Proteção de dados

A Applied Systems queria experimentar a IA generativa, mas estava preocupada com o fato de os funcionários inserirem dados confidenciais em uma ferramenta de IA.

Eles usam o isolamento do navegador remoto da Cloudflare para monitorar e controlar como os usuários manipulam os dados na IA, incluindo a restrição para fazer download, upload e copiar/colar. Agora, a empresa encontrou um forte equilíbrio entre segurança e inovação.