利用 Cloudflare 发现影子 IT 和 AI

通过统一平台提升可见性和控制
SaaS 应用为您提供支持混合办公所需的灵活性和敏捷性。但使用未经授权的 SaaS 应用和 AI 工具可能会带来新的安全风险。

Cloudflare 的 SASE 平台简化了管理从世界任何地方访问 SaaS 应用的过程，包括生成式 AII 和现代协作工具。您能够增加对应用使用情况的可见性，严格控制访问，并保护数据 —— 同时确保员工拥有提高高效工作所需的工具。

Cloudflare 的不同之处
眼球图标
改善可见性

发现员工使用的所有 SaaS 应用。管理影子 IT 和生成式 AI 工具的使用，同时加强数据保护并维持合规性。

安全护盾保护图标
加强访问控制

重新掌控对 SaaS 应用的访问。限制员工使用未经批准的工具，或将其重定向到已批准的应用租户或替代资源。

DLP icon
避免数据泄露

降低通过 SaaS 应用和 AI 泄露数据的风险，防止员工分享敏感和受监管的数据。

Icon - validate refresh
简化安全运营

通过现代化的访问策略减少人工操作。对所有互联网资源应用一致的访问策略，同时维持全面的可见性。

工作方式

使用 Cloudflare 的 SASE 平台管理影子 IT 和 AI

Secure SaaS access application - Diagram

Cloudflare 使您能够发现您组织中 SaaS 和 AI 工具的使用情况。从集中式仪表板了解谁在何时何地使用哪些工具——然后采取行动。

Icon of a magnifying glass
可视化当前状态

查看 SaaS 和 AI 工具中应用活动的详细分类视图。查看整体使用趋势以更好地针对您的安全工作。

bot scores orange
管理应用使用情况

为每个应用标记批准状态，将已批准的工具与未批准和审核中的应用区分开来。

Shield with arrow icon
实施内联保护

应用安全策略，以阻止未经批准的工具，将员工重定向到已批准的应用租户或替代资源，或限制其使用。

cloudflare dlp
防止数据泄露

实施 DLP 规则，限制文件上传等操作，或对针对待审核应用隔离会话，以降低数据暴露风险。

Mynet 利用 Cloudflare 提供安全的 SaaS 应用访问

代表游戏开发商运营游戏的 Mynet 已经汇集超过 80 款顶级游戏作品。随着公司转向混合办公模式，Mynet 需要提供对 SaaS 应用和其他资源的安全访问，而无需依赖 VPN。

公司采用了 Cloudflare Access，通过单点登录(SSO)提供对云控制台、SaaS 应用以及后台工具的安全访问。因此，Mynet 简化了远程访问，提升了用户体验，并加强了安全性。

“Cloudflare 简化了我们在整个组织中实施访问控制的方法。我们节省的时间和金钱可以进一步改善我们的服务。”

—安全组，Mynet

准备好探讨您的影子 IT 需求了吗？

选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球连通云简化对影子 IT 和 AI 的管理

作为 SASE 策略的一部分，您可以使用 Cloudflare 的统一云原生服务平台，重新获得对内部访问的可见性和控制。

Ease of use orange
部署更简单

通过统一管理、灵活的接入方式以及基于 API 和 Terraform 的直观自动化，快速添加新应用和用户。

speed performance blue rocket - icon
最终用户体验

借助设计为在所有 Cloudflare 数据中心运行的安全服务，在任何位置实现一致、低延迟的性能。

Cloud multi orange
敏捷架构

通过单一控制平面和可按任意顺序部署的组合式云原生服务，以更高效地部署 SASE。

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
融合保护

整合面向公共和专用流量的现有单点解决方案，加速您的安全和网络现代化进程。

常见问题解答

