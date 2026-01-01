가입

Cloudflare를 통한 인프라 권한 액세스

중요한 인프라 리소스에 대한 Zero Trust 제어 확장

Cloudflare는 개발자 워크플로우를 방해하지 않으면서 인프라 대상(SSH, RDP)에 대한 액세스, 인증, 권한 부여 및 감사를 간소화합니다.

Cloudflare의 차별성
Security shield zero trust blue
위험 감소

SSH 키 유출을 방지하고, 민감한 인프라가 노출될 수 있는 RDP 취약점을 완화합니다.

Ease of use orange
운영 간소화

간단하고 세부적인 정책 편집기와 감사 로깅 기능이 내장되어 있어 레거시 PAM 또는 DIY 솔루션의 복잡성을 피할 수 있습니다.

Code Web approved - orange
개발자 워크플로우 지원

개발자, DevOps, 사이트 안정성 엔지니어링(SRE) 팀의 네이티브 워크플로우를 방해하지 않는 Zero Trust 제어를 구현합니다.

도구를 통합하세요.

동일한 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 서비스를 통해 개발자가 인프라에 안전하게 액세스하고 더 광범위하게 VPN을 대체할 수 있습니다.

작동 방식

ZTNA와 권한 있는 인프라 액세스 통합

Cloudflare는 BastionZero에서 인수한 기술1 을 기존 ZTNA 서비스에 통합하여 안전한 인프라 액세스를 위한 운영을 간소화하고 있습니다.

대상 컴퓨터에 대한 Zero Trust 액세스 정책을 생성하고 포트, 프로토콜, 사용자 연결 컨텍스트(예: 루트 또는 EC2-사용자)를 지정합니다.

개발자의 기존 SSH 워크플로우에 원활하게 통합되어 개발자의 민첩성을 유지 — 특별한 CLI나 명령어 없이 ID 및 장치 컨텍스트 기반 인증

  • 고성능 프록시를 통해 계약업체 및 관리되지 않는 장치에 브라우저 기반 RDP 액세스를 제공합니다. 과카몰리는 더 이상 없습니다.

명확한 가시성을 제공하고 모든 최종 사용자 명령을 로깅하여 규제 준수 감사 요구 사항을 지원합니다.

인프라 액세스 관리를 간소화할 준비가 되셨습니까?

문의하기
Cloudflare를 이용해야 하는 이유

Cloudflare의 클라우드 연결성은 운영을 간소화하는 동시에 보안을 강화합니다.

Cloudflare의 클라우드 네이티브 보안 및 연결성 서비스 통합 플랫폼은 애플리케이션, 인터넷 및 인프라 액세스를 위한 이상적인 기반입니다:

Ease of use orange
더욱 간단한 구현

API 및 Terraform을 통해 통합 관리, 유연한 온램프, 직관적 자동화로 새로운 대상 리소스와 사용자를 빠르게 추가하세요.

Performance acceleration rocket orange
최종 사용자 경험

Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.

Cloud multi orange
애자일 아키텍처

하나의 제어창과 원하는 순서로 배포할 수 있도록 구성 가능한 클라우드 네이티브 서비스를 통해 SASE 구현을 더욱 효율적으로 개선하세요.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
융합 보호

퍼블릭 및 프라이빗 트래픽을 위한 기존 포인트 솔루션을 통합하고 보안 및 네트워킹 현대화를 위한 노력을 가속화하세요.

자료

Slide 1 of 3
블로그

Cloudflare의 단기 SSH 인증서가 zero trust 원칙을 인프라에 도입하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

블로그 읽기
블로그 썸네일
블로그

비관리형 장치를 위해 클라이언트리스 인프라 액세스를 제공하는 Cloudflare의 고성능 RDP 프록시에 대해 알아보세요.

블로그 읽기
블로그 썸네일
문서

대상 리소스(SSH 또는 RDP 서버 등), 액세스 정책, 명령 로깅 등을 구성하는 방법을 알아보십시오.

기술 문서 읽기
블로그

Cloudflare의 단기 SSH 인증서가 zero trust 원칙을 인프라에 도입하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

블로그 읽기
블로그 썸네일
블로그

비관리형 장치를 위해 클라이언트리스 인프라 액세스를 제공하는 Cloudflare의 고성능 RDP 프록시에 대해 알아보세요.

블로그 읽기
블로그 썸네일
문서

대상 리소스(SSH 또는 RDP 서버 등), 액세스 정책, 명령 로깅 등을 구성하는 방법을 알아보십시오.

기술 문서 읽기
블로그

Cloudflare의 단기 SSH 인증서가 zero trust 원칙을 인프라에 도입하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

블로그 읽기
블로그 썸네일
블로그

비관리형 장치를 위해 클라이언트리스 인프라 액세스를 제공하는 Cloudflare의 고성능 RDP 프록시에 대해 알아보세요.

블로그 읽기
블로그 썸네일
문서

대상 리소스(SSH 또는 RDP 서버 등), 액세스 정책, 명령 로깅 등을 구성하는 방법을 알아보십시오.

기술 문서 읽기

1 이 다이어그램은 BastionZero에서 인수한 기술이 Cloudflare의 ZTNA 서비스에 기본적으로 재구축되었음을 나타냅니다. 현재 이미 지원되고 있는 기능 목록은 Access for Infrastructure 기술 문서를 참조하세요.

시작하기

솔루션

지원

규제 준수

공공의 이익

회사

© 2026 Cloudflare, Inc.개인정보처리방침사용 약관보안 문제 보고상표