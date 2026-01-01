S'inscrire

Accès privilégié à l’infrastructure avec Cloudflare

Étendez les contrôles Zero Trust aux ressources sensibles de l’infrastructure

Cloudflare simplifie l’accès, l’authentification, l’autorisation et l’audit pour les cibles d’infrastructure (SSH, RDP) — sans perturber les flux de travail des développeurs.

La différence Cloudflare
Icône de bouclier de protection zero trust
Réduction des risques

Empêchez les fuites de clés SSH et atténuez les vulnérabilités RDP susceptibles d’exposer votre infrastructure sensible.

Ease of use orange
Rationaliser les opérations

Évitez la complexité des solutions PAM existantes ou « maison », grâce à un éditeur de politiques simple et détaillé, avec une journalisation des audits intégrée.

Code Web approved - orange
Soutenez les processus de travail des développeurs

Mettez en œuvre des mesures de contrôle Zero Trust qui ne perturbent pas les processus de travail natifs des équipes de développeurs, de DevOps ou de SRE (Site Reliability Engineering, ingénierie de la fiabilité des sites).

Consolider les outils

Bénéficiez d’un accès développeur sécurisé à l’infrastructure et d’un remplacement plus large du VPN grâce au même service accès réseau Zero Trust (ZTNA).

Fonctionnement

Faire converger les accès d’infrastructure privilégiés avec le ZTNA

Cloudflare reconstruit nativement la technologie acquise auprès de BastionZero dans le service ZTNA existant afin de simplifier les opérations d’accès sécurisé à l’infrastructure.

Définissez des politiques d’accès Zero Trust pour les machines cibles, puis spécifiez les ports, les protocoles et le contexte de connexion de l’utilisateur (p. ex. root ou ec2-user).

Préservez l’agilité des développeurs en vous intégrant à leurs flux de travail SSH existants, sans CLI ni commandes spéciales. S’authentifier à l’aide de l’identité et du contexte de l’appareil.

Assurez un accès RDP basé sur navigateur pour les sous-traitants et les appareils non gérés via un proxy haute performance. Plus de Guacamole.

Répondez aux exigences en matière d’audit de la conformité en assurant une visibilité claire et en journalisant chaque commande SSH de l’utilisateur final.

Prêt à rationaliser la gestion de l’accès à l’infrastructure ?

Nous contacter
Pourquoi Cloudflare ?

Le cloud de connectivité de Cloudflare renforce la sécurité tout en simplifiant les opérations

La plateforme unifiée de services de connectivité et de sécurité cloud-native de Cloudflare constitue la base idéale pour l’accès aux applications, à Internet et à l’infrastructure :

Ease of use orange
Une implémentation simplifiée

Ajoutez rapidement de nouvelles ressources cibles et de nouveaux utilisateurs grâce à une gestion unifiée, des points d’intégration flexibles et une automatisation intuitive via API et Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Expérience de l'utilisateur final

Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.

Cloud multi orange
Une architecture agile

Renforcez votre implémentation SASE de manière plus efficace grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Une protection convergente

Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.

Ressources

Blog

Découvrez comment les certificats SSH à durée de vie limitée de Cloudflare contribuent à intégrer les principes Zero Trust à l’infrastructure.

Lire le blog
Blog

Découvrez le proxy RDP hautes performances de Cloudflare, qui assure un accès sans client à l'infrastructure pour les appareils non gérés.

Lire le blog
Documentation

Découvrez comment configurer les ressources cibles (telles que les serveurs SSH ou RDP), les politiques d’accès, la journalisation des commandes, et bien plus encore.

Consultez la documentation technique
1 Le schéma illustre la technologie acquise auprès de BastionZero, qui est en cours de réintégration native au service ZTNA de Cloudflare. Pour obtenir la liste des fonctionnalités actuellement prises en charge et déjà mises en œuvre, consultez la documentation technique d’Access for Infrastructure.

