SaaS 管理平台 (SMP) 用於集中管理軟體即服務 (SaaS) 應用程式的管理、使用及安全資訊。
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SaaS 管理平台 (SMP) 讓公司能夠集中管理和營運其軟體即服務 (SaaS) 應用程式。SMP 將這些應用程式的使用、管理和安全性資訊彙總到單個儀表板上。
SaaS 應用程式，或者說在雲端而不是在硬體或本地網路上執行的軟體是許多組織日常營運的核心。Google Workspace、Slack 和 Salesforce 是 SaaS 應用程式的常見範例。
由於 SaaS 應用程式是透過網際網路存取的，因此它們帶來了許多安全性考量事項，例如確保只有授權使用者才能登入，以及他們登入的裝置是安全的。這些問題給負責管理應用程式存取原則並確保整個組織合規性的 IT 團隊帶來了額外的壓力。
您可以將 SMP 視為汽車中的儀表板控制台。當出現問題時，控制台會向駕駛員發出訊號，例如輪胎壓力低或乘客未繫安全帶。駕駛員很難手動檢查所有這些區域並診斷問題。同樣，SMP 使 IT 團隊能夠保持對 SaaS 應用程式的控制，而無需管理每個應用程式的設定。
根據研究和諮詢公司 Gartner 的資料，SMP 有三個主要功能：
值得注意的是，並非所有應用程式或 SMP 都允許管理員對其管理的設定進行實際變更。有些僅提供唯讀設定。
公司出於各種原因使用 SMP，包括：
SMP 通常與雲端存取安全性代理程式(CASB) 進行比較。CASB 有助於保護 SaaS 應用程式、基礎結構即服務 (IaaS) 和平台即服務 (PaaS) 服務。
它們的某些功能（如影子 IT 探索和某些存取控制功能）與 SMP 重疊。但是，CASB 提供的資料丟失預防 (DLP) 和威脅防護功能相比 SMP 具有更多管理角色。
也就是說，SMP 和 CASB 可以相互整合。例如，SMP 可以使用來自 CASB 的資料來更準確地瞭解跨 SaaS 應用程式的存取和使用情況。
SMP 還與 SaaS 安全狀態管理 (SSPM) 工具有相似之處。SSPM 工具可以識別 SaaS 應用程式中的安全性問題，例如設定錯誤、使用者授權問題和合規性風險。與部分 SMP 一樣，某些 SSPM 可以自動修復這些安全性問題。
總體而言，SSPM 更注重安全性，而 SMP 提供更廣泛的管理和可見度功能。
以下是對三種類型平台的非詳盡比較：
|產品
|SMP
|CASB
|SSPM
|集中管理功能
|是
|否
|是
|影子 IT 探查
|是
|是
|是
|存取控制
|是的，在一定程度上
|是
|是
|DLP
|否
|是
|是
|封包篩選
|否
|是
|否
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