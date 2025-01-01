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什麼是雲端原生安全性？

雲端原生安全性是指針對雲端的獨特安全性挑戰而設計的安全做法和技術。雲端資源是短暫的、可設定的、可擴展的，且可以透過多種不同的方式相互整合。許多雲端服務還將安全責任從客戶身上轉移到雲端提供者。儘管通常來說，雲端使用降低了與內部部署基礎架構相關聯的傳統安全性風險，但仍有許多與雲端相關的新風險需要使用雲端原生安全性進行管理。

雲端原生安全性與為保護內部部署基礎架構而建置的安全性形成對比。它旨在保護基於雲端的應用程式基礎架構，同時支援資料合規性和治理，即使雲端應用程式的功能、服務、API 和（潛在的）底層硬體發生變化也是如此。

為什麼雲端原生安全性很重要？

雲端應用程式不斷變化。基於雲端的軟體脫離了硬體，因此保護雲端應用程式安全並不需要保護給定的伺服器、電腦、資料中心或本地網路。

想像一下家庭安全系統：有安全意識的房主會在家裡的門窗上安裝感應器，以防止未經授權的進入。但如果屋主翻新房屋，突然增加更多窗戶並移動門，則必須重新設定安全系統。

雲端應用程式就像一座不斷翻新的房子：以靜態和不變的架構為基礎建立的老式安全系統不太可能非常有效，而且需要不斷地手動重新設定。但雲端原生安全性並非基於一切都始終位於同一位置的假設，而是專注於保護工作負載和身分，並持續監控雲端中的流量和事件。

什麼是雲端原生應用程式？

雲端原生應用程式針對雲端而設計並部署於其中。它們往往具有靈活且高度可擴展的架構，並在多個位置執行，因此基於邊界的安全性方法通常不是很有效，從而對雲端原生安全性提出了需求。

基於雲端的應用程式可以使用多種不同的架構，這些架構可以單獨使用，也可以相互組合使用，主要包括微服務、無伺服器功能、基於容器的後端或所有這些的組合。

所有這些架構的共同點是頻繁的變更和擴展以及隨需運算。例如，構成無伺服器後端的函數會根據需要執行和擴展，而不是在一定的運算能力下持續執行。

並非針對雲端而設計的應用程式通常為「單體式」。此類應用程式是一個獨立的堆疊，更新會套用至整個應用程式。相比之下，雲端原生應用程式由多個部分組成，通常透過 API 連接。這些部分可以彼此分開移動、變更、更新或擴展。

由於雲端原生應用程式是遠離內部部署的本地化硬體和網路的幾個抽象層，因此沒有需要防禦的「網路週邊」。傳統的安全措施著重於將威脅阻擋在明確定義的網路之外。有時會採用這些安全措施來保護雲端，但效果往往不盡如人意，而且無法靈活擴展。雲端原生安全性則是專門為基於雲端的架構而構建的。

有哪些主要的雲端原生應用程式安全風險？

快速擴展和變化的基礎架構會擴大應用程式的攻擊面。一些主要威脅包括：

雲端原生安全性有哪些組成部分？

什麼是 CNAPP？

雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) 是一種為應用程式提供一體化雲端安全性和合規性的安全解決方案。CNAPP 可以幫助開發人員和安全團隊在開發週期早期識別威脅和缺陷，而不是在部署後才發現問題。

Cloudflare 如何保護雲端原生應用程式？

Cloudflare 透過雲端存取安全性代理程式(CASB) 和 WAAP 服務，提供對 SaaS 和雲端應用程式的深入可見度、偵測錯誤設定、封鎖攻擊，並協助防止雲端應用程式和基礎架構的資料暴露。瞭解 Cloudflare 如何在混合和多雲端環境中保護應用程式、API 和資料。