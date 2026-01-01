Protección de datos

La conectividad cloud de Cloudflare unifica la seguridad del espacio de trabajo, proporcionándote un único punto de control para proteger los datos confidenciales en el tráfico web, SaaS, correo electrónico y nube. Obtén visibilidad de los flujos de datos modernos, incluidos las instrucciones de IA y los códigos base, para garantizar que nada quede desprotegido.
Unifica la visibilidad y los controles de datos en una sola plataforma. Configura los perfiles de DLP una sola vez y, a continuación, busca datos confidenciales en todo tu entorno.
Aplica controles de datos con inspecciones rápidas y coherentes y opciones sin cliente para dispositivos no gestionados, todo ello sin interrumpir el trabajo de los usuarios finales.
Protege tus datos con servicios de seguridad componibles diseñados para funcionar en conjunto y conectividad integrada segura frente a ataques cuánticos.
Applied Systems quería experimentar con IA generativa, pero le preocupaba que los empleados incluyeran datos confidenciales en una herramienta de IA.
La empresa recurrió a la solución de aislamiento remoto del navegador de Cloudflare para supervisar y controlar cómo los empleados usan los datos en la IA, lo que incluye restringir las cargas, las descargas y las funciones de copiar / pegar. Ahora, la empresa ha encontrado un equilibrio eficaz entre la seguridad y la innovación.
Añade rápidamente nuevas aplicaciones y usuarios con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva mediante API y Terraform.
Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida tus soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas de modernización de la seguridad y de las redes.