CloudflareでシャドーITとAIを検出 統合プラットフォームで可視性向上とコントロール強化を実現

SaaSアプリケーションは、ハイブリッドワークフォースのサポートに必要な柔軟性と俊敏性を提供します。しかし、無承認のSaaSアプリやAIツールの使用は新たなセキュリティリスクをもたらしかねません。

CloudflareのSASEプラットフォームは、生成AIや最新のコラボレーションツールを含むSaaSアプリケーションのアクセス管理を、世界中どこからでも簡素化。アプリ使用の可視性を高め、アクセスを厳格に制御して、データを保護しつつ、従業員が生産性の維持に必要なツールを使えるようにします。