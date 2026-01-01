Le applicazioni SaaS offrono la flessibilità e l'agilità necessarie per supportare la tua forza lavoro ibrida. Tuttavia, l'uso di app SaaS e strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati può comportare nuovi rischi per la sicurezza.
La piattaforma SASE di Cloudflare semplifica la gestione dell'accesso alle app SaaS, inclusi l'IA generativa e i moderni strumenti di collaborazione, da qualsiasi parte del mondo. Puoi aumentare la visibilità sull'utilizzo delle app, controllare rigorosamente gli accessi e proteggere i dati, garantendo comunque la produttività dei dipendenti con gli strumenti di cui hanno bisogno.
Scopri tutte le app SaaS utilizzate dai dipendenti. Gestisci lo shadow IT e l'uso di strumenti di IA generativa rafforzando al contempo la protezione dei dati e garantendo la conformità.
Riprendi il controllo sull'accesso alle app SaaS. Limita l'utilizzo di strumenti non autorizzati da parte dei dipendenti oppure reindirizzali a tenant di app approvati o risorse alternative.
Riduci il rischio di esfiltrazione dei dati tramite le app SaaS e l'IA e impedisci ai dipendenti di condividere dati sensibili e regolamentati.
Riduci gli sforzi manuali con una strategia di accesso modernizzata. Applica criteri di accesso coerenti a tutte le risorse Internet garantendo una visibilità completa.
Cloudflare ti consente di scoprire l'utilizzo degli strumenti SaaS e IA nella tua organizzazione. Scopri chi sta utilizzando quali strumenti, quando e da dove, quindi agisci da un dashboard centralizzato.
Esamina una vista dettagliata e categorizzata dell'attività delle applicazioni negli strumenti SaaS e IA. Visualizza le tendenze generali di utilizzo per indirizzare i tuoi sforzi in materia di sicurezza.
Contrassegna gli stati di approvazione per ogni applicazione per distinguere gli strumenti autorizzati da quelli non autorizzati e le app ancora in revisione.
Applica criteri di sicurezza per bloccare strumenti non autorizzati, reindirizza i dipendenti a tenant di app approvati o risorse alternative oppure imponi restrizioni all'utilizzo.
Implementa regole DLP, limita azioni come il caricamento di file o isola le sessioni per le app ancora in fase di revisione, per ridurre il rischio di esposizione dei dati.
Gestendo giochi per conto dei produttori di videogiochi, Mynet ha accumulato un portafoglio all'avanguardia di oltre 80 titoli. Con l'evoluzione dell'azienda verso il lavoro ibrido, Mynet aveva bisogno di fornire accesso sicuro alle app SaaS e ad altre risorse senza dover ricorrere a una VPN.
L'azienda ha adottato Cloudflare Access per fornire accesso sicuro alla console cloud e alle app SaaS, nonché agli strumenti di back-office, il tutto con Single Sign-On (SSO). Di conseguenza, Mynet ha semplificato l'accesso remoto, migliorato le prestazioni per gli utenti e rafforzato la sicurezza.
Utilizzando la piattaforma unificata di servizi cloud native di Cloudflare, puoi riacquisire visibilità e controllo sull'accesso interno come parte di una strategia SASE.
Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.
Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.
Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.
Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.