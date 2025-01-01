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什麼是雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP)？

雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) 是用於實現雲端原生安全性和合規性的軟體解決方案。CNAPP 通常會強制執行安全設定和治理，以保護雲端工作負載不被攻擊或利用。CNAPP 服務旨在整合其他幾種雲端安全性服務所具有的功能，包括：

CNAPP 將眾多安全性與合規性功能的資料整合到單一平台中。理想情況下，這比使用多種不同的工具更易於管理。

由於組織通常使用多種不同的雲端服務來建置應用程式，因此其雲端資源往往比較分散。由於需要設定的雲端資源如此之多，容易因為管理疏漏而出現安全性設定錯誤。為內部部署資料中心設計的傳統安全性解決方案可能難以適應雲端部署，這使得問題更加複雜。相比之下，CNAPP 是雲端原生的，且使用一個整合平台來識別所有雲端資源中的安全性設定錯誤。

隨著組織轉向雲端原生應用程式開發，CNAPP 可以提供幫助。如今，許多應用程式完全基於雲端，其基礎架構可隨需擴展且經常變更。CNAPP 可協助組織實作雲端原生安全性策略來保護這些應用程式。

CNAPP、CSPM 與 CWPP：瞭解 CNAPP 元件

CNAPP 旨在提供以下產品類別所涵蓋的功能（這些產品類別可能會重疊，因此使用 CNAPP 具有優勢）：

雲端安全狀態管理 (CSPM) ，這會自動檢查雲端基礎架構是否存在設定錯誤和潛在的違規行為。

，這會自動檢查雲端基礎架構是否存在設定錯誤和潛在的違規行為。 雲端基礎架構權利管理 (CIEM) ，這類似於專門針對雲端基礎架構的存取控制，確保沒有元件擁有超過嚴格必要的存取權限或授權（從而減少入侵的的影響）。

，這類似於專門針對雲端基礎架構的存取控制，確保沒有元件擁有超過嚴格必要的存取權限或授權（從而減少入侵的的影響）。 雲端工作負載保護平台 (CWPP) 可偵測雲端工作負載內部存在的威脅，包括漏洞、可疑活動、惡意程式碼和入侵。

CNAPP 還可以包括：

資料安全狀態管理 (DSPM)，用於評估敏感性資料存放區的安全性並幫助對資料進行分類

SaaS 安全狀態管理 (SSPM)，用於驗證軟體即服務應用程式的安全設定

Kubernetes 安全狀態管理 (KSPM)，用於管理 Kubernetes 協調流程（針對容器）的安全狀態

人工智慧安全狀態管理 (AISPM)，適用於人工智慧和機器學習模型與應用程式

CNAPP 也會檢查雲端原生的身分識別和存取管理 (IAM) 角色，確保沒有對角色過度授權。（IAM 會驗證使用者、伺服器和應用程式，並控制這些實體可以檢視、更改和擷取的內容。）

CNAPP 將這些功能整合到一個平台中，以幫助組織從單一管理平台（即統一的平台或儀表板）管理其安全狀態。

CNAPP 有哪些優勢？

使用 CNAPP 的整體優勢是，可以使雲端原生環境更加安全，同時降低違反合規性的可能性。其中一些最重要的具體好處包括：

1. 在開發期間識別漏洞

CNAPP 嵌入到開發生命週期中，可幫助開發人員識別其應用程式中的漏洞。這減少了不安全或易受攻擊的應用程式元件投入生產的可能性。隨著許多組織採用持續整合和持續部署 (CI/CD) 方法，早期漏洞偵測可協助開發人員在建置應用程式時確保其安全性。（在應用程式開發生命週期中提前完成安全性和其他品質控制流程的術語是「左移」。）

2. 集中式風險管理

CNAPP 提供了一個位置來識別並分類組織整個雲端基礎架構中的風險。可以透過集中式工具識別所有雲端資產並審查其安全措施，而無需單獨進行。

3. 跨多雲端部署的統一安全性

許多組織依賴於多家公有雲端提供者。他們的基礎架構可能分佈在多個雲端，每個雲端都有自己的攻擊面。與一個雲端相容的安全工具可能與另一個不相容。CNAPP 能夠提供跨多個提供者和多雲端部署的雲端安全性風險統一檢視。

4. （相對）易於使用

資料安全性總是複雜的，在涉及網路和雲端技術時則尤為如此。但 CNAPP 透過將所有相關功能整合在一個介面中，使其變得較為簡單，讓安全性團隊能夠更輕鬆地完成工作。

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