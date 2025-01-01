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什么是云安全态势管理（CSPM）？

云安全态势*管理 (CSPM) 是一种自动化软件工具，可识别云基础设施中的安全风险。将 CSPM 视为发现潜在安全隐患的建筑检查员——但 CSPM 检查的是云托管软件，而不是建筑。CSPM 检查的云基础设施可能包括软件即服务 (SaaS)、平台即服务 (PaaS)、基础架构即服务 (IaaS)、容器和无服务器代码。

CSPM 是自动化的。它不需要安全团队手动检查其云中的安全风险，而是在后台运行，分析云中的合规风险和配置漏洞。

大多数 CSPM 工具能够扫描多云环境，提供跨所有云服务的安全状态的组合视图。这种能力至关重要，因为许多组织使用多个云服务，这增加了配置错误的风险，并且可能更难手动管理。

*“态势”是安全性中使用的一个术语，表示缓解攻击的准备就绪状态。例如，使用浏览器隔离来阻止在线攻击的网络比没有此功能的网络具有更好的安全态势。

为什么需要 CSPM？

与之前的计算模型的风险相比，云安全性带来了不同的挑战。首先，云基础设施必须连接到互联网。由于它允许几乎即时传输任何类型的数据，因此互联网将与之连接的所有内容都暴露在大量威胁之下。互联网连接也增加了数据暴露的风险：世界上任何人都可以看到并可能窃取暴露的数据，这与将数据保存在私有网络中不同。

其次，云基础设施通常非常复杂，结合了多种类型的云服务，就像在多云环境中一样。随着企业需求的变化，各种计算、存储和软件服务将被添加、扩展和删除。所有这一切都发生在远程数据中心中，这使得保持可见性和控制、满足合规性要求以及识别和消除风险变得困难——就像相比隔壁的房产，业主可能难以管理远处的房产一样。

第三，虽然云服务的其他方面可能由服务提供商管理，但安全配置通常不是。这迫使组织为他们自己不管理的基础设施实施安全性。

为了解决这些问题，CSPM 解决方案应运而生，旨在应对管理和保护云基础设施的现实。它们减少了保护高度复杂的云部署所需的手动工作。

CSPM 如何运作？

CSPM 定期扫描和分析云服务——SaaS、PaaS 等。扫描的频率取决于所使用的 CSPM 解决方案。它查找安全配置错误、可能的违规和漏洞。它还映射组织的整个云基础设施，以揭示以前未知的风险。它向安全团队发送任何潜在风险的警报；CSPM 产品通常具有显示已识别问题并发出警报的仪表板。

什么是云安全配置错误？

云安全配置错误是暴露数据或使数据容易受到攻击的错误。安全配置错误就像前门未上锁或银行金库半开。安全配置错误最常发生在云服务的设置过程中。

例如，由于一个组织错误地配置了他们的 AWS S3 存储桶，导致数据暴露在公众视野中，因此发生了许多大型数据泄露事件。

CSPM 如何帮助遵守法规？

许多组织必须遵守保护数据和控制数据访问的严格要求。CSPM 会自动扫描并检测任何潜在的违规行为——例如，有太多人能够访问数据库。这可以帮助组织更好地遵守《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)、《加州消费者隐私法》(CCPA) 和《通用数据保护条例》(GDPR) 等法规。

法规遵从性很复杂，使用 CSPM 工具只是组织可能需要采取的众多步骤之一。

CSPM 如何帮助提供云基础设施的可见性？

随着业务的增长，组织不断扩展和更改云基础设施。在此过程中，组织可能将某些流程从一个云迁移到另一个云。就像搬家的人可能会在此过程中放错某些物品一样，将其数据和应用程序转移到新的云提供商的组织可能会丢失某些数据和资产的踪迹。

由于这些原因，可见性（即了解存在哪些资产以及它们的位置）对于许多使用云的组织来说是一个重大挑战。缺乏可见性会带来安全风险，因为他们甚至可能不知道其攻击面的全部范围。如果组织拥有影子 IT（员工未经授权使用的云服务），则此类问题可能会更加复杂。

CSPM 会扫描云部署以识别所有云资产并提供其状态的清晰可见性。它还提醒安全团队注意发现的资产中的错误配置。

CSPM 还会做些什么？

其他 CSPM 功能力包括：

漏洞识别——漏洞是攻击者可以利用的软件缺陷

事件响应——一些 CSPM 工具不仅可以提醒安全团队，还可以修复某些问题

随着云采用和迁移的增加，云安全不断发展。CSPM 只是企业可以用来保护其云托管数据和系统的工具之一。

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