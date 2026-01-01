Cloudflare simplifica el acceso, la autenticación, la autorización y la auditoría para objetivos de infraestructura (SSH, RDP), sin interrumpir los flujos de trabajo de los desarrolladores.
Evita la complejidad de las soluciones PAM heredadas o de desarrollo propio (DIY), con un editor de políticas sencillo, detallado y un registro de auditoría integrado.
Implementa controles Zero Trust sin interrumpir los flujos de trabajo nativos de los equipos de desarrollo, DevOps o ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE).
Consiga un acceso seguro para desarrolladores a la infraestructura y una sustitución más amplia de VPN a través del mismo servicio Acceso a la red Zero Trust (ZTNA).
Cloudflare está reconstruyendo de forma nativa la tecnología adquirida1 de BastionZero en el servicio ZTNA existente para simplificar las operaciones de acceso seguro a la infraestructura.
Crea políticas de acceso Zero Trust para los dispositivos de destino y especifica los puertos, los protocolos y el contexto de conexión del usuario (p. ej., root o ec2-user).
Garantiza la agilidad de los desarrolladores adaptándote a sus flujos de trabajo SSH existentes, sin CLI ni comandos especiales. Autenticar mediante identidad y contexto de dispositivo.
Proporcionar acceso RDP basado en navegador para contratistas y dispositivos no gestionados a través de un proxy de alto rendimiento. Se acabó el guacamole.
Admite los requisitos de auditoría de conformidad proporcionando visibilidad y registros claros de cada comando SSH del usuario final.
La plataforma unificada de Cloudflare de servicios de seguridad nativa de nube y conectividad es el fundamento ideal para el acceso a aplicaciones, Internet e infraestructura:
Añada rápidamente nuevos recursos y usuarios objetivo con una gestión unificada, accesos flexibles y una automatización intuitiva mediante API y Terraform.
Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida las soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.