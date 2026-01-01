Cloudflare는 BastionZero에서 인수한 기술1 을 기존 ZTNA 서비스에 통합하여 안전한 인프라 액세스를 위한 운영을 간소화하고 있습니다.

대상 컴퓨터에 대한 Zero Trust 액세스 정책을 생성하고 포트, 프로토콜, 사용자 연결 컨텍스트(예: 루트 또는 EC2-사용자)를 지정합니다.

개발자의 기존 SSH 워크플로우에 원활하게 통합되어 개발자의 민첩성을 유지 — 특별한 CLI나 명령어 없이 ID 및 장치 컨텍스트 기반 인증

고성능 프록시를 통해 계약업체 및 관리되지 않는 장치에 브라우저 기반 RDP 액세스를 제공합니다. 과카몰리는 더 이상 없습니다.

명확한 가시성을 제공하고 모든 최종 사용자 명령을 로깅하여 규제 준수 감사 요구 사항을 지원합니다.