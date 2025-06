Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'une plateforme de protection des applications cloud-native (CNAPP) ?

Une plateforme de protection des applications cloud-native (CNAPP) est une solution logicielle consacrée à la sécurité et la conformité cloud-native. Une CNAPP impose généralement une configuration et une gouvernance sécurisées pour protéger les charges de travail du cloud contre le ciblage ou l'exploitation. L'objectif des services CNAPP est de réunir les capacités apportées par plusieurs autres types de services de sécurité cloud , notamment :

Une CNAPP combine les données provenant de cette multitude de capacités de sécurité et de conformité en une plateforme unique. Idéalement, cette approche est plus simple à gérer que le fait de devoir travailler avec plusieurs outils différents.

Les entreprises développent souvent leurs applications avec plusieurs services cloud différents, leurs ressources cloud ont donc tendance à être dispersées. Et avec autant de ressources cloud à configurer, les erreurs de configuration de la sécurité peuvent passer à travers les mailles du filet. Pour compliquer encore la situation, les solutions de sécurité existantes conçues pour les datacenters sur site peuvent s'avérer difficiles à adapter aux déploiements cloud. En revanche, une CNAPP est 1) cloud-native, et 2) une plateforme consolidée permettant d'identifier les erreurs de configuration de sécurité sur l'ensemble des ressources cloud.

Les CNAPP peuvent aider les entreprises à passer au développement d'applications cloud-native. Aujourd'hui, de nombreuses applications reposent entièrement sur le cloud, avec une infrastructure qui évolue à la demande et change régulièrement. Les CNAPP aident les entreprises à mettre en œuvre une stratégie de sécurité cloud-native pour protéger ces applications.

CNAPP, CSPM et CWPP : comprendre les composants des CNAPP

Les CNAPP visent à fournir les fonctionnalités couvertes par ces catégories de produits (qui peuvent se recouper légèrement, d'où l'avantage d'utiliser une CNAPP) :

La gestion du niveau de sécurité dans le cloud (CSPM) se traduit par une inspection automatisée de l’infrastructure du cloud dans le but de détecter les erreurs de configuration et les violations potentielles de la conformité.

se traduit par une inspection automatisée de l’infrastructure du cloud dans le but de détecter les erreurs de configuration et les violations potentielles de la conformité. La gestion des droits de l'infrastructure cloud (CIEM) correspond à un contrôle des accès spécifique pour l'infrastructure cloud qui garantit qu'aucun composant ne dispose de plus d'accès ou de droits que ce qui est strictement nécessaire (ce qui limite les conséquences d'une compromission).

correspond à un contrôle des accès spécifique pour l'infrastructure cloud qui garantit qu'aucun composant ne dispose de plus d'accès ou de droits que ce qui est strictement nécessaire (ce qui limite les conséquences d'une compromission). Les plateformes de protection des charges de travail dans le cloud (CWPP) détectent les menaces présentes au sein des charges de travail cloud, notamment les vulnérabilités, les activités suspectes, les logiciels malveillants et les intrusions.

Les CNAPP peuvent également comprendre :

La gestion du niveau de sécurité des données (DSPM), qui évalue la sécurité des magasins de données sensibles et contribue au classement des données

La gestion du niveau de sécurité SaaS (SSPM), qui valide la configuration de sécurité des applications SaaS (Software-as-a-Service)

La gestion du niveau de sécurité Kubernetes (KSPM), qui gère le niveau de sécurité de l’orchestration Kubernetes (pour les conteneurs)

La gestion du niveau de sécurité de l'intelligence artificielle (AISPM), pour les modèles et les applications liés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique

Les CNAPP vérifient également les rôles cloud-native de gestion des identités et des accès (IAM), en veillant à ce que ces rôles ne soient pas trop permissifs. (IAM vérifie et authentifie les utilisateurs, les serveurs et les applications, en plus de contrôler ce que ces entités peuvent voir, modifier et extraire).

Les CNAPP réunissent ces capacités sous une plateforme unique afin d'aider les entreprises à gérer leur stratégie de sécurité à partir d'une interface unique (c'est-à-dire une plateforme ou un tableau de bord unifié).

Quels sont les avantages d'une CNAPP ?

L'avantage global présenté par les CNAPP réside dans le fait que les environnements cloud-native peuvent être mieux sécurisés, avec un risque réduit de violations de la conformité. Voici quelques-uns des avantages spécifiques les plus importants :

1. Les vulnérabilités sont identifiées pendant le développement

Les CNAPP aident les développeurs à identifier les vulnérabilités de leurs applications en s'intégrant au cycle de vie du développement. Cette méthode permet de réduire les risques que des composants non sécurisés ou vulnérables des applications atteignent la phase de production. Tandis que de nombreuses entreprises choisissent l'intégration et le déploiement en continu (CI/CD), la détection précoce des vulnérabilités permet aux développeurs de sécuriser leurs applications pendant leur développement. (Le terme désignant le déplacement de processus de sécurité et d'autres processus de contrôle de qualité plus tôt dans le cycle de vie de développement d'application est « décalage vers la gauche ».)

2. Gestion centralisée des risques

Les CNAPP offrent un endroit unique où les risques sur l'ensemble de l'infrastructure cloud d'une entreprise peuvent être identifiés et catalogues. Tous les actifs cloud peuvent être identifiés et leurs mesures de sécurité examinées depuis un outil centralisé, plutôt que séparément.

3. Sécurité unifiée sur l'ensemble des déploiements multicloud

De nombreuses organisations dépendent de plusieurs fournisseurs de cloud public. Leur infrastructure peut être répartie sur plusieurs clouds, chacun d'entre eux ayant sa propre surface d'attaque. Les outils de sécurité compatibles avec un cloud peuvent ne pas être compatibles avec un autre. Les VPN sont capables de fournir une vue unifiée des risques de sécurité du cloud avec plusieurs fournisseurs et des déploiements multicloud.

4. (Relativement) simple à utiliser

La sécurité des données est toujours complexe, en particulier lorsqu'il s'agit de technologies de réseau et de cloud. Cependant, une CNAPP simplifie la tâche en réunissant toutes les fonctionnalités décrites dans une interface unique, ce qui facilite le travail des équipes de sécurité.

Cloudflare propose une gamme complète de services de sécurité cloud, notamment la détection des erreurs de configuration, le contrôle des accès, la protection des données et des solutions de conformité réunis sur un tableau de bord unifié. Cloudflare est indépendant de l'infrastructure et peut protéger tout déploiement de cloud. Découvrez comment Cloudflare connecte et protège les infrastructures cloud-native.