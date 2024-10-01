从一个统一平台对应用进行持续检测和控制，从而消除数据外泄风险。
轻松部署预定义的 DLP 配置文件，监控和阻止受监管数据（包括个人识别信息、医疗健康信息和财务信息）的共享。
通过上下文分析、精确数据匹配、OCR 和基于行为的用户风险评分，对您的敏感数据应用精细化控制。
通过强大的集成，提高敏捷性、降低复杂性， 自动检索敏感标签，并填充到 DLP 配置文件中。
内置于一个可组合的 SSE 平台中，自动检查 HTTP/S 流量和文件，增强对整个组织的可见性，并帮助您整合关键的数据保护措施。
我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。
Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。
KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。
“今天，Cloudflare 帮助我们防止用户使用 ChatGPT 和 Bard 等工具分享敏感数据和代码，让我们能够安全地利用人工智能。展望未来，我们对 Cloudflare 为保护数据而进行的持续创新感到兴奋，尤其是他们有关 DLP 和 CASB 等服务的愿景和规划。”
Tanner Randolph — Applied Systems 首席信息安全官
应用细粒度的 DLP 控制，减少数据暴露并阻止用户通过云、影子 IT 应用或电子邮件过度分享敏感数据。
最小化数据泄露风险，确保符合 GDPR、CCPA、HIPAA 等法规要求。通过详细的审计记录和 SIEM 分析，识别、控制和跟踪受监管的数据类别。
防止用户将敏感数据上传到 ChatGPT 和 Bard 等生成式 AI 工具。