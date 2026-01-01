Gestendo giochi per conto dei produttori di videogiochi, Mynet ha accumulato un portafoglio all'avanguardia di oltre 80 titoli. Con l'evoluzione dell'azienda verso il lavoro ibrido, Mynet aveva bisogno di fornire accesso sicuro alle app SaaS e ad altre risorse senza dover ricorrere a una VPN.

L'azienda ha adottato Cloudflare Access per fornire accesso sicuro alla console cloud e alle app SaaS, nonché agli strumenti di back-office, il tutto con Single Sign-On (SSO). Di conseguenza, Mynet ha semplificato l'accesso remoto, migliorato le prestazioni per gli utenti e rafforzato la sicurezza.