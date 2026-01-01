Aplikacje SaaS zapewniają elastyczność i zwinność potrzebną do wspierania pracowników hybrydowych. Jednak korzystanie z nieautoryzowanych aplikacji SaaS i narzędzi AI może wprowadzić nowe zagrożenia bezpieczeństwa.
Platforma SASE firmy Cloudflare upraszcza zarządzanie dostępem do aplikacji SaaS, w tym do generatywnej SI i nowoczesnych narzędzi do współpracy, z dowolnego miejsca na świecie. Możesz zyskać lepszy wgląd w korzystanie z tych aplikacji, ściśle kontrolować dostęp i chronić dane, jednocześnie dbając, by pracownicy mieli odpowiednie narzędzia do wydajnej pracy.
Odkryj wszystkie aplikacje SaaS, z których korzystają Twoi pracownicy. Zarządzanie szarą strefą IT i korzystanie z generatywnych narzędzi AI przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony danych i zachowaniu zgodności z przepisami.
Odzyskaj kontrolę nad dostępem do aplikacji SaaS. Ogranicz korzystanie z niezatwierdzonych narzędzi przez pracowników lub przekierowuj ich do zatwierdzonych aplikacji i alternatywnych rozwiązań.
Zmniejsz ryzyko wycieku danych za pośrednictwem aplikacji SaaS i sztucznej inteligencji oraz zapobiegaj udostępnianiu przez pracowników wrażliwych i regulowanych danych.
Zmniejsz wysiłek manualny dzięki zmodernizowanej strategii dostępu. Zastosuj spójne zasady dostępu do wszystkich zasobów internetowych, zachowując jednocześnie kompleksową widoczność.
Cloudflare umożliwia wykrywanie korzystania z narzędzi SaaS i SI w Twojej organizacji. Dowiedz się, kto używa jakich narzędzi, kiedy i skąd — a następnie podejmij działania z poziomu centralnego pulpitu nawigacyjnego.
Przeglądaj szczegółowy, skategoryzowany widok aktywności w aplikacjach w narzędziach SaaS i AI. Poznaj ogólne trendy dotyczące użytkowania aplikacji, aby odpowiednio ukierunkować swoje działania w zakresie bezpieczeństwa.
Dodawaj statusy zatwierdzenia do poszczególnych aplikacji, aby odróżnić narzędzia i aplikacje zatwierdzone od niezatwierdzonych oraz tych, które dopiero są sprawdzane.
Stosuj zasady zabezpieczeń, aby blokować niezatwierdzone narzędzia, przekierowywać pracowników do zatwierdzonych aplikacji lub alternatywnych zasobów albo nakładać ograniczenia w zakresie użytkowania.
Wdrażaj reguły DLP, ograniczaj działania takie jak przesyłanie plików i izoluj sesje w przypadku aplikacji, które są nadal sprawdzane, aby zmniejszyć ryzyko ujawnienia danych.
Obsługując gry w imieniu producentów gier, Mynet zgromadził najwyższej klasy portfolio ponad 80 tytułów. Ponieważ firma przeszła na pracę hybrydową, Mynet musiał zapewnić bezpieczny dostęp do aplikacji SaaS i innych zasobów bez konieczności polegania na VPN.
Firma przyjęła Cloudflare Access, aby zapewnić bezpieczny dostęp do konsoli w chmurze i aplikacji SaaS, a także narzędzi zaplecza, a wszystko to z użyciem pojedynczego logowania (SSO). W rezultacie Mynet usprawnił zdalny dostęp, poprawił wydajność użytkowników i wzmocnił bezpieczeństwo.
Korzystając ze skonsolidowanej platformy natywnych dla chmury usług Cloudflare, możesz odzyskać kontrolę nad dostępem wewnętrznym w ramach strategii SASE.
Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.
Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.
Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym usługom chmurowym, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.