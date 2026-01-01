Registrati
Scoprire la shadow IT e l'IA con Cloudflare

Migliora la visibilità e il controllo con una piattaforma unificata
Le applicazioni SaaS offrono la flessibilità e l'agilità necessarie per supportare la tua forza lavoro ibrida. Tuttavia, l'uso di app SaaS e strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati può comportare nuovi rischi per la sicurezza.

La piattaforma SASE di Cloudflare semplifica la gestione dell'accesso alle app SaaS, inclusi l'IA generativa e i moderni strumenti di collaborazione, da qualsiasi parte del mondo. Puoi aumentare la visibilità sull'utilizzo delle app, controllare rigorosamente gli accessi e proteggere i dati, garantendo comunque la produttività dei dipendenti con gli strumenti di cui hanno bisogno.

Cloudflare fa la differenza
Migliora la visibilità

Scopri tutte le app SaaS utilizzate dai dipendenti. Gestisci lo shadow IT e l'uso di strumenti di IA generativa rafforzando al contempo la protezione dei dati e garantendo la conformità.

Rafforza il controllo degli accessi

Riprendi il controllo sull'accesso alle app SaaS. Limita l'utilizzo di strumenti non autorizzati da parte dei dipendenti oppure reindirizzali a tenant di app approvati o risorse alternative.

Evita le fughe di dati

Riduci il rischio di esfiltrazione dei dati tramite le app SaaS e l'IA e impedisci ai dipendenti di condividere dati sensibili e regolamentati.

Semplifica le operazioni di sicurezza

Riduci gli sforzi manuali con una strategia di accesso modernizzata. Applica criteri di accesso coerenti a tutte le risorse Internet garantendo una visibilità completa.

Come funziona

Gestire lo shadow IT e l'intelligenza artificiale con la piattaforma SASE di Cloudflare

Cloudflare ti consente di scoprire l'utilizzo degli strumenti SaaS e IA nella tua organizzazione. Scopri chi sta utilizzando quali strumenti, quando e da dove, quindi agisci da un dashboard centralizzato.

Guarda l'architettura di riferimento SASE
Visualizzare lo stato corrente

Esamina una vista dettagliata e categorizzata dell'attività delle applicazioni negli strumenti SaaS e IA. Visualizza le tendenze generali di utilizzo per indirizzare i tuoi sforzi in materia di sicurezza.

Gestire l'utilizzo delle applicazioni

Contrassegna gli stati di approvazione per ogni applicazione per distinguere gli strumenti autorizzati da quelli non autorizzati e le app ancora in revisione.

Implementare protezioni in linea

Applica criteri di sicurezza per bloccare strumenti non autorizzati, reindirizza i dipendenti a tenant di app approvati o risorse alternative oppure imponi restrizioni all'utilizzo.

Previeni la perdita di dati

Implementa regole DLP, limita azioni come il caricamento di file o isola le sessioni per le app ancora in fase di revisione, per ridurre il rischio di esposizione dei dati.

Mynet offre accesso sicuro alle app SaaS con Cloudflare

Gestendo giochi per conto dei produttori di videogiochi, Mynet ha accumulato un portafoglio all'avanguardia di oltre 80 titoli. Con l'evoluzione dell'azienda verso il lavoro ibrido, Mynet aveva bisogno di fornire accesso sicuro alle app SaaS e ad altre risorse senza dover ricorrere a una VPN.

L'azienda ha adottato Cloudflare Access per fornire accesso sicuro alla console cloud e alle app SaaS, nonché agli strumenti di back-office, il tutto con Single Sign-On (SSO). Di conseguenza, Mynet ha semplificato l'accesso remoto, migliorato le prestazioni per gli utenti e rafforzato la sicurezza.

"Cloudflare ha semplificato il modo in cui implementiamo i controlli degli accessi in tutta l'organizzazione. Il tempo e il costi che risparmiamo vengono utilizzati per migliorare ulteriormente i nostri servizi".

—Security Group, Mynet

Sei pronto a parlare delle tue esigenze di shadow IT?

Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare semplifica la gestione dello shadow IT e dell'IA

Utilizzando la piattaforma unificata di servizi cloud native di Cloudflare, puoi riacquisire visibilità e controllo sull'accesso interno come parte di una strategia SASE.

Ease of use orange
Implementazione più semplice

Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.

razzo blu prestazioni velocità - icona
Esperienza dell'utente finale

Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.

Cloud multi orange
Architettura agile

Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protezione convergente

Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.

