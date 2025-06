Copiar o link do artigo

O que é segurança nativa de nuvem?

A segurança nativa de nuvem refere-se a práticas e tecnologias de segurança projetadas para os desafios de segurança exclusivos da nuvem. Os recursos em nuvem são efêmeros, configuráveis, escaláveis e integrados uns aos outros de muitas maneiras diferentes. Muitos serviços em nuvem também transferem a responsabilidade pela segurança dos clientes para os provedores de nuvem. Embora geralmente o uso da nuvem reduza os riscos de segurança tradicionais associados à infraestrutura no local, há muitos novos riscos associados à nuvem que precisam ser gerenciados usando a segurança nativa de nuvem.

A segurança nativa de nuvem contrasta com a segurança criada para proteger a infraestrutura no local. Ela foi projetada para proteger a infraestrutura de aplicativos baseados em nuvem e, ao mesmo tempo, apoiar a conformidade e a governança de dados, mesmo quando as funções, serviços, APIs e (possivelmente) o hardware subjacente de um aplicativo em nuvem mudam.

Por que a segurança nativa de nuvem é importante?

Os aplicativos em nuvem mudam constantemente. O software baseado em nuvem abstrai o hardware, portanto, proteger um determinado servidor, computador, data center ou rede local é irrelevante para manter os aplicativos em nuvem seguros.

Pense em um sistema de segurança doméstica: um proprietário preocupado com a segurança instala sensores nas portas e janelas de sua casa para impedir a entrada não autorizada. Mas se o proprietário reforma sua casa e adiciona mais janelas e muda as portas de lugar, o sistema de segurança precisa ser reconfigurado.

Os aplicativos em nuvem são como uma casa que está em constante reforma: um sistema de segurança antiquado que assume uma arquitetura estática e imutável provavelmente não será muito eficaz e exigirá reconfiguração manual constante. Mas a segurança nativa de nuvem não é criada com base na suposição de que tudo está sempre no mesmo lugar. Em vez disso, ela se concentra na proteção de cargas de trabalho e identidades e no monitoramento contínuo do tráfego e de eventos na nuvem.

O que são aplicativos nativos de nuvem?

Os aplicativos nativos de nuvem são projetados e implantados na nuvem. Eles tendem a ter arquiteturas flexíveis e altamente escaláveis e funcionam em vários locais, portanto, as abordagens de segurança baseadas em perímetro geralmente não são muito eficazes. Por isso, a necessidade de segurança nativa de nuvem.

Várias arquiteturas diferentes podem ser usadas para aplicativos baseados em nuvem, isoladamente ou em combinação umas com as outras. Elas podem ser construídas com microsserviços, funções sem servidor, back-ends baseados em contêiner ou uma combinação de todos eles.

O que é comum a todas essas arquiteturas são as mudanças e expansões frequentes, bem como a computação sob demanda. As funções que compõem um back-end sem servidor, por exemplo, são executadas e escalam de acordo com a necessidade, em vez de serem executadas constantemente com uma quantidade definida de capacidade de computação.

Os aplicativos que não são projetados para a nuvem geralmente são "monolíticos." Esses aplicativos constituem uma pilha autônoma e as atualizações se aplicam a todo o aplicativo. Os aplicativos nativos de nuvem, ao contrário, são compostos de várias partes, muitas vezes conectadas por meio de APIs. Essas partes podem ser movidas, alteradas, atualizadas ou expandidas separadamente umas das outras.

Como os aplicativos nativos de nuvem são várias camadas de abstração removidas do hardware e das redes no local e localizados, não há "perímetro de rede" a defender. As medidas de segurança tradicionais se concentram em manter as ameaças fora de uma rede claramente definida. Às vezes, essas medidas de segurança são adotadas para defender a nuvem, mas o ajuste muitas vezes é inadequado e não consegue ser escalado com flexibilidade. Em vez disso, a segurança nativa de nuvem é construída especificamente para arquiteturas baseadas em nuvem.

Quais são os principais riscos de segurança de aplicativos nativos de nuvem?

Uma infraestrutura que se expande e muda rapidamente pode ampliar a superfície de ataque de um aplicativo. Algumas das principais ameaças são:

Riscos de segurança para APIs: as funções, contêineres e microsserviços que compõem aplicativos nativos de nuvem se conectam entre si por meio de APIs. As vulnerabilidades de segurança de APIs podem expor dados, dar acesso a invasores ou colocar aplicativos nativos de nuvem em risco de várias outras maneiras.

as funções, contêineres e microsserviços que compõem aplicativos nativos de nuvem se conectam entre si por meio de APIs. As vulnerabilidades de segurança de APIs podem expor dados, dar acesso a invasores ou colocar aplicativos nativos de nuvem em risco de várias outras maneiras. Configurações incorretas: erros de configuração em implantações em nuvem, conhecidos como configurações incorretas, são um grande risco para os dados em nuvem. As implantações em nuvem podem ser deixadas acidentalmente expostas à internet pública ou configuradas incorretamente, levando a grandes violações de dados.

erros de configuração em implantações em nuvem, conhecidos como configurações incorretas, são um grande risco para os dados em nuvem. As implantações em nuvem podem ser deixadas acidentalmente expostas à internet pública ou configuradas incorretamente, levando a grandes violações de dados. Ameaças internas: insiders com acesso a dados em nuvem podem editar, copiar ou excluir dados acidentalmente ou maliciosamente.

insiders com acesso a dados em nuvem podem editar, copiar ou excluir dados acidentalmente ou maliciosamente. Exfiltração de dados: a nuvem oferece uma grande quantidade de vetores de ataque para a transferência não autorizada de dados confidenciais, devido ao grande número de serviços em nuvem incorporados na maioria dos aplicativos baseados em nuvem e à natureza multilocatária da infraestrutura em nuvem.

a nuvem oferece uma grande quantidade de vetores de ataque para a transferência não autorizada de dados confidenciais, devido ao grande número de serviços em nuvem incorporados na maioria dos aplicativos baseados em nuvem e à natureza multilocatária da infraestrutura em nuvem. Falta de visibilidade: os aplicativos baseados em nuvem são construídos em infraestruturas de propriedade e operadas por terceiros. A vantagem disso é que o desenvolvimento nativo de nuvem tem muito menos sobrecarga, mas a desvantagem é a falta de visibilidade de onde estão os dados, onde as cargas de trabalho estão sendo executadas e para onde os dados vão. Além disso, as implantações de TI invisível, o uso de serviços ou aplicativos não autorizados, são uma grande preocupação, pois não são monitoradas.

os aplicativos baseados em nuvem são construídos em infraestruturas de propriedade e operadas por terceiros. A vantagem disso é que o desenvolvimento nativo de nuvem tem muito menos sobrecarga, mas a desvantagem é a falta de visibilidade de onde estão os dados, onde as cargas de trabalho estão sendo executadas e para onde os dados vão. Além disso, as implantações de TI invisível, o uso de serviços ou aplicativos não autorizados, são uma grande preocupação, pois não são monitoradas. Riscos de conformidade: na nuvem, devido a essa falta de visibilidade, pode ser difícil controlar para onde os dados vão e como são acessados, o que torna a conformidade com os regulamentos de dados regionais um desafio.

Quais são os componentes da segurança nativa de nuvem?

Gerenciamento de identidade e acesso (IAM): esses recursos verificam quem ou o que é uma entidade e o que ela tem permissão para fazer. O IAM na nuvem deve verificar a identidade de usuários, aplicativos, servidores e APIs. E o acesso de todas essas entidades deve ser rigorosamente controlado e monitorado. Se um usuário ou serviço estiver comprometido e tiver muito acesso, isso pode levar a uma grande violação. O princípio do menor privilégio pode ajudar a garantir que nenhuma pessoa, serviço ou dispositivo tenha muito acesso.

esses recursos verificam quem ou o que é uma entidade e o que ela tem permissão para fazer. O IAM na nuvem deve verificar a identidade de usuários, aplicativos, servidores e APIs. E o acesso de todas essas entidades deve ser rigorosamente controlado e monitorado. Se um usuário ou serviço estiver comprometido e tiver muito acesso, isso pode levar a uma grande violação. O princípio do menor privilégio pode ajudar a garantir que nenhuma pessoa, serviço ou dispositivo tenha muito acesso. Segurança da carga de trabalho: uma verdade sobre a segurança moderna é que as ameaças podem facilmente estar presentes dentro de um aplicativo ou fora dele. Segurança da carga de trabalho é a prática de procurar ameaças dentro de cargas de trabalho em nuvem (uma carga de trabalho é um programa ou aplicativo que usa alguma quantidade de poder de computação). As cargas de trabalho são executadas em diferentes camadas de abstração na nuvem, desde execução em contêineres até execução em máquinas virtuais e execução como funções sem servidor. A segurança da carga de trabalho (como a fornecida pelo CWPP) procura códigos maliciosos e vulnerabilidades conhecidas em todos esses ambientes diferentes.

uma verdade sobre a segurança moderna é que as ameaças podem facilmente estar presentes dentro de um aplicativo ou fora dele. Segurança da carga de trabalho é a prática de procurar ameaças dentro de cargas de trabalho em nuvem (uma carga de trabalho é um programa ou aplicativo que usa alguma quantidade de poder de computação). As cargas de trabalho são executadas em diferentes camadas de abstração na nuvem, desde execução em contêineres até execução em máquinas virtuais e execução como funções sem servidor. A segurança da carga de trabalho (como a fornecida pelo CWPP) procura códigos maliciosos e vulnerabilidades conhecidas em todos esses ambientes diferentes. Proteção de aplicativos web e APIs (WAAP): os aplicativos nativos de nuvem precisam ser protegidos contra ataques à camada de aplicação, desde ataques de injeção até ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). As APIs, que são integradas a quase todos os aplicativos modernos, também exigem proteção, já que são vulneráveis a vários ataques.

os aplicativos nativos de nuvem precisam ser protegidos contra ataques à camada de aplicação, desde ataques de injeção até ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). As APIs, que são integradas a quase todos os aplicativos modernos, também exigem proteção, já que são vulneráveis a vários ataques. Segurança de rede: a segurança nativa de nuvem também analisa todo o tráfego de rede para identificar e mitigar o tráfego malicioso e evitar que dados confidenciais saiam de ambientes protegidos.

a segurança nativa de nuvem também analisa todo o tráfego de rede para identificar e mitigar o tráfego malicioso e evitar que dados confidenciais saiam de ambientes protegidos. Verificação de infraestrutura como código (IaC): infraestrutura como código (IaC) é uma abordagem para gerenciar e configurar a infraestrutura em nuvem usando código, scripts, em vez de processos manuais. A verificação de IaC procura ameaças e vulnerabilidades dentro desses scripts.

infraestrutura como código (IaC) é uma abordagem para gerenciar e configurar a infraestrutura em nuvem usando código, scripts, em vez de processos manuais. A verificação de IaC procura ameaças e vulnerabilidades dentro desses scripts. Gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM): o CSPM é uma ferramenta automatizada que verifica a infraestrutura em nuvem em busca de configurações incorretas de segurança, possíveis violações de conformidade e vulnerabilidades.

o CSPM é uma ferramenta automatizada que verifica a infraestrutura em nuvem em busca de configurações incorretas de segurança, possíveis violações de conformidade e vulnerabilidades. Proteção de dados: como uma medida para manter os dados seguros e manter a conformidade, as organizações devem identificar todos os dados armazenados por um aplicativo nativo de nuvem, descobrir onde esses dados estão localizados e garantir que estejam protegidos.

como uma medida para manter os dados seguros e manter a conformidade, as organizações devem identificar todos os dados armazenados por um aplicativo nativo de nuvem, descobrir onde esses dados estão localizados e garantir que estejam protegidos. Monitoramento e relatórios contínuos: os aplicativos e a infraestrutura em nuvem devem ser continuamente monitorados e registrados para detectar anomalias que possam indicar uma violação ou vulnerabilidade. O monitoramento também pode detectar configurações incorretas de segurança.

O que é uma CNAPP?

Uma plataforma de proteção de aplicativos nativa de nuvem (CNAPP) é um tipo de solução de segurança que fornece segurança em nuvem e conformidade completa para aplicativos. As CNAPPs podem ajudar os desenvolvedores e as equipes de segurança a identificar ameaças e falhas o mais cedo possível no ciclo de desenvolvimento, em vez de descobrir problemas apenas após a implantação.

Como a Cloudflare protege os aplicativos nativos de nuvem?

Com serviços agente de segurança de acesso à nuvem (CASB) e WAAP, a Cloudflare oferece visibilidade profunda de aplicativos SaaS e em nuvem, detecta configurações incorretas, bloqueia ataques e ajuda a evitar a exposição de dados para aplicativos e infraestrutura em nuvem. Saiba como a Cloudflare protege aplicativos, APIs e dados em ambientes híbridos e multinuvem.