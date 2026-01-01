A nuvem de conectividade da Cloudflare unifica a segurança do espaço de trabalho, oferecendo um único ponto de controle para proteger dados confidenciais no tráfego da web, SaaS, e-mail e no tráfego de nuvem. Obtenha visibilidade dos fluxos de dados modernos, inclusive em prompts de IA e bases de código, para garantir que nada fique desprotegido.
Unificar a visibilidade e os controles de dados em uma plataforma. Configure os perfis de DLP uma vez e, em seguida, verifique se há dados confidenciais em todo o seu ambiente.
Aplique controles de dados com inspeção rápida e consistente e opções sem cliente para dispositivos não gerenciados, tudo sem interromper os usuários finais.
Proteja seus dados com serviços de segurança combináveis, projetados para trabalhar em conjunto, e conectividade segura em relação ao quântico integrada.
A Applied Systems queria experimentar a IA generativa, mas estava preocupada com o fato de os funcionários inserirem dados confidenciais em uma ferramenta de IA.
Eles usam o isolamento do navegador remoto da Cloudflare para monitorar e controlar como os usuários manipulam os dados na IA, incluindo a restrição para fazer download, upload e copiar/colar. Agora, a empresa encontrou um forte equilíbrio entre segurança e inovação.
A plataforma unificada de serviços de segurança nativa de nuvem e conectividade da Cloudflare é a base ideal para proteção de dados e segurança do espaço de trabalho:
Adicione novos aplicativos e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.
Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.
Aprimore sua implementação de SASE de forma mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implementar em qualquer ordem.
Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.