用

防止用户将敏感数据上传到 ChatGPT 和 Bard 等生成式 AI 工具。

帮助世界各地组织迈向 Zero Trust

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