複製文章連結

什麼是 SaaS 安全狀態管理 (SSPM)？

SaaS 安全狀態管理 (SSPM) 是一種自動化工具，用於監控軟體即服務 (SaaS) 應用程式中的安全性風險。SSPM 可識別設定錯誤、無用的使用者帳戶、過多的使用者權限、合規性風險和其他雲端安全性問題。

與對組織的整個雲端基礎結構進行全面分析的雲端安全狀態管理 (CSPM) 不同，SSPM 專注於 SaaS 應用程式，例如 Salesforce、Slack 和 Office 365。完全或主要依賴 SaaS 而不是使用 平台即服務 (PaaS) 和無伺服器運算等雲端基礎結構的企業可能會從 SSPM 中獲得比 CSPM 更多的價值。

什麼是 SaaS 安全狀態？

安全狀態指系統為緩解攻擊所做的準備情況。SaaS 安全狀態與套用至 SaaS 應用程式的概念相同，這些應用程式遠端託管在雲端，而不是本地託管在內部網路上。

這將 SaaS 安全性與傳統網路安全性區分開來：由於 SaaS 應用程式是遠端託管的，因此它們在很大程度上不受組織的控制。而且它們幾乎可以從任何裝置透過網際網路存取，這增加了未經授權的使用者存取資料或意外將資料發佈到更廣泛的網際網路中的風險。

為了避免這些結果，SSPM 工具可協助消除 SaaS 應用程式中的安全漏洞。它們會自動偵測安全性風險，以消除設定中手動錯誤帶來的威脅。

SSPM 如何運作？

SSPM 定期從以下方面分析組織的 SaaS 應用程式：

設定： SSPM 會在安全性設定中查找可能使資料暴露在網際網路上的錯誤。

SSPM 會在安全性設定中查找可能使資料暴露在網際網路上的錯誤。 使用者權限設定： SSPM 會檢閱允許使用者在組織的 SaaS 應用程式中執行的操作。在此過程中，某些 SSPM 工具會偵測非作用和多餘的使用者帳戶。剪除使用者帳戶有助於減少攻擊媒介的數量。

SSPM 會檢閱允許使用者在組織的 SaaS 應用程式中執行的操作。在此過程中，某些 SSPM 工具會偵測非作用和多餘的使用者帳戶。剪除使用者帳戶有助於減少攻擊媒介的數量。 合規性：SSPM 會識別可能使組織不符合資料安全和隱私法規的安全性風險。

SSPM 在發現這些區域的風險時，會自動向安全性團隊傳送警示。某些 SSPM 工具還可以自動緩解其中的許多風險。

SSPM 與 CSPM 對比情況如何？

CSPM 不是專注於 SaaS 應用程式，而是在雲端堆疊的多個層級分析整個雲端部署。CSPM 會掃描：

基礎結構即服務 (IaaS)

PaaS

SaaS

容器

無伺服器程式碼

CSPM 工具還可能具有一些 SSPM 工具不具備的功能，例如：

漏洞偵測： CSPM 可識別攻擊者可在雲端軟體中利用的漏洞。

CSPM 可識別攻擊者可在雲端軟體中利用的漏洞。 事件回應：某些 CSPM 工具可以自動採取動作來緩解正在進行的安全性事件。

要瞭解有關 CSPM 的更多資訊，請參閱什麼是雲端安全狀態管理 (CSPM) ？

Cloudflare 如何協助組織保護其雲端？

Cloudflare Zero Trust 使組織能夠在其所有應用程式中實作精細的存取控制和授權規則。Cloudflare 可在基礎結構堆疊的任何層級與任何雲端提供者（包括 SaaS）完美配合，這可協助組織避免雲端廠商鎖定。

瞭解有關 Cloudflare Zero Trust 的更多資訊。