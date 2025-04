Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le RDP (Remote Desktop Protocol) ?

Le RDP (Remote Desktop Protocol) est un protocole, ou une norme technique, permettant d'utiliser un poste de travail à distance. Les logiciels de bureau à distance peuvent utiliser plusieurs protocoles différents, comme le RDP, l'ICA (Independent Computing Architecture, architecture informatique indépendante) et le VNC (Virtual Network Computing, informatique par réseau virtuel). Le protocole RDP demeure toutefois le plus couramment utilisé. Initialement publié par Microsoft, le protocole RDP est disponible pour la plupart des systèmes d'exploitation Windows, mais peut également être utilisé sur Mac.

Que signifie « bureau à distance » ?

Le bureau à distance désigne la possibilité de se connecter et d'utiliser un poste de travail distant depuis une machine distincte. Les utilisateurs de bureaux à distance peuvent accéder à leur bureau, ouvrir/modifier des fichiers et utiliser des applications comme s'ils étaient réellement assis devant leur ordinateur. Les collaborateurs utilisent souvent des logiciels de bureau à distance pour accéder à leur poste de travail lorsqu'ils voyagent ou travaillent à domicile.

L'accès au bureau à distance est très différent de l'informatique cloud, même si les deux permettent à vos collaborateurs de travailler à distance. En informatique cloud, les utilisateurs accèdent aux applications et aux fichiers stockés dans le cloud (plus précisément dans les serveurs cloud). En revanche, lorsqu'ils utilisent un logiciel de bureau à distance, les utilisateurs accèdent en fait à leur poste de travail physique et ne peuvent utiliser que les applications et les fichiers enregistrés localement sur cette machine. L'informatique cloud s'avère parfois plus simple à utiliser et plus efficace à mettre en œuvre pour les collaborateurs en télétravail, mais de nombreuses entreprises n'ont pas migré vers le cloud, ou ne le peuvent pas pour des raisons de sécurité ou de réglementation.

Comment fonctionne le RDP ?

Imaginez un drone ou une voiture d'enfant télécommandée. L'utilisateur appuie sur des boutons et dirige le drone ou la voiture à distance (les commandes sont transmises au véhicule). Le RDP fonctionne un peu sur le même principe : les frappes sur le clavier et les mouvements de souris effectués par l'utilisateur sont transmis à son poste de travail, mais via Internet plutôt que par ondes radio. Le bureau de l'utilisateur s'affiche sur la machine qui sert à la connexion, comme si le collaborateur était assis devant son propre ordinateur.

Le protocole RDP ouvre un canal réseau dédié à l'envoi de données entre les machines connectées (le bureau distant et l'ordinateur utilisé pour la connexion). Il utilise toujours le port réseau 3389 à cet effet. Les mouvements de la souris, les frappes sur le clavier, l'affichage du bureau et toutes les autres données nécessaires sont envoyés via ce canal par TCP/IP, c'est-à-dire le protocole de transport utilisé pour la plupart des types de trafic Internet. Le RDP chiffre également toutes les données afin de mieux sécuriser les connexions sur l'Internet public.

Comme l'activité du clavier et de la souris doit être chiffrée et transmise via Internet (une opération qui demande quelques millisecondes), et que l'écran du bureau doit être renvoyé à l'utilisateur, de légers retards ont tendance à se produire. Ainsi, si un utilisateur double-clique sur une application pour l'ouvrir, le « double-clic » peut prendre quelques millisecondes, car l'action de l'utilisateur est transmise au bureau avant d'être exécutée. Ensuite, une fois l'application ouverte, un autre court délai peut survenir le temps que l'affichage soit retransmis à l'utilisateur.

Quels sont les avantages et les inconvénients liés à l'utilisation du RDP ?

Le RDP présente plusieurs avantages. L'un de ces derniers repose sur le fait qu'il ne nécessite pas l'utilisation d'un VPN. Le protocole permet également de conserver les données stockées en toute sécurité sur le poste de travail de l'utilisateur, au lieu de les stocker sur des serveurs cloud ou sur les appareils personnels non sécurisés de l'utilisateur. Enfin, le RDP permet aux entreprises disposant d'une infrastructure informatique sur site de permettre à leurs collaborateurs de travailler à domicile.

L'utilisation du RDP peut toutefois générer de la latence pour l'utilisateur, surtout si sa connexion Internet locale est lente. Cette latence peut frustrer les collaborateurs en télétravail et réduire leur productivité. Le RDP présente également de sérieuses failles de sécurité qui le rendent vulnérable aux cyberattaques. (En savoir plus sur la sécurité du RDP.)

Comment Cloudflare aide-t-il à sécuriser l'accès RDP ?

Cloudflare propose un accès RDP sans client, basé sur navigateur, avec Access for Infrastructure, une composante de notre plateforme SASE. Cela permet d'appliquer des mesures de contrôle Zero Trust au protocole RDP, tout en permettant à des parties externes, comme les sous-traitants, d'y accéder à distance, sans installer de logiciel ni disposer d'appareils de l'entreprise. Il suffit à un fournisseur distant (ou un employé travaillant sur un ordinateur personnel) de se connecter via son navigateur, et Cloudflare sécurise la connexion RDP.

