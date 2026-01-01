Inscreva-se
Trabalho híbrido seguro com a Cloudflare

Explore casos de uso específicos de trabalho híbrido que nossos serviços nativos de nuvem podem ajudar você a alcançar.
Illustration of a person working from home with Cloudflare swag

Proteger o trabalho híbrido envolve muitas disciplinas de segurança e requer atenção e colaboração em toda a empresa.

Veja como a Cloudflare atende aos seus casos de uso e simplifica os principais processos de segurança.

CASOS DE USO
eyeball - round icon
Descubra a TI invisível e a IA não autorizada

Gerencie o acesso e o uso de aplicativos SaaS e ferramentas de IA com melhor visibilidade e controle, utilizando:

  • CASB da Cloudflare

  • DLP da Cloudflare

Saiba mais
Uso seguro da GenAI pela força de trabalho

Capacite suas equipes para usar qualquer ferramenta de IA com segurança com controles de visibilidade e uso, utilizando:

  • Cloudflare Zero Trust

Saiba mais
Zero Trust shield - round icon
Substitua sua VPN

Simplifique VPNs complicadas e sobrecarregadas com uma abordagem mais moderna e escalável utilizando:

  • Cloudflare Access

Saiba mais
Phishing round icon
Proteja-se contra phishing multicanal

Proteção em camadas além da caixa de entrada. Proteja e-mails, SMS e aplicativos de colaboração com a Cloudflare, utilizando:

  • Cloudflare Email Security

  • Cloudflare Zero Trust

Saiba mais
User multi - round icon
Acesso seguro de terceiros

Forneça uma experiência de primeira classe para colaboradores terceirizados com acesso rápido e seguro a aplicativos utilizando:

  • Cloudflare Access

Saiba mais
Server 1 - round icon
Fornecer acesso privilegiado à infraestrutura

Estenda os controles Zero Trust para recursos de infraestrutura sensíveis sem interromper os fluxos de trabalho dos desenvolvedores utilizando:

  • Cloudflare Access

Saiba mais
filtering - round icon
Segurança na web para trabalhadores remotos

Aplique proteção contra malware com velocidade e consistência excepcionais em todo o mundo, utilizando:

  • Cloudflare Gateway

  • Isolamento de Navegadores da Cloudflare

Saiba mais
data protection - round icon
Proteja seus dados confidenciais

Recupere a visibilidade e o controle sobre dados confidenciais e código-fonte em aplicativos web, SaaS e privados utilizando:

  • Cloudflare Zero Trust

Saiba mais
Security fingerprint - round icon
Ative o MFA resistente a phishing

Impeça phishing e os vetores de ameaça mais perigosos com MFA compatível com FIDO2 e Zero Trust utilizando:

  • Cloudflare Access

Saiba mais
Icon round Wifi
Proteger WiFi público e para visitantes

Defender contra ameaças cibernéticas, aplicar o uso aceitável e otimizar as experiências dos visitantes em redes WiFi de convidados.

  • Filtragem de DNS da Cloudflare

Saiba mais
Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare simplifica a segurança do trabalho híbrido

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Nossa plataforma e rede combináveis facilitam a proteção de qualquer conexão, para que os usuários em qualquer dispositivo e em qualquer local possam permanecer seguros e produtivos usando aplicativos e a internet

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Ease of use orange
Implementação mais simples

Adicione novos aplicativos e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiência do usuário final

Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitetura ágil

Aprimore sua implementação de SASE de forma mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implementar em qualquer ordem.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Proteção convergente

Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.

Como avaliar plataformas de SASE para casos de uso de alta prioridade

Baixe o e-book
A Canva usa a Cloudflare para proteger sua
força de trabalho híbrida de mais de 3.500 funcionários
A Canva precisava de uma maneira eficaz de gerenciar e proteger o uso de aplicativos em sua base global de usuários de 3.500 funcionários e diversas agências terceirizadas.

Com o Cloudflare Access, serviço ZTNA da Cloudflare, as equipes de segurança da Canva acham muito mais fácil integrar e desconectar novos usuários e rastrear suas atividades de rede.

O Cloudflare Access nos salvou de ter que desenvolver nosso próprio sistema de gerenciamento de identidade e acesso (IAM)...queríamos dar aos funcionários diferentes níveis de permissões no CanvaWorld e o Access nos permite fazer isso facilmente.”

Entre em contato com um representante empresarial da Cloudflare

Fale conosco

