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什么是云原生安全？

云原生安全是指为云的独特安全挑战而设计的安全实践和技术。云资源具有短暂、可配置、可扩展的特点，并会以许多不同的方式相互集成。许多云服务还将安全责任从客户身上转到云提供商身上。虽然一般而言，云的使用会减少与本地基础设施相关的传统安全风险，但也有许多与云相关的新风险，需要使用云原生安全来进行管理。

云原生安全与为保护本地基础设施而构建的安全措施形成鲜明对比。它旨在保护基于云的应用程序基础设施，同时支持数据合规性和数据治理，即使云应用程序的功能、服务、API 和（可能的）底层硬件发生了变化也不例外。

云原生安全为什么很重要？

云应用程序不断变化。基于云的软件抽象了硬件，因此保护特定服务器、计算机、数据中心或本地网络与确保云应用程序的安全无关。

设想一个家庭安全系统：注重安全的屋主会在自家的门窗上安装传感器，以防止未经授权的进入。然而，倘若屋主重新装修房屋，突然增添了更多窗户并挪动了门的位置，那么安全系统便需重新配置以适应这些变化。

云应用程序就像不断重新装修的房屋：传统的安全系统采用静态不变的架构，效果不佳，并且需要不断手动重新配置。但云原生安全并非建立在一切始终处于同一位置的假设之上。相反，它专注于保护工作负载和身份，并持续监控云中的流量和事件。

什么是云原生应用程序？

云原生应用程序专为云设计并部署在云中。它们往往具有灵活且高度可扩展的架构，并且跨多个位置运行，因此基于边界的安全方法往往不是很有效；因此产生了对云原生安全的需求。

基于云的应用程序可以单独或组合使用多种不同的架构。它们可能由微服务、无服务器功能、基于容器的后端或上述所有功能的组合组成。

所有这些架构的共同点是频繁更改和扩展，以及按需计算。例如，组成无服务器后端的功能根据需要运行并扩展规模，而不是在一定的计算能力上持续运行。

不是为云设计的应用程序往往都是“单一的”。此类应用程序是一个独立的堆栈，更新适用于整个应用程序。相比之下，云原生应用程序由多个部分组成，这些部分通常通过 API 连接。这些部分可以彼此分开移动、更改、更新或扩展。

云原生应用程序是远离本地部署、本地化硬件和网络的几个抽象层，因此没有需要防御的网络边界。传统的安全措施侧重于将威胁挡在明确定义的网络之外。有时这些安全措施被借用于云防御，但往往显得格格不入，难以灵活扩展。云原生安全则是专为基于云的架构量身打造的。

云原生应用程序的主要安全风险有哪些？

快速扩展和变化的基础设施会扩大应用程序的攻击面。以下是一些主要威胁：

云原生安全有哪些组成部分？

什么是 CNAPP？

云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 是一种安全解决方案，为应用提供一体化的云安全性和合规性。CNAPP 可以帮助开发人员和安全团队在开发周期的早期阶段识别威胁和缺陷，而不是在部署之后才发现问题。

Cloudflare 如何保护云原生应用程序？

借助云访问安全代理 (CASB) 和 WAAP 服务，Cloudflare 可以提供对 SaaS 和云应用程序的深入可见性，检测错误配置，阻止攻击，并帮助云应用程序和基础设施防止数据暴露。了解 Cloudflare 如何跨混合云和多云环境保护应用程序、API 和数据。