Cloudflare simplifie l’accès, l’authentification, l’autorisation et l’audit pour les cibles d’infrastructure (SSH, RDP) — sans perturber les flux de travail des développeurs.
Évitez la complexité des solutions PAM existantes ou « maison », grâce à un éditeur de politiques simple et détaillé, avec une journalisation des audits intégrée.
Mettez en œuvre des mesures de contrôle Zero Trust qui ne perturbent pas les processus de travail natifs des équipes de développeurs, de DevOps ou de SRE (Site Reliability Engineering, ingénierie de la fiabilité des sites).
Bénéficiez d’un accès développeur sécurisé à l’infrastructure et d’un remplacement plus large du VPN grâce au même service accès réseau Zero Trust (ZTNA).
Cloudflare reconstruit nativement la technologie acquise auprès de BastionZero dans le service ZTNA existant afin de simplifier les opérations d’accès sécurisé à l’infrastructure.
Définissez des politiques d’accès Zero Trust pour les machines cibles, puis spécifiez les ports, les protocoles et le contexte de connexion de l’utilisateur (p. ex. root ou ec2-user).
Préservez l’agilité des développeurs en vous intégrant à leurs flux de travail SSH existants, sans CLI ni commandes spéciales. S’authentifier à l’aide de l’identité et du contexte de l’appareil.
Assurez un accès RDP basé sur navigateur pour les sous-traitants et les appareils non gérés via un proxy haute performance. Plus de Guacamole.
Répondez aux exigences en matière d’audit de la conformité en assurant une visibilité claire et en journalisant chaque commande SSH de l’utilisateur final.
La plateforme unifiée de services de connectivité et de sécurité cloud-native de Cloudflare constitue la base idéale pour l’accès aux applications, à Internet et à l’infrastructure :
Ajoutez rapidement de nouvelles ressources cibles et de nouveaux utilisateurs grâce à une gestion unifiée, des points d’intégration flexibles et une automatisation intuitive via API et Terraform.
Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.
Renforcez votre implémentation SASE de manière plus efficace grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.
Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.