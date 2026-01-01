간단하고 세부적인 정책 편집기와 감사 로깅 기능이 내장되어 있어 레거시 PAM 또는 DIY 솔루션의 복잡성을 피할 수 있습니다.
개발자, DevOps, 사이트 안정성 엔지니어링(SRE) 팀의 네이티브 워크플로우를 방해하지 않는 Zero Trust 제어를 구현합니다.
Cloudflare는 BastionZero에서 인수한 기술1 을 기존 ZTNA 서비스에 통합하여 안전한 인프라 액세스를 위한 운영을 간소화하고 있습니다.
대상 컴퓨터에 대한 Zero Trust 액세스 정책을 생성하고 포트, 프로토콜, 사용자 연결 컨텍스트(예: 루트 또는 EC2-사용자)를 지정합니다.
개발자의 기존 SSH 워크플로우에 원활하게 통합되어 개발자의 민첩성을 유지 — 특별한 CLI나 명령어 없이 ID 및 장치 컨텍스트 기반 인증
명확한 가시성을 제공하고 모든 최종 사용자 명령을 로깅하여 규제 준수 감사 요구 사항을 지원합니다.
Cloudflare의 클라우드 네이티브 보안 및 연결성 서비스 통합 플랫폼은 애플리케이션, 인터넷 및 인프라 액세스를 위한 이상적인 기반입니다:
API 및 Terraform을 통해 통합 관리, 유연한 온램프, 직관적 자동화로 새로운 대상 리소스와 사용자를 빠르게 추가하세요.
Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.
하나의 제어창과 원하는 순서로 배포할 수 있도록 구성 가능한 클라우드 네이티브 서비스를 통해 SASE 구현을 더욱 효율적으로 개선하세요.
퍼블릭 및 프라이빗 트래픽을 위한 기존 포인트 솔루션을 통합하고 보안 및 네트워킹 현대화를 위한 노력을 가속화하세요.