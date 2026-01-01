Identifica los elementos de Shadow IT e IA con Cloudflare Mejora la visibilidad y el control con una plataforma unificada

Las aplicaciones SaaS proporcionan la flexibilidad y la agilidad que necesitas para dar soporte a tus usuarios híbridos. Sin embargo, el uso de aplicaciones SaaS y de herramientas de IA no autorizadas puede plantear nuevos riesgos de seguridad.

La plataforma SASE de Cloudflare simplifica la gestión del acceso a aplicaciones SaaS, incluidas las herramientas de IA generativa y colaboración moderna, desde cualquier lugar del mundo. Puedes aumentar la visibilidad del uso de las aplicaciones, controlar estrictamente el acceso y proteger los datos, al tiempo que garantizas que tus usuarios disponen de las herramientas que necesitan para ser productivos.