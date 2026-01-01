Registrati

Accesso privilegiato all'infrastruttura con Cloudflare

Estendi i controlli Zero Trust alle risorse infrastrutturali sensibili

Cloudflare semplifica l'accesso, l'autenticazione, l'autorizzazione e l'audit per i target di infrastruttura (SSH, RDP) — senza interrompere i flussi di lavoro degli sviluppatori.

Zero Trust con scudo di sicurezza blu
Riduzione dei rischi

Previeni le perdite di chiavi SSH e mitiga le vulnerabilità RDP che possono lasciare esposta l'infrastruttura sensibile.

Snellisci le operazioni

Evita la complessità delle soluzioni PAM legacy o fai-da-te, con un editor di criteri semplice e granulare e la registrazione di audit integrata.

Supporta i flussi di lavoro degli sviluppatori

Implementa i controlli Zero Trust senza interrompere i flussi di lavoro nativi dei team di sviluppatori, DevOps o SRE (Site Reliability Engineer).

Consolidare gli strumenti

Ottieni un accesso sicuro per sviluppatori all'infrastruttura e una sostituzione più ampia della VPN tramite lo stesso servizio Zero Trust Network Access (ZTNA).

Come funziona

Convergenza dell'accesso all'infrastruttura privilegiata con ZTNA

Cloudflare sta ricostruendo nativamente la tecnologia acquisita1 da BastionZero nel servizio ZTNA esistente per semplificare le operazioni di accesso sicuro all'infrastruttura.

Crea criteri di accesso Zero Trust per le macchine di destinazione e specifica porte, protocolli e contesto di connessione utente (ad esempio, root o ec2-user).

Mantieni l'agilità degli sviluppatori adattandoti ai flussi di lavoro SSH esistenti, senza CLI o comandi speciali. Eseguire l'autenticazione utilizzando identità e contesto del dispositivo.

Fornisci l'accesso RDP basato su browser per appaltatori e dispositivi non gestiti tramite un proxy ad alte prestazioni. Non più guacamole.

Supporta i requisiti di controllo della conformità fornendo una visibilità e una registrazione chiare di ogni comando SSH dell'utente finale.

Sei pronto a semplificare la gestione dell'accesso all'infrastruttura?

Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare rafforza la sicurezza semplificando le operazioni

La piattaforma unificata di sicurezza cloud native e servizi di connettività di Cloudflare è la base ideale per l'accesso ad applicazioni, Internet e infrastrutture:

Implementazione facilitata

Aggiungi rapidamente nuove risorse di destinazione e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.

Esperienza dell'utente finale

Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.

Architettura agile

Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud-native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.

Protezione convergente

Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.

Risorse

Blog

Scopri come i certificati SSH di breve durata di Cloudflare contribuiscono a integrare i principi zero trust nell'infrastruttura.

Leggi il blog
Miniatura del blog
Blog

Scopri di più sul proxy RDP ad alte prestazioni di Cloudflare che fornisce accesso all'infrastruttura clientless per i dispositivi non gestiti.

Leggi il blog
Miniatura del blog
Documentazione

Scopri come configurare le risorse di destinazione, ad esempio server SSH o RDP, criteri di accesso, registrazione dei comandi e altro ancora.

Leggi la documentazione tecnica
1 Il diagramma riflette la tecnologia acquisita da BastionZero, che viene ricostruita in modo nativo nel servizio ZTNA di Cloudflare. Per un elenco delle funzionalità attualmente supportate già fornite, consultare la documentazione tecnica di Access for Infrastructure.

