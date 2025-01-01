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什麼是雲端安全狀態管理 (CSPM)？

雲端安全狀態*管理 (CSPM) 是一種自動化軟體工具，用於識別雲端基礎結構中的安全風險。可以將 CSPM 視為發現潛在安全隱患的建築檢查員，但 CSPM 檢查的是雲端託管軟體，而不是建築物。CSPM 檢查的雲端基礎結構可能包括軟體即服務 (SaaS)、平台即服務 (PaaS)、基礎結構即服務 (IaaS)、容器和無伺服器代碼。

CSPM 是自動化的。它不需要安全團隊手動檢查其雲端是否存在安全風險，而是在後台執行，分析雲端的合規性風險和設定漏洞。

大多數 CSPM 工具能夠掃描多雲端環境，提供所有雲端服務之安全狀態的組合檢視。此功能至關重要，因為許多組織使用多個雲端服務，這增加了設定錯誤的風險，並且可能更難手動管理。

*「狀態」是安全中使用的詞彙，表示緩解攻擊的準備就緒狀態。例如，使用瀏覽器隔離來阻止在線攻擊的網路比沒有此功能的網路具有更好的安全狀態。

為什麼需要 CSPM？

與以前的運算模型相比，雲端安全性帶來了不同的挑戰。首先，雲端基礎結構必須連接到網際網路。因為它允許近乎即時地傳輸任何類型的資料，所以網際網路將與之連接的任何內容暴露在大量威脅之下。網際網路連接也增加了資料暴露的風險：世界上任何人都可以看到並可能竊取暴露的資料，這與資料儲存在私人網路中不同。

其次，雲端基礎結構通常非常複雜，結合了多種類型的雲端服務，就像在多雲端環境中一樣。隨著業務需求的變化，將會新增、擴展和移除各種運算、儲存和軟體服務。所有這些都發生在遠端資料中心中，這使得組織難以保持可見度和控制、滿足合規性要求以及識別和消除風險——就像相比隔壁的房產，業主可能難以管理遠處的房產一樣。

第三，雖然雲端服務的其他方面可能由服務提供者管理，但安全性設定通常不是。這讓組織不得不為非自行管理的基礎結構實作安全性。

為解決這些問題，CSPM 解決方案應運而生，旨在應對管理和保護雲端基礎結構的現實。它們減少了保護高度複雜的雲端部署所需的手動工作。

CSPM 如何運作？

CSPM 會定期掃描和分析雲端服務——SaaS、PaaS 等。掃描的頻率取決於所使用的 CSPM 解決方案。它查找安全性設定錯誤、可能的合規性違規和漏洞。它還對應組織的整個雲端基礎結構，以揭示之前未知的風險。它向安全性團隊傳送有關任何潛在風險的警示；CSPM 產品通常具有儀表板，用於顯示已識別的問題並傳送警示。

什麼是雲端安全性設定錯誤？

雲端安全性設定錯誤是暴露資料或使資料容易受到攻擊的錯誤。安全性設定錯誤就像讓前門未上鎖或銀行金庫半開一樣。安全性設定錯誤最常發生在雲端服務的設定過程中。

例如，由於組織錯誤設定了其 AWS S3 儲存貯體，導致資料暴露在公眾視野中，因此發生了許多大型資料外洩事件。

CSPM 如何幫助實現監管合規性？

許多組織必須遵守保護資料和控制資料存取的嚴格要求。CSPM 會自動掃描並偵測任何潛在的違規行為，例如，有過多人能夠存取資料庫。這可以幫助組織更好地遵守《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)、《加州消費者隱私法案》(CCPA) 和《一般資料保護規定》(GDPR) 等法規。

監管合規性很複雜，使用 CSPM 工具只是組織可能需要採取的眾多措施之一。

CSPM 如何協助提供對雲端基礎結構的可見度？

隨著業務的增長，組織會不斷擴展和變更雲端基礎結構。在此過程中，組織可能會某些處理序從一個雲端移轉到另一個雲端。正如搬家的人可能會在此過程中放錯某些物品一樣，將其資料和應用程式轉移到新雲端提供者的組織可能會失去對某些資料和資產的追蹤。

由於這些原因，可見度（瞭解存在哪些資產及其位置）是許多使用雲端的組織面臨的主要挑戰。缺乏可見度會產生安全風險，因為他們甚至可能不知道其攻擊面的全部範圍。如果組織擁有影子 IT （員工未經授權使用的雲端服務），則此類問題可能會變得更加複雜。

CSPM 會掃描雲端部署以識別所有雲端資產，並提供其狀態的清晰可見度。它還會提醒安全性團隊注意發現的資產中的設定錯誤。

CSPM 還會做什麼？

其他 CSPM 功能包括：

漏洞識別——漏洞是攻擊者可以利用的軟體缺陷

事件回應——某些 CSPM 工具不僅可以向安全性團隊發出警示，還可以修復某些問題

隨著雲端採用和移轉的增加，雲端安全性性也在不斷發展。CSPM 只是企業可以用來保護其雲端託管資料和系統的工具之一。

瞭解：