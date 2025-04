Copiar o link do artigo

O que é gerenciamento de postura de segurança SaaS (SSPM)?

O gerenciamento de postura de segurança SaaS (SSPM) é um tipo de ferramenta de segurança automatizada para monitorar riscos de segurança em aplicativos de software como serviço (SaaS). O SSPM identifica configurações incorretas, contas de usuário desnecessárias, permissões de usuário excessivas, riscos de conformidade e outros problemas de segurança em nuvem.

Ao contrário do gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM), que tem uma visão holística de toda a infraestrutura em nuvem de uma organização, o SSPM se concentra em aplicativos SaaS — por exemplo, Salesforce, Slack e Office 365. As empresas que dependem exclusivamente ou principalmente de SaaS, em vez de usar infraestrutura em nuvem, como plataforma como serviço (PaaS) e computação sem servidor, podem obter mais valor do SSPM do que do CSPM.

O que é a postura de segurança SaaS?

Postura de segurança é um termo que se refere à prontidão de um sistema para mitigar ataques. A postura de segurança SaaS é o mesmo conceito aplicado aos aplicativos SaaS, que são hospedados remotamente em nuvem em vez de localmente em uma rede interna.

Isso diferencia a segurança SaaS da segurança de rede tradicional: como os aplicativos SaaS são hospedados remotamente, eles estão em grande parte fora do controle de uma organização. E eles são acessados pela internet, de praticamente qualquer dispositivo, o que aumenta o risco de um usuário não autorizado acessar dados ou liberar dados acidentalmente na internet mais ampla.

Para evitar esses resultados, as ferramentas de SSPM ajudam a eliminar as lacunas de segurança em aplicativos SaaS. Elas detectam automaticamente os riscos de segurança para eliminar a ameaça representada por erros manuais na configuração.

Como funciona o SSPM?

O SSPM analisa regularmente os aplicativos SaaS de uma organização nas seguintes áreas:

Configurações: o SSPM procura erros na configuração de segurança que podem deixar os dados expostos na internet.

o SSPM procura erros na configuração de segurança que podem deixar os dados expostos na internet. Configurações de permissão do usuário: o SSPM analisa o que os usuários têm permissão para fazer nos aplicativos SaaS da organização. Como parte desse processo, algumas ferramentas do SSPM detectam contas de usuário inativas e desnecessárias. A remoção de contas de usuários ajuda a reduzir o número de vetores de ataque.

o SSPM analisa o que os usuários têm permissão para fazer nos aplicativos SaaS da organização. Como parte desse processo, algumas ferramentas do SSPM detectam contas de usuário inativas e desnecessárias. A remoção de contas de usuários ajuda a reduzir o número de vetores de ataque. Conformidade: o SSPM identifica riscos de segurança que podem colocar uma organização fora da conformidade com os regulamentos de segurança e privacidade de dados.

O SSPM envia alertas automatizados para as equipes de segurança quando descobre riscos nessas áreas. Algumas ferramentas de SSPM também podem mitigar automaticamente muitos desses riscos.

Como o SSPM contrasta com o CSPM?

Em vez de se concentrar em aplicativos SaaS, o CSPM analisa implantações de nuvem inteiras em vários níveis da pilha de computação. Verificações do CSPM:

Infraestrutura como serviço (IaaS)

PaaS

SaaS

Contêineres

Código sem servidor

As ferramentas de CSPM também podem ter alguns recursos que as ferramentas de SSPM não possuem, como:

Detecção de vulnerabilidade: o CSPM identifica vulnerabilidades que os invasores podem explorar no software em nuvem.

o CSPM identifica vulnerabilidades que os invasores podem explorar no software em nuvem. Resposta a incidentes: algumas ferramentas de CSPM podem agir automaticamente para mitigar incidentes de segurança em andamento.

Para saber mais sobre o CSPM, consulte O que é gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM)?

Como a Cloudflare ajuda as organizações a proteger suas nuvens?

O Cloudflare Zero Trust permite que as organizações implementem controle de acesso granular e regras de autorização em todos os seus aplicativos. A Cloudflare funciona bem com qualquer provedor de nuvem em qualquer nível da pilha de infraestrutura, incluindo SaaS e isso ajuda as organizações a evitar o aprisionamento tecnológico de nuvem.

Saiba mais sobre o Cloudflare Zero Trust.