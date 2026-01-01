Inscreva-se

Acesso privilegiado à infraestrutura com Cloudflare

Estenda os controles Zero Trust para recursos de infraestrutura sensíveis

A Cloudflare simplifica o acesso, autenticação, autorização e auditoria para alvos de infraestrutura (SSH, RDP) — sem interromper os fluxos de trabalho de desenvolvedores.

A DIFERENÇA DA CLOUDFLARE
Escudo de segurança Zero Trust azul
Reduzir riscos

Evite vazamentos de chaves SSH e mitigue vulnerabilidades de RDP que podem deixar infraestruturas sensíveis expostas.

Ease of use orange
Simplificar operações

Evite a complexidade de soluções PAM ou DIY legadas, com um editor de políticas simples e granular e registro de auditoria integrado.

Code Web approved - orange
Apoiar os fluxos de trabalho dos desenvolvedores

Implemente controles Zero Trust que não interrompem os fluxos de trabalho nativos das equipes de desenvolvedores, DevOps ou engenharia de confiabilidade do site (SRE).

Consolidar ferramentas

Obtenha acesso seguro de desenvolvedor à infraestrutura e substitua a VPN de forma mais abrangente através do mesmo serviço acesso à rede Zero Trust (ZTNA).

Como funciona

Convergindo o acesso de infraestrutura privilegiado com ZTNA

A Cloudflare está reconstruindo nativamente a tecnologia adquirida1 da BastionZero no serviço ZTNA existente para simplificar as operações de acesso seguro à infraestrutura.

Crie políticas de acesso Zero Trust para máquinas de destino e especifique portas, protocolos e contexto de conexão do usuário (por exemplo, root ou ec2-user).

Mantenha a agilidade dos desenvolvedores adaptando-se aos fluxos de trabalho SSH existentes, sem CLIs ou comandos especiais. Autenticar usando identidade e contexto do dispositivo.

Forneça acesso RDP baseado em navegador para prestadores de serviços e dispositivos não gerenciados por meio de um proxy de alto desempenho. Chega de Guacamole.

Dê suporte aos requisitos de auditoria de conformidade fornecendo visibilidade clara e registrando cada comando SSH do usuário final.

Preparado para otimizar o gerenciamento de acesso à infraestrutura?

Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare fortalece a segurança e simplifica as operações

A plataforma unificada de segurança nativa de nuvem e serviços de conectividade da Cloudflare é a base ideal para acesso de aplicação, Internet e infraestrutura:

Ease of use orange
Implementação mais simples

Adicione novos recursos de destino e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiência do usuário final

Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitetura ágil

Aprimore sua implementação de SASE de forma mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implementar em qualquer ordem.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Proteção convergente

Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.

Recursos

Blog

Entenda como os certificados SSH de curta duração da Cloudflare ajudam a implementar os princípios de Zero Trust na infraestrutura.

Leia o blog
Miniatura do blog
Blog

Saiba mais sobre o proxy RDP de alto desempenho da Cloudflare, que fornece acesso à infraestrutura sem cliente para dispositivos não gerenciados.

Leia o blog
Miniatura do blog
Documentação

Veja como configurar recursos de destino (como servidores SSH ou RDP), políticas de acesso, registro de comandos e muito mais.

Ler documentos técnicos
1 O diagrama reflete a tecnologia adquirida da BastionZero, que está sendo reconstruída nativamente no serviço ZTNA da Cloudflare. Para obter uma lista dos recursos suportados atualmente já fornecidos, consulte a documentação técnica do Access for Infrastructure.

