A Cloudflare está reconstruindo nativamente a tecnologia adquirida1 da BastionZero no serviço ZTNA existente para simplificar as operações de acesso seguro à infraestrutura.

Crie políticas de acesso Zero Trust para máquinas de destino e especifique portas, protocolos e contexto de conexão do usuário (por exemplo, root ou ec2-user).

Mantenha a agilidade dos desenvolvedores adaptando-se aos fluxos de trabalho SSH existentes, sem CLIs ou comandos especiais. Autenticar usando identidade e contexto do dispositivo.

Forneça acesso RDP baseado em navegador para prestadores de serviços e dispositivos não gerenciados por meio de um proxy de alto desempenho. Chega de Guacamole.

Dê suporte aos requisitos de auditoria de conformidade fornecendo visibilidade clara e registrando cada comando SSH do usuário final.