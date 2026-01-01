Proteger o trabalho híbrido envolve muitas disciplinas de segurança e requer atenção e colaboração em toda a empresa.
Veja como a Cloudflare atende aos seus casos de uso e simplifica os principais processos de segurança.
Gerencie o acesso e o uso de aplicativos SaaS e ferramentas de IA com melhor visibilidade e controle, utilizando:
CASB da Cloudflare
DLP da Cloudflare
Capacite suas equipes para usar qualquer ferramenta de IA com segurança com controles de visibilidade e uso, utilizando:
Cloudflare Zero Trust
Simplifique VPNs complicadas e sobrecarregadas com uma abordagem mais moderna e escalável utilizando:
Cloudflare Access
Proteção em camadas além da caixa de entrada. Proteja e-mails, SMS e aplicativos de colaboração com a Cloudflare, utilizando:
Cloudflare Email Security
Cloudflare Zero Trust
Forneça uma experiência de primeira classe para colaboradores terceirizados com acesso rápido e seguro a aplicativos utilizando:
Cloudflare Access
Estenda os controles Zero Trust para recursos de infraestrutura sensíveis sem interromper os fluxos de trabalho dos desenvolvedores utilizando:
Cloudflare Access
Aplique proteção contra malware com velocidade e consistência excepcionais em todo o mundo, utilizando:
Cloudflare Gateway
Isolamento de Navegadores da Cloudflare
Recupere a visibilidade e o controle sobre dados confidenciais e código-fonte em aplicativos web, SaaS e privados utilizando:
Cloudflare Zero Trust
Impeça phishing e os vetores de ameaça mais perigosos com MFA compatível com FIDO2 e Zero Trust utilizando:
Cloudflare Access
Defender contra ameaças cibernéticas, aplicar o uso aceitável e otimizar as experiências dos visitantes em redes WiFi de convidados.
Filtragem de DNS da Cloudflare
Nossa plataforma e rede combináveis facilitam a proteção de qualquer conexão, para que os usuários em qualquer dispositivo em qualquer local possam permanecer seguros e produtivos usando a internet, aplicativos e infraestrutura.
Adicione novos aplicativos e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.
Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.
Aprimore sua implementação de SASE de forma mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implementar em qualquer ordem.
Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.
A Canva precisava de uma maneira eficaz de gerenciar e proteger o uso de aplicativos em sua base global de usuários de 3.500 funcionários e diversas agências terceirizadas.
Com o Cloudflare Access, serviço ZTNA da Cloudflare, as equipes de segurança da Canva acham muito mais fácil integrar e desconectar novos usuários e rastrear suas atividades de rede.