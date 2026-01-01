Las aplicaciones SaaS proporcionan la flexibilidad y la agilidad que necesitas para dar soporte a tus usuarios híbridos. Sin embargo, el uso de aplicaciones SaaS y de herramientas de IA no autorizadas puede plantear nuevos riesgos de seguridad.
La plataforma SASE de Cloudflare simplifica la gestión del acceso a aplicaciones SaaS, incluidas las herramientas de IA generativa y colaboración moderna, desde cualquier lugar del mundo. Puedes aumentar la visibilidad del uso de las aplicaciones, controlar estrictamente el acceso y proteger los datos, al tiempo que garantizas que tus usuarios disponen de las herramientas que necesitan para ser productivos.
Identifica todas las aplicaciones SaaS que utilizan tus usuarios. Gestiona los elementos de Shadow IT y el uso de herramientas de IA generativa, al tiempo que refuerzas la protección de datos y garantizas la conformidad normativa.
Recupera el control sobre el acceso a las aplicaciones SaaS. Limita el uso de herramientas no autorizadas por parte de los empleados o redirígelos a aplicaciones aprobadas o recursos alternativos.
Reduce el riesgo de filtración de datos a través de aplicaciones SaaS e IA, y evita que los usuarios compartan datos confidenciales y regulados.
Reduce el trabajo manual con una estrategia de acceso modernizada. Aplica políticas de acceso coherentes en todos los recursos de Internet a la vez que mantienes una visibilidad completa.
Cloudflare te permite detectar el uso de herramientas SaaS y de IA en tu organización. Averigua quién utiliza qué herramientas, cuándo y desde dónde, y luego adopta medidas desde un panel de control centralizado.
Revisa una vista detallada y por categorías de la actividad de las aplicaciones en herramientas SaaS y de IA. Consulta las tendencias generales de uso para definir tus medidas de seguridad.
Marca los estados de aprobación de cada aplicación para distinguir las herramientas y aplicaciones autorizadas de las no autorizadas y las que aún están en revisión.
Aplica políticas de seguridad para bloquear herramientas no autorizadas, redirige a los empleados a espacios de aplicaciones aprobadas o recursos alternativos, o restringe el uso.
Implementa reglas de DLP, restringe acciones como la carga de archivos o aísla las sesiones de las aplicaciones que aún se están revisando para reducir el riesgo de exposición de datos.
Mynet, que ofrece experiencias de juegos móviles en nombre de sus creadores, ha acumulado una cartera de primer nivel de más de 80 títulos. A medida que la empresa ha ido cambiando hacia un modalidad de trabajo híbrido, Mynet necesitaba garantizar acceso seguro a las aplicaciones SaaS y otros recursos sin tener que depender de una VPN.
La empresa implementó Cloudflare Access para proporcionar acceso seguro a la consola en la nube y a las aplicaciones SaaS, así como a las herramientas de back-office, todo ello con inicio de sesión único (SSO). Como resultado, Mynet ha agilizado el acceso remoto, ha mejorado el rendimiento para los usuarios y ha reforzado la seguridad.
Con la plataforma unificada de servicios nativos de nube de Cloudflare, puedes recuperar la visibilidad y el control sobre el acceso interno como parte de una estrategia SASE.
Añade rápidamente nuevas aplicaciones y usuarios con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva mediante API y Terraform.
Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida tus soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas de modernización de la seguridad y de las redes.