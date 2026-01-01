A Cloudflare simplifica o acesso, autenticação, autorização e auditoria para alvos de infraestrutura (SSH, RDP) — sem interromper os fluxos de trabalho de desenvolvedores.
Evite a complexidade de soluções PAM ou DIY legadas, com um editor de políticas simples e granular e registro de auditoria integrado.
Implemente controles Zero Trust que não interrompem os fluxos de trabalho nativos das equipes de desenvolvedores, DevOps ou engenharia de confiabilidade do site (SRE).
Obtenha acesso seguro de desenvolvedor à infraestrutura e substitua a VPN de forma mais abrangente através do mesmo serviço acesso à rede Zero Trust (ZTNA).
A Cloudflare está reconstruindo nativamente a tecnologia adquirida1 da BastionZero no serviço ZTNA existente para simplificar as operações de acesso seguro à infraestrutura.
Crie políticas de acesso Zero Trust para máquinas de destino e especifique portas, protocolos e contexto de conexão do usuário (por exemplo, root ou ec2-user).
Mantenha a agilidade dos desenvolvedores adaptando-se aos fluxos de trabalho SSH existentes, sem CLIs ou comandos especiais. Autenticar usando identidade e contexto do dispositivo.
Forneça acesso RDP baseado em navegador para prestadores de serviços e dispositivos não gerenciados por meio de um proxy de alto desempenho. Chega de Guacamole.
Dê suporte aos requisitos de auditoria de conformidade fornecendo visibilidade clara e registrando cada comando SSH do usuário final.
A plataforma unificada de segurança nativa de nuvem e serviços de conectividade da Cloudflare é a base ideal para acesso de aplicação, Internet e infraestrutura:
Adicione novos recursos de destino e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.
Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.
Aprimore sua implementação de SASE de forma mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implementar em qualquer ordem.
Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.