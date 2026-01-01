Entdecken Sie Schatten-IT und KI mit Cloudflare Verbessern Sie die Transparenz und Kontrolle mit einer einheitlichen Plattform

SaaS-Anwendungen bieten die Flexibilität und Agilität, die Sie für die Unterstützung Ihrer hybriden Belegschaft benötigen. Die Nutzung nicht autorisierter SaaS-Anwendungen und KI-Tools kann jedoch neue Sicherheitsrisiken mit sich bringen.

Die SASE-Plattform von Cloudflare vereinfacht die Verwaltung des Zugriffs auf SaaS-Anwendungen, einschließlich GenAI und moderner Kollaborationstools, von überall auf der Welt. Sie können die Sichtbarkeit der Anwendungsnutzung erhöhen, den Zugriff streng kontrollieren und Daten schützen – und gleichzeitig sicherstellen, dass die Mitarbeitenden über die erforderlichen Tools verfügen, um produktiv zu arbeiten.