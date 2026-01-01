Me interesa
Protege tus datos confidenciales con Cloudflare

Protege los datos en tránsito, en uso y en reposo
La conectividad cloud de Cloudflare unifica la seguridad del espacio de trabajo, proporcionándote un único punto de control para proteger los datos confidenciales en el tráfico web, SaaS, correo electrónico y nube. Obtén visibilidad de los flujos de datos modernos, incluidos las instrucciones de IA y los códigos base, para garantizar que nada quede desprotegido.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Simplifica la gestión

Unifica la visibilidad y los controles de datos en una sola plataforma. Configura los perfiles de DLP una sola vez y, a continuación, busca datos confidenciales en todo tu entorno.

Experiencia del usuario sencilla

Aplica controles de datos con inspecciones rápidas y coherentes y opciones sin cliente para dispositivos no gestionados, todo ello sin interrumpir el trabajo de los usuarios finales.

Plataforma moderna y flexible

Protege tus datos con servicios de seguridad componibles diseñados para funcionar en conjunto y conectividad integrada segura frente a ataques cuánticos.

Cómo funciona

Protección de datos que funciona en una plataforma global

Protección de datos
Cloudflare unifica los servicios de seguridad del espacio de trabajo en una única plataforma para simplificar la gestión.
  • Detecta datos confidenciales en el tráfico y los archivos con DLP, y configura políticas de bloqueo con SWG. Detecta y gestiona elementos de Shadow IT, incluida la Shadow AI. Protege el acceso a los datos en las aplicaciones con ZTNA.
  • Analiza las instrucciones de la IA generativa para determinar el contenido y la intención, y luego bloquea el comportamiento sospechoso para regular el uso de la IA por parte de los equipos de trabajo y proteger los datos.
  • Aplica controles de datos basados en el navegador con aislamiento web sin cliente para proteger el acceso de terceros y las políticas BYOD (trae tu propio dispositivo) de los empleados.
  • Analiza las aplicaciones SaaS y los entornos en la nube en busca de riesgos de seguridad y datos confidenciales con CASB y DLP. Adopta medidas prescriptivas para corregir los problemas de seguridad detectados.
Protección de datos
Applied Systems utiliza Cloudflare para proteger datos confidenciales en herramientas de IA generativa

Applied Systems quería experimentar con IA generativa, pero le preocupaba que los empleados incluyeran datos confidenciales en una herramienta de IA.

La empresa recurrió a la solución de aislamiento remoto del navegador de Cloudflare para supervisar y controlar cómo los empleados usan los datos en la IA, lo que incluye restringir las cargas, las descargas y las funciones de copiar / pegar. Ahora, la empresa ha encontrado un equilibrio eficaz entre la seguridad y la innovación.

"En los últimos años, Cloudflare nos ha ayudado a consolidar los controles de seguridad de nuestros usuarios, aplicaciones y redes [...] De cara al futuro, estamos entusiasmados con las próximas innovaciones de Cloudflare para proteger los datos y, en particular, con su visión y hoja de ruta de servicios como DLP y CASB".

¿Te interesa hablar de tus necesidades de protección de datos?

Te ayudamos
¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare agiliza la visibilidad y la protección de los datos

La plataforma unificada de Cloudflare que integra servicios de seguridad y conectividad nativos de nube es la solución ideal para la protección de datos y la seguridad del espacio trabajo:

Implementación más sencilla

Añade rápidamente nuevas aplicaciones y usuarios con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva mediante API y Terraform.

Experiencia del usuario final

Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Arquitectura ágil

Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Protección integrada

Consolida tus soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas de modernización de la seguridad y de las redes.

Recursos de protección de datos

Resumen de la solución

Facilita a tus equipos el uso seguro de herramientas de IA con las protecciones que ofrece la plataforma SASE de Cloudflare.

Obtener el resumen de la solución
Resumen de la solución - miniatura
Blog

Controla el uso de la IA generativa por parte de los equipos de trabajo con detección inmediata, clasificación de temas, medidas de seguridad y registro.

Leer blog
Blog thumbnail
Blog

Mejora la protección de datos en Microsoft Outlook con Cloudflare Email Security y DLP de salida.

Leer blog
Blog thumbnail
Blog

Detecta datos confidenciales y configuraciones incorrectas en entornos Amazon S3 y Google Cloud Storage.

Leer blog
Blog thumbnail
Preguntas frecuentes sobre la protección de datos

