Cloudflare semplifica l'accesso, l'autenticazione, l'autorizzazione e l'audit per i target di infrastruttura (SSH, RDP) — senza interrompere i flussi di lavoro degli sviluppatori.
Evita la complessità delle soluzioni PAM legacy o fai-da-te, con un editor di criteri semplice e granulare e la registrazione di audit integrata.
Implementa i controlli Zero Trust senza interrompere i flussi di lavoro nativi dei team di sviluppatori, DevOps o SRE (Site Reliability Engineer).
Ottieni un accesso sicuro per sviluppatori all'infrastruttura e una sostituzione più ampia della VPN tramite lo stesso servizio Zero Trust Network Access (ZTNA).
Cloudflare sta ricostruendo nativamente la tecnologia acquisita1 da BastionZero nel servizio ZTNA esistente per semplificare le operazioni di accesso sicuro all'infrastruttura.
Crea criteri di accesso Zero Trust per le macchine di destinazione e specifica porte, protocolli e contesto di connessione utente (ad esempio, root o ec2-user).
Mantieni l'agilità degli sviluppatori adattandoti ai flussi di lavoro SSH esistenti, senza CLI o comandi speciali. Eseguire l'autenticazione utilizzando identità e contesto del dispositivo.
Fornisci l'accesso RDP basato su browser per appaltatori e dispositivi non gestiti tramite un proxy ad alte prestazioni. Non più guacamole.
Supporta i requisiti di controllo della conformità fornendo una visibilità e una registrazione chiare di ogni comando SSH dell'utente finale.
La piattaforma unificata di sicurezza cloud native e servizi di connettività di Cloudflare è la base ideale per l'accesso ad applicazioni, Internet e infrastrutture:
Aggiungi rapidamente nuove risorse di destinazione e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.
Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.
Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud-native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.
Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.