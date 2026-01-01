Me interesa

Amplía los controles Zero Trust a los recursos sensibles de infraestructura

Cloudflare simplifica el acceso, la autenticación, la autorización y la auditoría para objetivos de infraestructura (SSH, RDP), sin interrumpir los flujos de trabajo de los desarrolladores.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Reducir riesgos

Evita las fugas de claves SSH y mitiga las vulnerabilidades de RDP que pueden dejar expuesta la infraestructura sensible.

Optimizar las operaciones

Evita la complejidad de las soluciones PAM heredadas o de desarrollo propio (DIY), con un editor de políticas sencillo, detallado y un registro de auditoría integrado.

Admite flujos de trabajo de desarrolladores

Implementa controles Zero Trust sin interrumpir los flujos de trabajo nativos de los equipos de desarrollo, DevOps o ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE).

Consolidar las herramientas

Consiga un acceso seguro para desarrolladores a la infraestructura y una sustitución más amplia de VPN a través del mismo servicio Acceso a la red Zero Trust (ZTNA).

Cómo funciona

Convergencia del acceso a infraestructura con privilegios y ZTNA

Cloudflare está reconstruyendo de forma nativa la tecnología adquirida1 de BastionZero en el servicio ZTNA existente para simplificar las operaciones de acceso seguro a la infraestructura.

Crea políticas de acceso Zero Trust para los dispositivos de destino y especifica los puertos, los protocolos y el contexto de conexión del usuario (p. ej., root o ec2-user).

Garantiza la agilidad de los desarrolladores adaptándote a sus flujos de trabajo SSH existentes, sin CLI ni comandos especiales. Autenticar mediante identidad y contexto de dispositivo.

Proporcionar acceso RDP basado en navegador para contratistas y dispositivos no gestionados a través de un proxy de alto rendimiento. Se acabó el guacamole.

Admite los requisitos de auditoría de conformidad proporcionando visibilidad y registros claros de cada comando SSH del usuario final.

¿Listo para optimizar la gestión del acceso a la infraestructura?

Te ayudamos
¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare refuerza la seguridad a la vez que simplifica las operaciones

La plataforma unificada de Cloudflare de servicios de seguridad nativa de nube y conectividad es el fundamento ideal para el acceso a aplicaciones, Internet e infraestructura:

Implementación simplificada

Añada rápidamente nuevos recursos y usuarios objetivo con una gestión unificada, accesos flexibles y una automatización intuitiva mediante API y Terraform.

Experiencia del usuario final

Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Arquitectura ágil

Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Protección integrada

Consolida las soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.

Recursos

Blog

Comprenda cómo los certificados SSH de corta duración de Cloudflare ayudan a implementar los principios de Zero Trust en la infraestructura.

Leer blog
Blog

Descubre el proxy RDP de gran eficacia de Cloudflare, que proporciona acceso a la infraestructura sin cliente para dispositivos no gestionados.

Leer blog
Documentación

Descubre cómo configurar los recursos de destino (como servidores SSH o RDP), las políticas de acceso, el registro de comandos y mucho más.

Leer documentos técnicos
1 El diagrama refleja la tecnología adquirida de BastionZero que se está reconstruyendo de forma nativa en el servicio ZTNA de Cloudflare. Para obtener una lista de las capacidades actualmente admitidas que ya se ofrecen, consulta la documentación técnica de Access for Infrastructure.

