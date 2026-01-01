Inscreva-se
Os aplicativos SaaS fornecem a flexibilidade e a agilidade necessárias para dar suporte à sua força de trabalho híbrida. Mas o uso de aplicativos SaaS e ferramentas de IA não autorizados pode introduzir novos riscos de segurança.

A plataforma SASE da Cloudflare simplifica o gerenciamento de acesso a aplicativos SaaS, incluindo GenAI e ferramentas modernas de colaboração, de qualquer lugar do mundo. Você pode aumentar a visibilidade do uso de aplicativos, controlar rigorosamente o acesso e proteger os dados, ao mesmo tempo em que garante que os funcionários tenham as ferramentas necessárias para serem produtivos.

A DIFERENÇA DA CLOUDFLARE
Aprimorar a visibilidade

Descubra todos os aplicativos SaaS que seus funcionários usam. Gerencie a TI invisível e o uso de ferramentas de IA generativa, reforçando a proteção de dados e mantendo a conformidade.

Restrinja o controle de acesso

Recupere o controle sobre o acesso a aplicativos SaaS. Limite o uso de ferramentas não autorizadas pelos funcionários ou redirecione-os para locatários de aplicativos aprovados ou recursos alternativos.

Evite vazamentos de dados

Reduza o risco de exfiltração de dados por meio de aplicativos SaaS e IA e evite que os funcionários compartilhem dados confidenciais e regulamentados.

Simplifique as operações de segurança

Diminua o esforço manual com uma estratégia de acesso modernizada. Aplique políticas de acesso consistentes em todos os recursos da internet, mantendo visibilidade abrangente.

Como funciona

Gerencie a TI invisível e a IA oculta com a plataforma SASE da Cloudflare

A Cloudflare permite que você descubra o uso de ferramentas SaaS e de IA em sua organização. Entenda quem está usando quais ferramentas, quando e de onde, em seguida, tome medidas a partir de um painel centralizado.

Consulte a arquitetura de referência SASE
Visualizar o estado atual

Analise uma visão detalhada e categorizada da atividade de aplicativos em ferramentas de SaaS e IA. Veja as tendências gerais de uso para direcionar seus esforços de segurança.

Controle o uso de aplicativos

Marque os status de aprovação para cada aplicativo para distinguir ferramentas sancionadas das não sancionadas e aplicativos ainda em análise.

Implementar proteções em linha

Aplique políticas de segurança para bloquear ferramentas não autorizadas, redirecione os funcionários para locatários de aplicativos aprovados ou recursos alternativos, ou imponha restrições de uso.

evitar perda de dados

Implemente regras de DLP, restrinja ações como uploads de arquivos ou isole sessões de aplicativos que ainda estão sendo analisados para reduzir o risco de exposição de dados.

A Mynet fornece acesso seguro a aplicativos SaaS com a Cloudflare

Operando jogos em nome de fabricantes de jogos, a Mynet acumulou um portfólio de primeira linha com mais de 80 títulos. Quando a empresa mudou para o trabalho híbrido, a Mynet precisou fornecer acesso seguro a aplicativos SaaS e outros recursos sem ter que depender de uma VPN.

A empresa adotou o Cloudflare Access para fornecer acesso seguro ao console em nuvem e aplicativos SaaS, bem como ferramentas de back-office, tudo com logon único (SSO). Como resultado, a Mynet simplificou o acesso remoto, melhorou o desempenho para os usuários e fortaleceu a segurança.

“A Cloudflare simplificou a forma como implementamos controles de acesso em toda a organização. O tempo e o dinheiro que economizamos vão para melhorar ainda mais nossos serviços.”

—Security Group, Mynet

Pronto para discutir suas necessidades em relação à TI invisível?

Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare simplifica o gerenciamento de TI invisível e da IA não autorizada

Usando a plataforma unificada de serviços nativos de nuvem da Cloudflare, você pode recuperar a visibilidade e o controle sobre o acesso interno como parte de uma estratégia SASE.

Implementação mais simples

Adicione novos aplicativos e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.

Experiência do usuário final

Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.

Arquitetura ágil

Aprimore sua implementação de SASE de forma mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implementar em qualquer ordem.

Proteção convergente

Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.

Perguntas frequentes

