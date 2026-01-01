Inscreva-se
Proteja seus dados confidenciais com a Cloudflare

Proteger dados em trânsito, em uso e em repouso
A nuvem de conectividade da Cloudflare unifica a segurança do espaço de trabalho, oferecendo um único ponto de controle para proteger dados confidenciais no tráfego da web, SaaS, e-mail e no tráfego de nuvem. Obtenha visibilidade dos fluxos de dados modernos, inclusive em prompts de IA e bases de código, para garantir que nada fique desprotegido.

A DIFERENÇA DA CLOUDFLARE
Simplifique o gerenciamento

Unificar a visibilidade e os controles de dados em uma plataforma. Configure os perfis de DLP uma vez e, em seguida, verifique se há dados confidenciais em todo o seu ambiente.

Experiência do usuário sem atritos

Aplique controles de dados com inspeção rápida e consistente e opções sem cliente para dispositivos não gerenciados, tudo sem interromper os usuários finais.

Plataforma moderna e flexível

Proteja seus dados com serviços de segurança combináveis, projetados para trabalhar em conjunto, e conectividade segura em relação ao quântico integrada.

Como funciona

Proteção de dados alimentada por uma plataforma global

A Cloudflare converge os serviços de segurança do espaço de trabalho em uma única plataforma para um gerenciamento mais simples.
  • Detecte dados confidenciais no tráfego e nos arquivos com DLP e configure políticas de bloqueio com SWG. Descubra e gerencie a TI invisível, incluindo a IA não autorizada. Acesso seguro aos dados em aplicativos com ZTNA.
  • Analise os prompts de GenAI para conteúdo e intenção e, em seguida, bloqueie comportamentos suspeitos para gerenciar o uso de IA pela força de trabalho e proteger os dados.
  • Aplique controles de dados baseados em navegador com isolamento da web sem cliente para proteger o acesso de terceiros e as políticas de BYOD dos funcionários.
  • Verifique aplicativos SaaS e ambientes em nuvem em busca de riscos de postura e dados confidenciais com CASB e DLP. Adote medidas prescritivas para remediar as falhas de segurança.
A Applied Systems usa a Cloudflare para proteger dados confidenciais em ferramentas de IA generativa

A Applied Systems queria experimentar a IA generativa, mas estava preocupada com o fato de os funcionários inserirem dados confidenciais em uma ferramenta de IA.

Eles usam o isolamento do navegador remoto da Cloudflare para monitorar e controlar como os usuários manipulam os dados na IA, incluindo a restrição para fazer download, upload e copiar/colar. Agora, a empresa encontrou um forte equilíbrio entre segurança e inovação.

"Nos últimos anos, a Cloudflare nos ajudou a consolidar os controles de segurança entre nossos usuários, aplicativos e redes... No futuro, estamos entusiasmados com as inovações contínuas da Cloudflare para proteger dados e, em particular, com sua visão e roteiro para serviços como DLP e CASB”

Pronto para discutir suas necessidades de proteção de dados?

Fale conosco
Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare simplifica e agiliza a visibilidade e a proteção de dados

A plataforma unificada de serviços de segurança nativa de nuvem e conectividade da Cloudflare é a base ideal para proteção de dados e segurança do espaço de trabalho:

Implementação mais simples

Adicione novos aplicativos e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.

Experiência do usuário final

Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.

Arquitetura ágil

Aprimore sua implementação de SASE de forma mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implementar em qualquer ordem.

Proteção convergente

Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.

Recursos de proteção de dados

RESUMO DA SOLUÇÃO

Capacite suas equipes para usar ferramentas de IA com segurança, com proteções impostas pela plataforma SASE da Cloudflare

Obtenha o resumo da solução.
Resumo da solução - miniatura
Blog

Controle o uso de GenAI pela força de trabalho com detecção de prompts, classificação de tópicos, proteções e registro de logs.

Leia o blog
Miniatura do blog
Blog

Melhore a proteção de dados no Microsoft Outlook com o Cloudflare Email Security e o DLP de saída.

Leia o blog
Miniatura do blog
Blog

Detecte dados confidenciais e configurações incorretas em ambientes Amazon S3 e Google Cloud Storage.

Leia o blog
Miniatura do blog
Perguntas frequentes sobre proteção de dados

