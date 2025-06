Copiar o link do artigo

O que é uma plataforma de proteção de aplicativos nativa de nuvem (CNAPP)?

Uma plataforma de proteção de aplicativos nativa de nuvem (CNAPP) é uma solução de software para segurança e conformidade nativas de nuvem. Uma CNAPP normalmente impõe configuração e governança seguras para proteger as cargas de trabalho em nuvem de serem visadas ou exploradas. Os serviços de CNAPP visam integrar as habilidades representadas por vários outros tipos de serviços de segurança em nuvem, incluindo:

Uma CNAPP combina dados dessa infinidade de recursos de segurança e conformidade em uma única plataforma. Idealmente, isso é mais simples de gerenciar do que ter que trabalhar com várias ferramentas diferentes.

Como as organizações tendem a desenvolver aplicativos usando vários serviços em nuvem diferentes, seus recursos de nuvem tendem a ficar espalhados. E com tantos recursos em nuvem para configurar, configurações incorretas de segurança podem passar despercebidas. Para aumentar o problema, as soluções de segurança legadas projetadas para data centers no local podem ser difíceis de adaptar às implantações em nuvem. Por outro lado, uma CNAPP é 1) nativa de nuvem e 2) uma plataforma consolidada para identificar configurações incorretas de segurança em todos os recursos em nuvem.

As CNAPPs podem ajudar à medida que as organizações migram para o desenvolvimento de aplicativos nativos de nuvem. Muitos aplicativos hoje são totalmente baseados em nuvem, com infraestrutura que pode ser escalada sob demanda e alterada regularmente. As CNAPPs ajudam as organizações a implementar uma estratégia de segurança nativa de nuvem para proteger esses aplicativos.

CNAPP versus CSPM versus CWPP: entender os componentes da CNAPP

As CNAPPs visam fornecer os recursos cobertos por essas categorias de produtos (que podem se sobrepor de certa forma, daí a vantagem de usar uma CNAPP):

O gerenciamento da postura de segurança em nuvem (CSPM) é a inspeção automatizada da infraestrutura em nuvem em busca de configurações incorretas e possíveis violações de conformidade.

é a inspeção automatizada da infraestrutura em nuvem em busca de configurações incorretas e possíveis violações de conformidade. O gerenciamento de direitos de infraestrutura em nuvem (CIEM) é como um controle de acesso especificamente para a infraestrutura em nuvem, garantindo que nenhum componente tenha mais acesso ou direitos do que o estritamente necessário (o que reduz o impacto do comprometimento).

é como um controle de acesso especificamente para a infraestrutura em nuvem, garantindo que nenhum componente tenha mais acesso ou direitos do que o estritamente necessário (o que reduz o impacto do comprometimento). As plataformas de proteção de carga de trabalho em nuvem (CWPP) detectam ameaças presentes dentro das cargas de trabalho em nuvem, incluindo vulnerabilidades, atividades suspeitas, malware e intrusão.

As CNAPPs também podem incluir:

Gerenciamento de postura de segurança de dados (DSPM), que avalia a segurança de armazenamentos de dados confidenciais e ajuda a classificar os dados

Gerenciamento de postura de segurança de SaaS (SSPM), para validar a configuração de segurança de aplicativos de software como serviço

Gerenciamento de postura de segurança de Kubernetes (KSPM), que gerencia a postura de segurança da orquestração de Kubernetes (para contêineres)

Gerenciamento de postura de segurança de inteligência artificial (AISPM), para modelos e aplicativos de inteligência artificial e aprendizado de máquina

As CNAPPs também verificam as funções de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) nativas de nuvem, garantindo que as funções não sejam excessivamente permissivas. (O IAM verifica e autentica usuários, servidores e aplicativos, além de controlar o que essas entidades podem visualizar, alterar e extrair.)

As CNAPPs reúnem esses recursos em uma plataforma para ajudar as organizações a gerenciar sua postura de segurança a partir de um único painel de controle (ou seja, uma plataforma ou painel unificado).

Quais são os benefícios de uma CNAPP?

O benefício geral de usar uma CNAPP é que os ambientes nativos de nuvem podem se tornar mais seguros, com uma chance reduzida de violações de conformidade. Alguns dos benefícios específicos mais importantes incluem os seguintes.

1. As vulnerabilidades são identificadas durante o desenvolvimento

As CNAPPs ajudam os desenvolvedores a identificar vulnerabilidades em seus aplicativos ao serem incorporadas no ciclo de vida de desenvolvimento. Isso reduz as chances de que componentes de aplicativos inseguros ou vulneráveis cheguem à produção. Com muitas organizações adotando uma abordagem de integração e implantação contínuas (CI/CD), a detecção antecipada de vulnerabilidades ajuda os desenvolvedores a proteger seus aplicativos à medida que os criam. (O termo para transferir a segurança e outros processos de controle de qualidade para o início do ciclo de vida de desenvolvimento do aplicativo é "shift left".)

2. Gerenciamento de riscos centralizado

As CNAPPs fornecem um local onde os riscos em toda a infraestrutura em nuvem de uma organização podem ser identificados e catalogados. Todos os ativos em nuvem podem ser identificados e suas medidas de segurança revisadas a partir de uma ferramenta centralizada, em vez de separadamente.

3. Segurança unificada em implantações multinuvem

Muitas organizações dependem de vários provedores de nuvem pública. Sua infraestrutura pode estar espalhada por várias nuvens, cada uma com sua própria superfície de ataque. Ferramentas de segurança que são compatíveis com uma nuvem podem não ser compatíveis com outra. As CNAPPs são capazes de fornecer uma visão unificada dos riscos de segurança em nuvem em vários provedores e implantações multinuvem.

4. (Relativamente) simples de usar

A segurança de dados é sempre complicada, principalmente quando tecnologias de rede e nuvem estão envolvidas. Mas uma CNAPP torna tudo mais simples ao ter todos os recursos descritos em uma única interface, tornando mais fácil para as equipes de segurança fazer seus trabalhos.

A Cloudflare oferece uma gama completa de serviços de segurança em nuvem, incluindo detecção de configuração incorreta, controle de acesso, proteção de dados e soluções de conformidade em um painel unificado. A Cloudflare é independente de infraestrutura e pode proteger qualquer implantação em nuvem. Saiba como a Cloudflare conecta e protege a infraestrutura nativa de nuvem.